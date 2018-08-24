О вычете НДС на основании сводного счета-фактуры техзаказчика

В строительстве объекта принимают участие следующие лица: застройщик-инвестор, соинвестор, технический заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчики. Согласно договору стоимость услуг техзаказчика определена в процентах от стоимости проектных и строительных работ. Указанные услуги оплачиваются ежемесячно, для чего техзаказчик ежемесячно передает застройщику-инвестору и соинвестору копии представленных генподрядчиком актов по форме КС-2 и справок о стоимости работ по форме КС-3.
Также договором предусмотрено, что учет всех затрат в периоде строительства ведет техзаказчик, который после завершения реализации инвестиционного проекта передает застройщику-инвестору и соинвестору:
– сводный счет-фактуру;
– копии первичных документов, подтверждающих приобретение выполненных работ, оказанных услуг и товаров (формы КС-2 и КС-3, акты сдачи-приема оказанных услуг, накладные);
– копии счетов-фактур, выставленных продавцами (поставщиками и подрядчиками).
Позволяет ли такая схема взаимодействия заявить НДС к вычету после завершения строительства на основании сводного счета-фактуры?
Если говорить краткоЗастройщик-инвестор и соинвестор могут принять НДС к вычету после завершения реализации инвестиционного проекта. Это утверждение основано на нормах гл. 21 НК РФ, мнении Минфина и ФНС и позиции судов.
Соответственно, если налоговый орган отказал в вычете, сославшись на пропуск трехлетнего срока, рекомендуем отстаивать право на налоговый вычет в судебном порядке.
А теперь подробнееАрбитры, в том числе на уровне Верховного Суда, неоднократно подтверждали право налогоплательщиков-инвесторов принять к вычету НДС на основании так называемого сводного счета-фактуры (см., например, определение ВС РФ от 17.05.2018 № 301‑КГ17-22967 по делу № А79-8152/2016). При использовании такого порядка в целях исчисления трехлетнего срока заявления НДС к вычету важны не даты выставления счетов-фактур подрядчиками и поставщиками, а момент принятия на учет объекта недвижимости и дата составления так называемого сводного счета-фактуры.
Термин «сводный счет-фактура» употребляется в гл. 21 НК РФ только в отношении операций по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса (ст. 158). Выставляемые застройщиками (заказчиками, выполняющими функции застройщика) инвесторам счета-фактуры ни законодатель (в НК РФ), ни Правительство (в Постановлении от 26.12.2011 № 1137), ни Минфин сводными счетами-фактурами не называют. Обычно употребляется выражение «счет-фактура, составляемый застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, в случае приобретения им от своего имени у одного и более продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав».Особенность описанной в вопросе ситуации в том, что техзаказчик ежемесячно передает застройщику-инвестору и соинвестору копии полученных от генподрядчика актов по форме КС-2 и справок о стоимости работ по форме КС-3. Наличие этого условия может позволить налоговому органу настаивать на том, что застройщик и соинвестор должны были заявлять вычеты по мере осуществления инвестиционного проекта, а не после его завершения. Именно так был обоснован контролерами отказ в предоставлении вычета в деле № А40-90135/17. Однако арбитры признали действия инспекции незаконными (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 № 09АП-2025/2018).
При этом судьями было отмечено следующее:
- технический заказчик не передавал обществу ежемесячно затраты по строительству объекта, представлялись только акты выполненных генподрядчиком и принятых техническим заказчиком работ по проценту технической готовности и справки об их стоимости (без счетов-фактур), причем исключительно для оплаты услуг технического заказчика. Документы представлялись информативно, только для подтверждения расчета размера вознаграждения техзаказчика;
- полный перечень документов по строительству объекта (включая акт приема-передачи фактических затрат и копии счетов-фактур) был представлен обществу одновременно со сводным счетом-фактурой;
- договор не предусматривает поэтапную передачу результатов работ;
- общество не заключало договоры с поставщиками и подрядчиками, в связи с чем не получало от них напрямую первичные документы и счета-фактуры.
При этом было учтено мнение Минфина о том, что, поскольку порядок передачи затрат на капитальное строительство от заказчика к инвестору (инвесторам) законодательно не регламентирован, можно передавать инвестору сводный счет-фактуру.
Примечательно, что арбитры отклонили и такой аргумент налогового органа: сторонами инвестиционного контракта были четко определены доли участия инвесторов в инвестиционном договоре и пересмотру они не подвергались, что позволяло определить суммы налоговых вычетов в периоде строительства. Судьи указали: договором действительно были определены доли участия инвесторов в инвестиционном проекте, однако общество не могло принять к вычету НДС при отсутствии:
– сводного счета-фактуры;
– копий первичных документов и счетов-фактур;
– акта приема-передачи фактических затрат.
В тексте судебного решения отмечается: если инвестор при строительстве заключает прямой договор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), то они ему непосредственно выдают счета-фактуры и предъявляют НДС, который подлежит вычету в общем порядке. Однако если инвестор поручает техническому заказчику организовать строительство, то поставщики (подрядчики, исполнители) согласно п. 1 ст. 168 НК РФ выдают счета-фактуры и предъявляют НДС не инвестору, а техническому заказчику.
Обратите вниманиеОкончательный вердикт суда:
Встать на сторону налогоплательщика арбитрам не помешало и то, что принятие к вычету НДС на основании сводного счета-фактуры осуществлялось частями в разных налоговых периодах. Позиция суда: инвестор может заявить к вычету «входной» НДС в течение трех лет после окончания соответствующего налогового периода, в котором возникло право на вычет НДС (п. 2 ст. 173 НК РФ). Три года будут отсчитываться с периода, в котором инвестор получит сводный счет-фактуру.
– право на вычет «входного» НДС возникает у инвестора (соинвестора) при наличии надлежаще оформленного сводного счета-фактуры с приложенными к нему копиями документов (выставляет заказчик-застройщик) и при условии, что объект, предназначенный для использования в облагаемой НДС деятельности, принят к учету;
– сводный счет-фактура формируется заказчиком-застройщиком за весь период строительства, что подтверждено письмами ФНС России от 17.08.2015 № ГД-4-3/14435,от 20.07.2015 № ЕД-4-3/12764@, поэтому в документе могут быть суммы НДС, предъявленные заказчику-застройщику подрядчиками более трех лет назад. Но данный факт не влияет на право налогового вычета у инвестора (соинвестора).
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