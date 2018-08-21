Разбираемся в НК: пробелы в налоговом праве

Аноним

Nаdine, Вы писали:И ещё добавлю. Крупные, известные на всю страну московские фабрики и заводы - г... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Вот для этого и нужны митинги. Здесь, в инете, всё это мы друг другу рассказываем. А на серьёзный... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Нужно больше такой информации. Это поможет раскачать народ на митинги и более серьёзные протестны... В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

Меня зовут Джина Акампора, и сегодня я говорю как самый счастливый человек во всем диком мире, и ... Почему банки блокируют счета ИП и что с этим делать

Аноним

Какие же разнузданнве подонки! В каких домах живет руководство Пенсионного фонда

Аноним

Серые и чёрные схемы - это в условиях тупизма наших властей экономически обоснованная реальность.... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Работает Россияне против Пенсионного фонда

Аноним

Предложение конечно же стоящее, но вот вопрос будет ли оно исполнено? Достаточно вспомнить попули... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Nаdine И ещё добавлю. Крупные, известные на всю страну московские фабрики и заводы - где они??? Бо... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Ага, расскажите нам про пенсионные накопления на фоне последних событий, в т.ч. утекших 300 млрд ... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Погуглите, подавляющая часть туда не переводила, их украли. В... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Nаdine Аноним, Вы писали:Продержалась бы подольше низкая инфляция. Это она выпускает кишки многим недо-п... Почему бизнес идет на дно

Аноним

Если вдруг такой закон примут, вряд ли он коснется нынешнего и всех предыдущих составов ГД и СФ, ... «Единая Россия» предложила отменить пенсионные льготы депутатов и сенаторов

Аноним

Я вот сегодня узнала что меня опять нае..ли ;о( Доход за 2017 год минус две с половиной тысячи. С... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Аноним

А никто не хочет выпустить агитку и распространить её везде-начиная с госдумы-что коррупция-это п... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Громкий заголовок с пустой статьей. Америку не открыли, даже ничего познавательного. «Нужен кэш!» – чем заменить незаконную обналичку

Над.К А что, ссылочка не нажимается у вас? Россияне против Пенсионного фонда

nb_p Аноним, Вы писали:Пенсии всем должны выплачиваться по одинаковым правилам. Для этого не нужен так... Россияне против Пенсионного фонда

Аноним

http://zampolit.com/dossier/sudarev-yuriy-vladimirovich/ Всё нормально - это владелец... В 134 млн рублей налогов обошлась предпринимателю продажа недвижимости, купленной до регистрации ИП

Аноним

Аноним, Вы писали:Погуглите, подавляющая часть туда не переводила, их украли. В том числе мои ден... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним 21 минуту назад, Москва Аноним, Вы писали: Брехня. ну у тебя данн... Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Аноним

Погуглите, подавляющая часть туда не переводила, их украли. В том числе мои деньги тоже, у знал ч... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, это как раз та самая ситуация. Потому как больше, чем исчислят по вашим ... Как уточнить невыясненный платеж? С 1 декабря новые правила работы налоговиков, если в платежке ошибки

Аноним

А депутаты не должны зарабатывать намного больше чем в среднем по стране. Но про это «стака... Мужчины не должны зарабатывать намного больше женщин

Аноним

А знают ли люди, которые перевели свои накопления в "Будущее", где где теперь их будущая до... 300 млрд. пенсионных накоплений россиян ушли в офшор

Аноним

https://www.klerk.ru/buh/articles/477028/ Наши налоги пойдут на валежник «господам&raq... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Аноним

Странно со стороны государства требовать и агитировать соблюдать законы при том, что само государ... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне

Над.К да я вам бы даже гроша не дала А вам-то, трудолюбивая наша, за чей счет будут пенсию плат... Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей

Аноним

Сейчас в поиске работы. Из 10 средних компаний- 8 предлагают серую зарплату и официальное оформле... Серые зарплаты: почему это плохо, чем опасно и что думают об этом россияне