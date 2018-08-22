Можно ли снизить штраф за СЗВ-М, не платить зарплату директору и забить на онлайн-ККТ: топ обсуждений

Отобрали самые интересные топики из нашей группы «Красный уголок бухгалтера».

Штрафы за СЗВ-М

Каждый работодатель обязан передать в ПФР сведения по форме СЗВ-М с 1 по 15 число следующего месяца.

Штрафные санкции за опоздание: по 500 рублей на каждое застрахованное лицо. В итоге, при большом штате сотрудников, штраф может доходить до нескольких десятков тысяч или даже сотен.

Сумму штрафа удается снизить в суде, приведя следующие аргументы:

— размер штрафа может нанести существенный урон бюджету страхователя;

— нарушение совершено впервые;

— данное нарушение единственное;

— страхователь не имеет долгов перед бюджетом и своевременно уплачивает взносы.

Коллеги, у кого-нибудь из вас были случаи, когда ПФР штрафовал за несвоевременную сдачу СЗВ-М? — Татьяна Андросова

Участники группы поделились своей практикой в части уменьшения штрафа:

— «На один день просрочки в августе 16-го. Штраф грозился больше 200 тысяч, в конце прошлого года через суд отстояли, оштрафовали на 10 тысяч в итоге» (Ольга Ленская);

— «Было. Шансов отбиться нет, именно у маленьких компаний, потому что только большие могут давить на „несоразмерность“ нарушения и наказания. Я тупо дождалась решения и сама заплатила. Только у нас ПФР не снимает сам, мы сами добровольно платим» (Irina Afanasyeva);

— «У меня было, опоздала на один день по трём компаниям, писала жалостное письмо, отказали и выкатили штраф по 500 рублей за человека» (Tatiana Prutkovskaya).

Зарплатные комиссии

Для увеличения контроля за соблюдением прав работников и легализации их заработной платы, контролирующие органы следят за уровнем оплат. Если низкая оплата труда, то у работодателя есть все шансы попасть на комиссию по заработной плате. Чаще всего на комиссию вызывают в администрацию или в налоговую инспекцию.

Нас вызывают в ИФНС на комиссию в связи с тем, что зарплаты ниже средних по виду деятельности. У кого такое было, как отбивались? — Ольга Клименто

Что предпринять, если вызвали на комиссию:

— если заработная плата не ниже МРОТ, то уведомить контролирующие органы, что у вас все отлично и оплата соответствует МРОТ;

— повысить заработную плату до среднеотраслевого уровня;

— сообщить, что размер заработной платы отвечает требованиям законодательства и на данный момент проиндексировать её нет финансовых возможностей.

Директор без зарплаты

Если долгое время сдаются нулевые отчеты по зарплатным налогам/взносам, и при этом налогоплательщик осуществляет деятельность, у налоговиков могут возникнуть вопросы.

А есть у кого-нибудь в работающей фирме единственный учредитель-гендиректор без зарплаты? — Алена Виноградова

Если заключен трудовой договор, то в нем должен содержаться пункт об оплате труда (ст. 57 ТК РФ), соответственно, заработную плату необходимо будет выплачивать.

Единственный учредитель, он же директор, имеет право получать дивиденды. Их выплата разрешена не чаще, чем раз в квартал (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Коллеги рассказывают, как реагируют налоговики на выплату дивидендов вместо заработной платы:

— «Да такое сплошь и рядом! Мы живем так лет 10. Только ремарка — фирма работающая, единственный учредитель — гендир, без з-пл, но есть работники с з-пл. И есть дивиденды. И все норм» (Irina Afanasyeva);

— «У меня так. Я директор и без зарплаты. Вопросов у налоговой нет. Ну, вызывали на комиссию, да» (Олег Фортуна);

— «Деятельность есть, ЗП нет и не будет. Ибо он учер и директор в одном лице и единственный работник. Всем плевать, в т.ч. и налоговой» (Алла Кись).

«Лайфхаки» про ККТ

Немного юморных «лайфхаков» от предприимчивых бизнесменов, которые могут обойти любой закон. Рассмотрим самый горячо обсуждаемый в последнее время закон 54-ФЗ.

Сегодня такой случай. Спрашивают, а вот у нас компания (ИП на УСН) за углом, айфонами торгует, и дает БСО вместо чека и ниче, без онлайн кассы обошлись. Они пишут в БСО «ремонт айфонов». Такая деятельность тоже есть у них. Ну блин, банер на полздания: "Продаем айфоны и .....«.Вот задумалась, протянут они без онлайн кассы до 01.07.2019? Смышленые люди у нас однако. — Анастасия Перевалова

— «У меня подотчётник принёс БСО от ИПна бутылку коньяка!) И ничего, работают и без ККТ и без ООО с ЕГАИСом» (Наталья Досинчук);

— «Я зимой была в командировке глубоко в Якутии. У клиента общепит, столовка но хорошая такая. ККМ онлайн — все, как надо. Через некоторое время вдруг замечаю, что ККМ нифига не онлайн, а самый что ни на есть оффлайн! Я директрисе говорю: мол, вы чо так опухли, что ли? На что она отвечает, что в ККМ что-то поломалось, но „мы не знаем, что поломалось, честно-честно“. Поставили в известность налоговую и работают дальше. Местность относится к труднодоступным районам. Все» (Ольга Ганюшкина);

— «Салон красоты тут у нас районный. Мастер сделала маникюр, выдает мне некую квитанцию, вписывает туда свое имя — вот вам БСО, говорит. На кассе у меня отбирают этот „БСО“ и выдают чек из офлайновой кассы. Я, говорю: да у вас касса устаревшая! они такие, нет, мы регили в налоговой! Я: ну ее автоматом 1 июля еще прошлого года сняли с учета. Они: нет, все законно и зарегистрировано! Иеще минут 5 меня убеждали в этом, что все законно. Видимо они расценили посыл, что я платить за маникюр не хотела — так рьяно спорили. В общем, и ничего. Уже год так работают и все окей, видимо» (Ирина Вершинина).

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