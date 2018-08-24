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Как поменять ОКВЭД для ИП в 2018 году

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Эта пошаговая инструкция «как добавить ОКВЭД в ИП в 2018 году» задумана скорее как ликбез для начинающих, поскольку само описываемое регистрационное действие достаточно простое.

Какие именно изменения в ОКВЭД для ИП можно внести

Для ИП, как и для ООО, с кодами по ОКВЭД, содержащимися в ЕГРИП, можно сделать четыре действия:

  • добавить новые коды без изменения старых;
  • полностью заменить все коды;
  • заменить только часть кодов;
  • удалить часть имеющихся без добавления новых.
Код основного вида деятельности также можно просто добавить (тогда предыдущий код станет дополнительным видом), либо удалить предыдущий и указать новый.

Как внести изменения в ОКВЭД для ИП в 2018 году

Для внесения указанных изменений вам понадобится заполнить заявление по форме Р24001, и подать ее в регистрирующий орган. Если подаете лично, нотариального удостовернеия подлинности подписи на заявлении вам не понадобится.

Порядок заполнения заявления следующий:

Стр.1: пункт 1 заполняем полностью. подпункт 2.1 выбираем значение «1».

Лист Е. Пункт 1 листа Е для внесения новых кодов по ОКВЭД, пункт 2 — для удаления уже имеющихся в ЕГРИП. Здесь и далее используются коды, длиной не менее четырех цифр.

Если хотим внести новый основной вид деятельности, заполняем подпункт 1.1. Если нет — оставляем его пустым. Соответственно, если старый основной хотим удалить, заполняем подпункт 2.1, если хотим перенести его в дополнительные — не заполняем.

В подпункте 1.2 вписываем все коды, которые хотим внести.

В подпункте 2.2 указываем все коды, которые хотим убрать из ЕГРИП.

В Листе Ж указываем желаемый способ получения документов (лично, через посредника, почтой), а также обязательно указываем контактный телефон и адрес электронной почты заявителя.

Кроме заявления по форме Р24001 вам понадобится нотариальная доверенность, если подавать ИП будет не сам, а отправит курьера. Но тогда и само заявление нужно будет удостоверить у нотариуса.

Должен ли ИП менять ОКВЭД при смене деятельности

Достаточно частые вопросы, которые задают предприниматели — есть ли верхний предел количества указываемых в ЕГРИП кодов по ОКВЭД, и обязательно ли эти коды менять, если сменили деятельность.

С одной стороны, Федеральный закон «О государственной регистрации юрлиц и ИП», в пп. «о» п. 2 ст. 5 указывает коды по ОКВЭД сведениями, которые обязательно должны указываться в ЕГРИП. При этом, пункт 5 той же статьи предписывает индивидуальному предпринимателю в течение трех дней внести необходимые изменения в ЕГРИП, если сведения, в том числе и о кодах по ОКВЭД, были изменены. Правда, как он свое решение об изменении может подтвердить? ИП не составляет письменных решений что-либо поменять. Скорее всего, законодатель надеется на добросовестность ИП.

И если необходимые изменения не внести, есть риск попасть на штраф в 5000 рублей по ч. 3 ст. 14.25 КоАП. Если, конечно, кто-то будет сидеть и сравнивать, чем ИП на самом деле занимается, и что у него об этом указано в ЕГРИП. По факту вряд ли кто-то будет его ловить.

С другой стороны, если ИП на специальном налоговом режиме получает доходы от деятельности, вид которой в ОКВЭД не указан, налоговая вправе считать эти доходы, полученными физическим лицом а не ИП, с соответствующей ставкой налога. Пример — постановление 15 ААС № 15АП-13866/2015 от 08 октября 2015 года по делу № А32-46885/2014:

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Налогоплательщик при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно указывает виды экономической деятельности, которые он планирует осуществлять.

Если вид деятельности в ЕГРИП не зарегистрирован, то индивидуальный предприниматель может внести соответствующее изменение в сведения и с даты регистрации данного изменения начать осуществлять указанную деятельность, учитывая полученные доходы в рамках упрощённой системы налогообложения.

Исходя из этого, доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности, и в отношении таких доходов применяется упрощенная система налогообложения.

В случае если индивидуальный предприниматель, применяющий упрощённую систему налогообложения, осуществляет деятельность, вне рамок видов деятельности, указанных индивидуальным предпринимателем при регистрации, и договоры на продажу недвижимого имущества заключены им как 16 А32-46885/2014 физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем, то доходы, полученные им от такой деятельности, подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц согласно положениям главы 23 НК РФ.

Резонно представить и другие возможные проблемы с налоговой при несоответствии фактической деятельности ИП и внесенной в ЕГРИП.

Поскольку госпошлины при внесении ОКВЭДов для ИП не платится, заявление при личной подаче тоже можно не заверять, то проще все-таки внести необходимые изменения в ЕГРИП, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

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