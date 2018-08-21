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Разбираемся в НК: пробелы в налоговом праве

Бухгалтеры постоянно работают с Налоговым кодексом, и часто юридических знаний не хватает. Приходится осваивать правовые термины самостоятельно. 

Юрист Максим Юзвак рассматривает последствия обнаружения пробелов в налоговом праве, а также рассказывает об основаниях применения аналогии для преодоления пробелов.

План видео:

– Соотношение толкования и аналогии, значительность пробелов в налоговом праве;

– Понятие пробела в налоговом праве и его отличие от других явлений (квалифицированное молчание, ошибочность регулирования);

– Способы обнаружения пробелов в налоговом праве;

– Последствия обнаружения пробелов в налоговом праве;

– Аргументы за и против применения аналогии в налоговом праве;

– Значение аналогии в налоговом праве. Принцип универсальности воли законодателя;

– Алгоритм применения аналогии в налоговом праве (пределы аналогии, правила выбора нормы);

– Проблема отсутствия подзаконного акта, на который ссылается законодательная норма;

– Варианты применения законодательной нормы в отсутствие подзаконного акта, на который ссылается норма;

– Соотношение п. 7 ст. 3 Налогового кодекса, пробела и аналогии;

– Тактика применения терминов пробел и аналогия в налоговом споре. 

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