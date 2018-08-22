Безнадежные долги: как правильно списать

Какие документы показать налоговикам, если у них появятся вопросы.

Примеры невозвратных долгов и причины их возникновения

Разрешается списывать только ту задолженность, которая официально признана безнадежной. Оснований для такого признания несколько:

обязательства должника прекращены по причине невозможности исполнения;

организация-должник ликвидирована;

исполнительное производство по делу завершено.

Особенно примечательным является последний случай. Проиллюстрируем его типичным примером из практики.

Контрагент компании А долгое время не закрывает дебиторку. Компания инициирует судебное разбирательство. Суд выносит постановление о взыскании долга. Приставы получают исполнительный лист, но не могут работать с должником. Последний либо скрылся, либо оставил свою компанию фактически без имущества, продажа которого могла бы покрыть долг или его часть. Исполнительное производство закрывается. Компания А получает возможность списать дебиторку.

Второй пример касается ликвидированных и так называемых «мертвых» заемщиков. Если компания-должник обанкротилась и ликвидирована в установленном порядке, об этом появляется запись в ЕГРЮЛ. Ее дебиторка автоматически признается безнадежной (невозвратной), списывается в стандартном порядке. Если компания не является банкротом официально, но признаков жизни в течение последнего календарного года не подает, налоговики могут принудительно вычеркнуть ее из Госреестра. В этом случае, несмотря на отсутствие решения суда, дебиторку тоже можно признать невозвратной. Об этом свидетельствует действующая судебная практика. Ссылаться для признания долгов безнадежными лучше на ГК (ст. 64.2).

Как быть с невозвратными долгами ИП?

Если вашим должником является индивидуальный предприниматель, он, как и компания, может быть признан банкротом. С даты вынесения судом соответствующего решения задолженность считается невозвратной. В этом случае ее можно списывать. А вот если вы заметили, что контрагент ИП просто снят с налогового учета, не спешите проводить списание. По закону ответственность ИП по обязательствам является полной.

Долг может быть погашен за счет, например, продажи имущества, если предприниматель официально не признан банкротом.

Списание невозвратного долга в связи со смертью должника ИП тоже имеет свои особенности. Осуществить его возможно только после попытки взыскания суммы задолженности с наследников предпринимателя. Правда, следует учитывать, что отвечают они по долгам ИП только в пределах наследуемого имущества.

Долг должен быть реальным

Списывать, учитывать в целях налогообложения можно только реальные невозвратные долги. То есть их наличие должно подтверждаться документально. Если первички, подписанной должником, у вас нет, значит, официально нет и задолженности.

Для подтверждения реальности долгов используются:

платежные поручения;

акты на передачу прав;

акты оказанных услуг, выполненных работ;

товарные накладные.

Обратите внимание: подтвердить реальность долга без первички не получится. Акты сверки с контрагентом, в которых отражена задолженность, не подходят. На эту тему давались разъяснения налоговиками: письмо ФНС от 06.12.2010 № ШС-37-3/16955.

Без первички обратиться в суд для признания долга безнадежным можно только при наличии расписки, подписанной дебитором, а также письменно оформленного грамотного пояснения причины отсутствия других подтверждающих документов.

Как списывать долги?

Итак, имеющаяся дебиторка официально признана невозвратной. У вас на руках соответствующие документы (например, судебное решение, исполнительный лист, выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности должника). Осталось дело за малым — списать ее, отразить в учете в расходной статье.

Списанию всегда предшествует инвентаризация расчетов. Для ее проведения в организации издается соответствующий приказ. Проводится инвентаризация в нормативном порядке. В инвентаризационной комиссии могут участвовать сотрудники организации и приглашенные эксперты. Последние должны иметь разрешительные документы (доверенность на участие в инвентаризационных мероприятиях). По результатам проведения инвентаризации заполняются акт и справка (форма № ИНВ-17).

Следующим этапом является издание приказа о списании задолженности. В его тексте важно точно указывать, что списывается, в какой сумме. Также обязательно должны присутствовать данные дебитора. Вступает в силу такой приказ непосредственно в день подписания.

Итак, все документы оформлены, долг может списываться в 1С (удаляться из ОСВ). Скорректированные учетные данные будут отражены в очередной декларации по налогу на прибыль.

Не удивляйтесь, если налоговики потребуют подтверждения правомерности списания невозвратной задолженности. Составьте пояснительное письмо, приложите к нему копии всех документов, подтверждающих реальность долга (решение суда, исполнительный лист, выписку из ЕГРЮЛ и т.п.) и документы по его фактическому списанию (приказы по инвентаризации, акт, справку). Этого будет достаточно.

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