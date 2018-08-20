Новые правила ККТ: полный обзор поправок

Все про июльские поправки в закон 54-ФЗ.

Новое название Федерального закона № 54‑ФЗ

Законодатель обновил название, теперь оно звучит следующим образом:

Расширение сферы действия

Федерального закона № 54‑ФЗ

До рассматриваемых новшеств Федеральный закон № 54‑ФЗ определял правила применения ККТ при осуществлении расчетов в РФ в следующих целях:

– обеспечение интересов граждан и организаций;

– защита прав потребителей;

– обеспечение установленного порядка осуществления расчетов;

– обеспечение полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Теперь Федеральный закон № 54‑ФЗ устанавливает также порядок применения ККТ в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров.

Новые понятия

дополнена новыми понятиями: «бенефициарный владелец», «версия модели контрольно-кассовой техники», «выгодоприобретатель». Уточнено понятие «расчеты».

В новом варианте под расчетами понимаются прием (получение), выплата денежных средств наличными деньгами и в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях Федерального закона № 54‑ФЗ под расчетами понимаются также:

– прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов;

– зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов;

– предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей);

– предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, устранена неопределенность относительно обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей применять ККТ в зависимости от ряда способов оплаты товаров (работ, услуг): теперь под расчетами понимаются, в частности, прием или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах за товары, работы, услуги (Письмо Минфина России от 15.06.2018 № 03‑01‑15/41176).

Сфера и правила применения ККТ

претерпела ряд изменений и дополнений.

Один чек за услуги. По общему правилу при осуществлении каждого расчета пользователь ККТ обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности (БСО) на бумажном носителе или в электронном виде. Согласно новому п. 2.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата предварительной оплаты или авансов, ранее внесенных физическими лицами за услуги, пользователем может быть сформирован один кассовый чек (БСО), содержащий сведения обо всех таких расчетах, совершенных в течение суток либо за расчетный период, не превышающий календарного месяца или установленный законодательством РФ (но не позднее первого рабочего дня, следующего за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека (БСО) клиенту. В данном случае речь идет об услугах в сфере культурно-массовых мероприятий, перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа, услугах связи, услугах в электронной форме, определенных ст. 174.2 НК РФ (услугах в электронной форме, оказываемых иностранными организациями), а также иных услугах, определенных Правительством РФ. Отметим, что это право пользователя, а не его обязанность.

При осуществлении расчетов в безналичном порядке или с использованием электронных средств платежа в виде зачета или возврата предварительной оплаты, ранее внесенных физическими лицами в полном объеме, пользователи вправе направлять кассовые чеки (БСО) покупателям только в электронной форме без выдачи бумажных чеков.

Электронное средство платежа (ЭСП) – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161‑ФЗ «О национальной платежной системе»).

Новые положения о выдаче кассового чека (БСО). Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем либо автоматическим устройством для расчетов, с применением устройств, подключенных к Интернету и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем, обязаны обеспечить передачу покупателю кассового чека или БСО в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или БСО на бумажном носителе пользователем может не печататься (п. 5 ст. 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ).

Статья 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ дополнена п. 5.1, согласно которому пользователь вправе не выдавать кассовый чек (БСО) (за исключением безналичных расчетов в Интернете) на бумажном носителе и в электронном виде (в случае непредоставления электронного адреса), а также вправе применять ККТ (за исключением ККТ, которая не работает в онлайн-режиме) вне корпуса автоматического устройства для расчетов в случаях:

– осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа с применением автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа;

– осуществления расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) с использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи данного товара (торговые автоматы), при условии отображения при расчете на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода.

QR-код позволяет покупателю осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек (БСО). Структура его данных включает в себя дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа.

QR-код должен появиться на дисплеях автоматических устройств для расчетов с 1 февраля 2020 года. Приведенные положения применяются в случае наличия на корпусе автоматического устройства для расчетов легко читаемого заводского номера такого устройства, нанесенного в доступном для осмотра месте.

Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, не подпадающих под действие положений п. 5 и 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ, обязаны обеспечить передачу покупателю кассового чека (БСО) одним из следующих способов:

– в электронной форме – не позднее срока, указанного в п. 5.4 названной статьи;

– на бумажном носителе – вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю кассового чека (БСО) в электронной форме;

– на бумажном носителе – при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту кассового чека (БСО) в электронной форме.

