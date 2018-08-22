Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений

Ажиотаж вокруг новостей о том, что профессия бухгалтера умирает, немного утих — либо в отпусках все, либо на других изменениях законодательства сосредоточены. Пока в бухгалтериях большинства компаний разгребают первичку и сводят отчеты, в других компаниях сокращают учетных сотрудников и автоматизируют процессы. И эти компании явно не испытывают проблем с ростом прибыли и развитием.

До последнего не хотелось верить в то, что профессия бухгалтера умрет или трансформируется в другую, но реальность показывает жестокую действительность. Бухгалтерский учет, по мнению акционеров, не приносит добавленной стоимости бизнесу, а только является источником затрат, от которого нужно избавляться.

Более того, сотрудники бухгалтерии не могут объяснить чем они занимаются и какая польза от этих действий для бизнеса.

У меня есть две реальных истории про сокращенных бухгалтеров, с которыми пришлось столкнуться в течение месяца.

Первая компания. Основное направление — высокотехнологичные бизнес-решения для производства. Сначала компания решила избавиться от бухгалтерской службы численностью более тысячи человек, когда вывела всех сотрудников в отдельное юридическое лицо и переселила в другой город. Однако, это повлекло за собой другие проблемы — нарушение прямого взаимодействия, перекидывание проблем на руководителей и дележкой обязанностей.

В итоге компания решила максимально сократить сотрудников бухгалтерии: — тех, кто вводил первичку, заменили на сканеры и автоматические распознаватели (документ загружается в сканер, далее он автоматически обрабатывается и вносится в бухгалтерскую базу) ; — тех, кто составлял авансовые отчеты, заменили на программу для сотрудников, которые ездят в командировку (командированный выбирает из выпадающего списка ответы на вопросы и прикладывает оправдательные документы); — тех, кто сверялся с контрагентами, заменил процесс автоматической сверки (по итогам отчетного периода, автоматически формируется письмо контрагенту в котором содержится предложение согласится с результатом сверки, либо направить возражение путем клика по соответствующей ссылке).

Таким образом компания отсекает всех сотрудников, которые не понимают смысла документов и операций, а также минимизирует ошибки вызванные человеческим фактором при вводе первички. В планах компании окончательно сократить отдел бухгалтерии, оставив там пару-тройку человек для решения вопросов, которые невозможно решить автоматизированным путем.

Вторая компания. Оказывает услуги своим клиентам по ведению учета удаленно. Руководителя компании категорически не устраивает то, что сотрудники отдела бухгалтерии не являются клиентоориентированными. Не хотят клиенты фирмы обращаться к бухгалтерам, которые не умеют вежливо и понятно отвечать на вопросы. Если в юридическом отделе все сотрудники настроены вежливо и дружелюбно, то представители бухгалтерии не умеют работать с клиентами. И неважно, что клиенты приходят в том числе в последнее число отчетного периода с самыми разными вопросами и просьбами.

Если бухгалтерия не умеет работать с клиентами, значит бизнес не получил доход. А если бизнес не получил доход, значит нужно удалять препятствующие факторы.

И описанная ситуация — это не пример отдельно взятой компании, это тенденция отрасли и хандра почти всех российских компаний. У собственника есть не так много вариантов — менять сотрудников, закрывать или перепрофилировать направление бизнеса. Единственное, чего не понимают до сих пор собственники — это стоимость проблемы. Плата сотрудникам за гибкость и лояльность к клиентам должна быть отдельной. Об условиях договариваются сразу. И хороший сотрудник точно не согласится на формат работы по принципу сделай мне все, потом я тебе может быть премию выплачу или найму сотрудника подешевле на все готовое.

На лицо тенденция показывающая, что затраты на ведение бухучета должны окупаться и приносить дополнительную пользу бизнесу. Согласитесь, вряд ли кто-то из нас будет платить каждый месяц зарплату бухгалтеру за то, что он будет пересчитывать квартплату за коммунальщиками. Хотя, наверняка, там могут найтись ошибки с расхождениями в уплаченных суммах. Но цена этих ошибок значительно уступает зарплате, которую бы пришлось платить человеку за его работу.

В бизнесе также — никто не хочет платить сотрудникам, польза от которых непонятна (как правило, речь идет об операционистах, вводящих документы в бухгалтерскую базу), а их работу можно автоматизировать (поставив те же самые сканеры и программу для обработки полученных данных).

Времена, когда бухгалтером мог быть каждый желающий, уходят в прошлое. Предложения работы по вводу и обработке первички сокращаются с каждым днем.

И все выше спрос на специалистов с бухгалтерским бэкграундом, которые понимают механизмы операций, а также знают как эти механизмы можно автоматизировать и заставить приносить выгоду бизнесу.

Правда, как показывает практика, бизнес не всегда готов платить за такие процессы, потому что еще понимает стоимость таких специалистов и их пользы в будущем.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.