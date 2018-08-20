Пособие по временной нетрудоспособности: справочник бухгалтера

Лица, имеющие право на получение пособия

— пособие, выплачиваемое при временной нетрудоспособности в соответствии с требованиями статьи 183 Трудового кодекса.

Также пособие выплачивается в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным, осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении, долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения (ст. 5 федерального закона от 24.07.2009 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Право на получение пособий имеют физические лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера имеют право на получение пособия только в случае уплаты ими добровольных взносов в соответствии со ст.4.5 федерального закона от 24.07.2009 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Основание и сроки выплаты пособия

Пособие выплачивается работодателем как по основному месту работы, так и по совместительству. За пособием надо обращаться не позднее 6 месяцев после окончания периода нетрудоспособности.

Основанием для выплаты пособия является больничный лист. В случае если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, необходимо выписывать несколько больничных листов, по числу работодателей.

Работодатель выплачивает пособия застрахованному лицу в порядке и сроки, установленные для выплаты работникам заработной платы.

За какой период выплачивается пособие

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы в общем случае выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности). Особенности определения периода при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи указаны в ст.6 федерального закона от 24.07.2009 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Больничный лист оформляется за все время болезни в календарных днях, включая выходные и праздники.

Размер пособия

Размер пособия при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения зависит от страхового стажа.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере:

100 процентов среднего заработка — застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет;

80 процентов среднего заработка — при страховом стаже от 5 до 8 лет;

60 процентов среднего заработка — если страховой стаж до 5 лет.

В случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработка.

При необходимости осуществления ухода за больным ребенком пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:

при амбулаторном лечении ребенка — за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, а за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка;

при стационарном лечении ребенка — в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

минимального размера оплаты труда

! Если страховой стаж работника составляет менее 6 месяцев, то пособие ему выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц(с учетом районных коэффициентов к заработной плате, если они установлены).

Расчет пособия по временной нетрудоспособности

С 2011 года изменены правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам и пособий по уходу за ребенком.

Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей). При этом пособия выплачиваются одним или несколькими страхователями, в зависимости от ситуации:

1. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности), а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

3. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему либо в соответствии с пунктом 1 (всем местам работы), либо в соответствии с пунктом 2 страхователем по (одному из последних мест работы).

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам определяется путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период на 730.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.