Согласно п. 5.4 ст. 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ при осуществлении указанных расчетов кассовый чек (БСО) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.

Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять ККТ и не выдавать (направлять) БСО до 1 июля 2019 года.

Полномочия Минфина. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1173 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Минфин наделен полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере применения ККТ (Письмо Минфина России от 07.12.2016 № 03‑01‑15/73036).

Уточнено, что Минфин дает письменные разъяснения налоговым органам, организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам по вопросам применения законодательства РФ о применении ККТ.

Особенности применения ККТ

Внесен ряд уточнений и обновлений в порядок применения ККТ отдельными категориями пользователей.

Во-первых, ККТ не применяется кредитными организациями, при этом они обязаны вести перечень автоматических устройств для расчетов, находящихся в их собственности или пользовании.

Во-вторых, ККТ не применяется организациями и индивидуальными предпринимателями в механических автоматических устройствах для расчетов при осуществлении расчетов, совершаемых исключительно монетой ЦБ РФ.

В-третьих, внесены коррективы в п. 2 ст. 2 Федерального закона № 54‑ФЗ, а именно организации и индивидуальные предприниматели могут не применять ККТ при осуществлении следующих видов деятельности (оказании услуг):

– продажа газет и журналов только на бумажном носителе;

– разносная торговля вне стационарной торговой сети продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи, товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) с рук, из ручных тележек, корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов;

– торговля в розлив молоком и питьевой водой (добавлена к торговле в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив).

Продажа проездных билетов и талонов в общественном транспорте будет исключена из видов деятельности, при которых можно не применять ККТ, с 1 июля 2019 года.

Применение ПСНО предпринимателями. Статья 2 Федерального закона № 54‑ФЗ дополнена п. 2.1, согласно которому индивидуальные предприниматели, применяющие ПСНО, могут осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи (направления) покупателю подтверждающего документа, содержащего необходимые реквизиты. Но сказанное не распространяется на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, установленные пп. 3, 6, 9 – 11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 – 48, 53, 56, 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Территории военных объектов. К местностям, отдаленным от сетей связи, добавили территории военных объектов, объектов органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки. На указанных территориях можно не передавать данные ККТ в онлайн-режиме.

Расчеты между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями. Согласно новой редакции п. 9 ст. 2 Федерального закона № 54‑ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (например, банковской карты). Таким образом, все наличные расчеты и расчеты с помощью банковской карты (электронного средства платежа) между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями требуют обязательного применения ККТ.

Парковки. Организации, реализующие полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по предоставлению за плату права пользования парковками (парковочными местами), не применяют ККТ. Но здесь есть одно условие: эти организации должны перечислять в полном объеме полученные за парковку денежные средства на счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в течение пяти рабочих дней со дня их получения. Сведения о таких организациях орган государственной власти субъекта РФ должен доводить до сведения уполномоченного органа.

Страховые организации. При осуществлении страховщиком расчетов со страхователями с участием страховых агентов – физических лиц страховщик применяет ККТ при получении этим страховщиком денежных средств от такого страхового агента с направлением кассового чека (БСО) в электронной форме страхователю.

Библиотеки. Государственные и муниципальные библиотеки, а также библиотеки РАН, НИИ, образовательных организаций могут не применять ККТ при оказании платных услуг населению, перечень которых будет утвержден Правительством РФ.

Требования к фискальному накопителю

Изменения внесены и в. Выделим наиболее интересные пользователям ККТ поправки:

– методические указания по формированию фискальных документов при осуществлении отдельных видов расчетов будут разрабатываться и размещаться уполномоченным органом (ФНС) на его официальном сайте в Интернете;

– оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных, полученных от пользователя, в интересах и по поручению названного пользователя в статистических или иных исследовательских целях без обезличивания таких фискальных данных (если это установлено договором на обработку фискальных данных) с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных». Действие указанного положения не распространяется на персональные данные покупателя (клиента).

