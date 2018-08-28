Как ответить на требования налоговиков по вычетам НДС: примеры на разные ситуации

После сдачи квартальной налоговой отчетности по НДС у бухгалтеров наступает новая волна – ответы на всевозможные требования налоговиков, касающиеся представления документов, объяснения причин высокой доли вычетов НДС, расхождений между строками деклараций. О том, как правильно давать пояснения налоговикам, пойдет речь в настоящей статье.

Несколько слов о процедурных моментах камеральной налоговой проверки. По общему правилу камеральная проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не направляется. В каком случае от налогоплательщика потребуют пояснения (документы)?

Критерии отбора компаний на проверку

В зависимости от предмета «камералки» претендентами на нее могут стать компании, в декларации по НДС которых:

1) обнаружены ошибки и противоречия сведениям из документов, имеющихся в ИФНС (декларации проходят автоматизированную проверку по контрольным соотношениям – Письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705);

2) заявлены налоговые льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ). Один из самых частых запросов налоговых органов в ходе камеральной налоговой проверки – истребование документов по льготным операциям, отражаемым в налоговой декларации по НДС в разделе 7 «Операции, не подлежащие налогообложению». (Напомним, что право на запрос документов в рамках «камералки» в части льготных операций может быть реализовано налоговыми органами в ситуации, когда применяемая льгота предназначена только для определенной категории лиц – п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, постановления АС УО от 24.02.2015 № Ф09-579/15 по делу № А71-6132/2014, от 17.02.2015 № Ф09-10024/14 по делу № А60-21098/2014, от 23.05.2014 № Ф09-5197/12 по делу № А60-32962/2011);

3) предъявлена сумма НДС к возмещению (п. 8 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС России от 16.09.2015 № СД-4-15/16337);

4) выявлены противоречия и несоответствия, которые свидетельствуют о занижении суммы НДС к уплате или о завышении суммы НДС к возмещению;

5) не приложены обязательные документы, которые должны представляться одновременно с декларацией (п. 7 ст. 88 НК РФ).

Получив электронное требование либо уведомление из налоговой инспекции, бухгалтер должен отправить в ответ подтверждение. В противном случае у проверяющих появляется законное основание заблокировать банковский счет (п. 1 и 11 ст. 76 НК РФ).

Требование по камеральной проверке налоговики вправе направить в течение трех месяцев со дня представления декларации (расчета), за исключением случаев, когда требование направлено в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля (в этом случае налоговики могут направить его и за пределами трехмесячного срока). Компания вправе не исполнять требования налоговиков, направленные за пределами трехмесячного срока камеральной проверки (пп. 11 п. 1 ст. 21, п. 2 ст. 88, п. 1 ст. 93 НК РФ).

Однако компаниям следует иметь в виду, что непредставление пояснений не препятствует продолжению налоговой проверки (п. 5 ст. 88 НК РФ). При обнаружении налоговым органом налоговых правонарушений составляется акт налоговой проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ).

Подать пояснения или внести исправления в представленную декларацию компания должна в течение пяти рабочих дней после даты получения требования (п. 3 ст. 88 НК РФ). А на представление документов компании отводится десять рабочих дней после получения запроса на них из ИФНС.

В случае камеральной проверки декларации по НДС пояснения должны быть представлены в электронной форме по утвержденному ФНС формату (п. 3 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС России от 11.01.2018 № АС-4-15/192@). Если не составить пояснения либо представить их не вовремя, то компанию могут оштрафовать на 5 000 руб., а при повторном нарушении в течение года – на 20 000 руб. (ст. 129.1 НК РФ).

Приведем наиболее популярные требования налоговиков в части запроса документов и пояснений по заявленным вычетам НДС.

Высокая доля вычетов НДС

Компании получат требования налоговиков, если заявляют высокую долю вычетов.

На сегодняшний день налоговики применяют норматив, утвержденный Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». Налоговый вычет по НДС не должен превышать:

– 89 % от начисленных сумм НДС за 12 месяцев;

– долю вычета НДС по региону.

Приведем образец ответа на подобный запрос.

