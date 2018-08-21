Что будет с налоговыми льготами при регистрации «обособки»

Участник проекта «Сколково» регистрирует обособленное подразделение, что будет с налоговыми льготами?

Понятие обособленного подразделения определено в ст. 11 НК РФ, где указано, что обособленным подразделением является любое обособленное подразделение, по месту которого оборудованы стационарные рабочие места, созданные на срок более одного месяца.

Организация, создавшая обособленное подразделение должна знать, что НДФЛ за работников «обособки» и налог на прибыль в части регионального бюджета она должна будет перечислять по месту нахождения этого обособленного подразделения.

И все бы ничего, но обособленное подразделение создает организация, являющаяся участником проекта «Сколково», и у бухгалтера возникает вопрос, сможет ли эта организация сохранить право на применение льгот, предусмотренных для таких компаний.

Участники проекта «Сколково»

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся кто такие эти участники и какие именно льготы применяют участники проекта «Сколково».

Участник проекта «Сколково» – это участник проекта, российское юридическое лицо, которое создано исключительно в целях осуществления исследовательской деятельности и получившее статус участника проекта, включенного в реестр участников.

Участник «Сколково» – это организация, которая постоянно находится на территории инновационного центра «Сколково».

Досрочное исключение юридического лица из реестра участников возможно, но только в определенных случаях, например, нарушение правил проекта, несоблюдение требований, отказ от участия, выплата дивидендов.

Получается, что создание обособленного подразделения участником проекта не может его лишить этого статуса.

Льготы для таких организаций предусмотрены НК РФ.

Льготы для участников и их утрата

НДС

Участник имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС в течении десяти лет со дня получения статуса участника проекта, за исключением в отношении обязанностей, возникающих в связи ввозом товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (п. 1 ст. 145.1 НК РФ).

Потерять право на применение освобождения от НДС возможно, если утрачен статус участника, превышен объем совокупной прибыли.

Следовательно, при открытии обособленного подразделения участником проекта «Сколково» и соблюдении всех условий, предусмотренных для сохранения статуса участника, организация не утратит права на применение освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС.

Налог на прибыль

Что касается налога на прибыль, то организации, получившие статус участников проекта «Сколково» в течение 10 лет со дня получения ими статуса участников проекта, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщиков по налогу на прибыль (п. 1 ст. 246.1 НК РФ).

Также прибыль, полученная организацией, получившей статус участника проекта «Сколково», облагается налогом по налоговой ставке 0 процентов в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.

Утрата права на применение освобождения возможна, если участник утрачивает свой статус, превышен годовой объем выручки.

Участник проекта может спокойно продолжать пользоваться льготой по налогу на прибыль, даже после создания обособленного подразделения.

Страховые взносы

По страховым взносам можно сказать следующее, организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов «Сколково» применяют пониженные тарифы страховых взносов (пп. 10 п. 1 ст. 427 НК РФ).

В письме от 28.12.2017 N 03-01-10/88035 Министерство финансов РФ указало, что в случае если организация имеет статус участника проекта и выполняет все условия для сохранения этого статуса, она имеет право на освобождение и льготы, а также на применение пониженных тарифов страховых взносов к выплатам и иным вознаграждениям, начисляемым физическим лицам, в том числе физическим лицам, работающим в обособленном подразделении, расположенном не на территории инновационного центра «Сколково».

Соответственно, создание обособленного подразделения при соблюдении всех условий для сохранения статуса участника проекта не повлияет на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Таким образом, вывод напрашивается сам собой, даже после открытия обособленного подразделения, организация может применять налоговые льготы, предусмотренные для участников данного проекта.

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