Регистрация ККТ

Обновления затронули и порядок регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ в налоговом органе, который урегулирован

В заявлении о регистрации дополнены сведения, которые необходимо указывать отдельным пользователям:

– сведения о применении ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей (в случае регистрации ККТ, которая будет применяться пользователем при осуществлении такой деятельности);

– сведения о применении ККТ с автоматическими устройствами, указанными в п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ, и о номерах этих автоматических устройств (при регистрации ККТ, предназначенной для использования с автоматическими устройствами в указанных случаях).

Теперь при регистрации, перерегистрации или снятии с учета ККТ пользователь получит соответствующую карточку в течение десяти рабочих дней. Раньше налоговики должны были выдать ее в течение пяти рабочих дней. Этот срок остался при снятии ККТ налоговым органом в одностороннем порядке.

Статья 4.2 Федерального закона № 54‑ФЗ дополнена п. 8.1, который устанавливает порядок действий в случае поломки фискального накопителя, исключающей возможность считывания всех фискальных данных, которые должны храниться в его памяти.

Согласно новому п. 18 ст. 4.2 Федерального закона № 54‑ФЗ ККТ снимается налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя в случае внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица или ЕГРИП о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Применение ККТ

Уточняется, что кассовый чек коррекции (БСО коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства РФ ().

Согласно новому п. 5.1 ст. 4.3 Федерального закона № 54‑ФЗ отчет о закрытии фискального накопителя формируется только после передачи ККТ в налоговые органы через ОФД всех фискальных документов, сформированных таким фискальным накопителем, которые должны были быть переданы в налоговые органы через ОФД, и получения подтверждения в отношении всех этих фискальных документов.

Требования к кассовому чеку и БСО

Количество обязательных реквизитов кассового чека и БСО увеличилось – к ним добавился QR-код.

Кроме этого, при осуществлении расчетов, указанных в п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54‑ФЗ, кассовый чек должен содержать сведения о месте (адресе) установки автоматического устройства для расчетов, с применением которого был осуществлен расчет.

Особо отметим новый п. 6.1 ст. 4.7 Федерального закона № 54‑ФЗ, который устанавливает дополнительные обязательные реквизиты при расчетах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денег или с предъявлением электронных средств платежа (пластиковой карты):

– наименование покупателя (клиента) (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);

– ИНН покупателя (клиента);

– сведения о стране происхождения товара (при осуществлении расчетов за товар);

– сумма акциза (если применимо);

– регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар) (если применимо).

Дополнительные обязательные реквизиты для кассового чека (БСО) установлены и при осуществлении расчетов при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, при получении страховой премии или при страховой выплате (п. 6.2ст. 4.7 Федерального закона № 54‑ФЗ):

– наименование клиента или страхователя (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица);

– ИНН клиента или страхователя (при отсутствии у физического лица ИНН – серия и номер паспорта такого физического лица).

Новые п. 6.1 и 6.2 ст. 4.7 Федерального закона № 54‑ФЗ вступают в силу с 1 июля 2019 года.

Права и обязанности налоговых органов

, регулирующая права и обязанности налоговых органов, дополнена

Теперь налоговые органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия вправе передавать сведения о расчетах, перечень которых утверждается уполномоченным органом, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных».

При этом налоговые органы обязаны информировать организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам применения законодательства РФ о применении ККТ.

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В Федеральный закон № 54‑ФЗ, регулирующий порядок применения ККТ, внесены существенные изменения, которые в основном уже вступили в силу (с 3 июля 2018 года):

– уточнено и расширено понятие «расчеты», соответственно, расширилась и сфера применения ККТ; – скорректированы сфера и правила применения ККТ – установлены случаи, когда может быть сформирован один кассовый чек (БСО) вместо нескольких, а также определено, когда и как выдавать чеки при безналичной оплате; – уточнены случаи, когда организации и индивидуальные предприниматели могут не применять ККТ при осуществлении определенных видов деятельности (оказании услуг); – индивидуальные предприниматели, применяющие ПСНО и осуществляющие определенные виды деятельности, могут осуществлять расчеты без применения ККТ при условии выдачи (направления) покупателю подтверждающего документа, содержащего необходимые реквизиты; – организации и (или) индивидуальные предприниматели не применяют ККТ при осуществлении расчетов в безналичном порядке, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением. С 1 июля 2019 года при расчетах между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями кассовый чек должен быть дополнен новыми обязательными реквизитами.

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