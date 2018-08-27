Кибербезопасность для бухгалтера: как защитить важные данные?

Только представьте себе, что может случится, если исчезнут данные с компьютера главного бухгалтера, или файлы описаниями с нового продукта попадут в руки конкурентов? Информацию надо беречь, защищать и правильно хранить. Как? Сейчас расскажем.

Используйте встроенные системы защиты

Производители техники знают всё про кибербезопасность, поэтому многие компьютеры и ноутбуки уже «из коробки» неплохо защищены на аппаратном и программном уровне. Например, ноутбук Acer Swift 5 вместо привычного пароля предлагает идентифицировать пользователя по отпечатку пальца с помощью специального датчика, что вполне логично: пароль можно украсть с помощью кейлоггера или даже просто подсмотреть, а с дактилоскопией такой номер не пройдёт.

Программная защита данных тоже предусмотрена: на Swift 5 установлена безопасная операционная система Windows 10, которая при регулярном обновлении обеспечивает базовую защиту компьютера от внешних угроз. А за надёжную связь с сотрудниками отвечает корпоративная версия известной программы Skype.

Сетрификат Skype for Business поддерживает шифрование передаваемых данных, так что можно не опасаться, что их перехватят во время удалённого совещания. А самое главное, что все эти средства безопасности доступны не только в офисе: Swift 5 весит меньше килограмма, так что его можно брать с собой в деловые поездки.

Впрочем, встроенные системы безопасности есть не только у Acer. Дактилоскопическим датчиком оснащаются и другие ноутбуки (например, MacBook Air). Нажатием одной кнопки пользователь может значительно сузить угол обзора экрана, и увидеть изображение, заглянув сбоку, станет весьма затруднительно.

Не пренебрегайте программными средствами

Простые правила безопасности знают все: не открывать подозрительные письма, не кликать непроверенные ссылки, не запускать странные программы и вводить личные данные только на надёжных сайтах.

Но злоумышленники коварны и постоянно придумывают новые способы обмануть пользователей, а значит всегда есть риск обнаружить свой компьютер заблокированным, карточку — опустошённой, а корпоративный почтовый ящик — рассылающим спам по миллионам адресов.

Антивирус застрахует вас от подобных неприятностей, но не стоит соблазняться бесплатными версиями, которые предлагают разработчики — для корпоративной безопасности их недостаточно, так что стоит выделить бюджет на покупку полноформатной программы. А заодно приобрести защищённый VPN-канал, который зашифрует ваш трафик при подключении к общественному Wi-Fi.

Делайте резервные копии

За ежедневной рутиной очень легко забыть о том, что пришла пора сделать резервные копии важных документов, а значит всегда есть шанс потерять их насовсем. Никто не застрахован от внезапного сбоя оборудования, скачка напряжения, пожара, наводнения или банальной кражи ноутбука из машины. Выход — регулярный бэкап на внешний носитель, желательно автоматический, с помощью специальной программы.

У внешнего жёсткого диска Toshiba Canvio Alu фирменное ПО уже есть в комплекте, а значит настройка резервного копирования займёт минимум времени: нужно только подключить диск к компьютеру, запустить программу и указать ей, какие папки нужно бэкапить. Дальше Canvio Alu справится сам, автоматически создавая резервные копии данных по заданному графику — например, ежемесячно или еженедельно. Если предстоит сохранять большие объёмы данных, то лучше выбрать диск максимальной вместимости — 2,5 Тб, а вот за скорость передачи можно не переживать: Canvio Alu подключается к компьютеру по «быстрому» интерфейсу USB 3.0. Прочный алюминиевый корпус служит дополнительной защитой — предохраняет диск от случайных внешних повреждений.

Если же резервное копирование нужно не одному сотруднику, а всему офису, то лучше выбрать большой стационарный накопитель: например, у Seagate есть модели на 6 Тб, а у Western Digital — даже на 12! Правда, их придётся подключать как сетевые диски — понадобится помощь системного администратора. Ещё одна альтернатива — облачные хранилища: некоторые из них также поддерживают автоматический бэкап.

Переведите бухгалтерию на удалённые сервера

И не только бухгалтерию, ведь отсутствие физического доступа к данным даёт сразу несколько преимуществ. Во-первых, дата-центры гораздо лучше подходят для хранения информации, чем обычные офисы: они соответствуют нормам пожарной безопасности, в них поддерживается нужная температура и не бывает перебоев с питанием.

Во-вторых, практически отсутствует риск кражи, порчи или изъятия хранилища.

И в третьих — на сервер можно зайти откуда угодно: даже если вы собрались поработать дома или в поездке, у вас всегда будет доступ к необходимой информации.

Берегите свои данные!