Ответ на требование № 5/53 от 06.08.2018

о наличии высокой доли вычетов в налоговой декларации по НДС Компания в ответ на сообщение (с требованием представления) № 5/53 от 06.08.2018 поясняет следующее. Высокий удельный вес вычетов в декларации по НДС за II квартал 2018 года обусловлен такими факторами: 1. Основным видом деятельности компании является оптовая продажа и хранение в резервуарах нефтепродуктов. Основной объем закупаемых нефтепродуктов приходится на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. В силу сложной экономической ситуации торговля нефтепродуктами была заморожена в период с марта по апрель 2018 года. Торговля возобновилась лишь с мая 2018 года. Поэтому компания приобретала значительное количество нефтепродуктов для последующей продажи, что и обусловило рост вычетов НДС. 2. Цены на нефтепродукты неуклонно росли, а договоры поставки нефтепродуктов были заключены на фиксированные цены. В связи с этим компания в данный период понесла убытки. Кроме того, в связи с неопределенностью на рынке нефтепродуктов сократились объемы продаж. Из-за снижения покупательского спроса выручка от реализации товаров во II квартале 2018 года снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 35 %. 3. В III квартале 2018 года компания планирует увеличить объем продажи продукции путем заключения договора с новыми АЗС. Это должно привести к уменьшению доли вычетов НДС и увеличению облагаемой НДС выручки.

Перенос вычетов

Опасаясь углубленных «камералок», многие компании переносят вычет НДС на будущие периоды, чтобы исполнить норматив, несмотря на то что он не является для налогоплательщиков обязательным.

Возможность переноса вычетов предусмотрена п. 1.1 ст. 172 НК РФ. При этом перенести можно только вычеты, которые перечислены в п. 2 ст. 171 НК РФ (абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). В указанных случаях компания вправе применить вычет НДС в течение трех лет после принятия к учету товаров (работ, услуг). Последнее число квартала, на который попал срок, является крайней датой для вычета НДС (Определение КС РФ от 24.03.2015 № 540‑О).

В результате несоответствия счетов-фактур в книге покупок компании, отраженных в базе ИР АСК НДС-2, счетам-фактурам контрагента, отраженным в книге продаж, налоговики направляют требования о представлении пояснений.

Ответ на требование № 5/54 от 06.08.2018

о причинах расхождений в налоговой декларации по НДС Компания в ответ на сообщение (с требованием представления) № 5/54 от 06.08.2018 поясняет следующее. Сумма налога и вычетов в декларации за II квартал 2018 года указана верно: по строке 190 раздела 3 сумма вычетов составила 5 200 100 руб. Расхождение с данными контрагента ООО «Лютик» возникли из‑за переноса вычета по НДС в сумме 515 000 руб. со II квартала 2018 года

на III квартал 2018 года. Контрагент ООО «Лютик» предъявил сумму налога в счете-фактуре от 29.06.2018 № 4512 и включил ее в налоговую базу во II квартале 2018 года. Компания, пользуясь правом, предоставленным п. 1.1 ст. 172 НК РФ, заявит вычет по указанному счету-фактуре в III квартале 2018 года.

При переносе вычетов компании нужно иметь в виду, что нельзя переносить:

– вычет с аванса («отработанный» аванс, возврат аванса);

– «командировочные» вычеты;

– вычеты покупателя, исполняющего функции налогового агента;

– вычет по имуществу, полученному в счет вклада в уставный капитал (письма ФНС России от 09.01.2017 № СД-4-3/2@, Минфина России от 17.11.2016 № 03‑07‑08/67622, от 09.10.2015 № 03‑07‑11/57833, от 21.07.2015 № 03‑07‑11/41908, от 09.04.2015 № 03‑07‑11/20290).

Вычет по авансам с трехлетним сроком давности

Нередко налоговики направляют компаниям требования о предоставлении пояснений, если в книге покупок отражен «отработанный» аванс с трехгодичным сроком давности.

Например, в налоговой декларации за II квартал 2018 года заявлен «отработанный» аванс за I квартал 2015 года. Несмотря на то, что представители Минфина не видят препятствий по заявленным вычетам со «старой» предоплаты (Письмо от 07.05.2018 № 03‑07‑11/30585), налоговики просят у компаний пояснений в случае, если между предоплатой и отгрузкой товаров (работ, услуг) прошло более трех лет.

Ответ на требование № 5/55 от 06.08.2018

о вычете с полученного от покупателя аванса Компания в ответ на сообщение (с требованием представления) № 5/55 от 06.08.2018 поясняет следующее. В январе 2015 года компания получила предоплату от покупателя ООО «Лютик» в размере 118 000 руб. (в том числе НДС – 18 000 руб.). С полученной суммы предоплаты компания исчислила НДС в размере 18 000 руб. и отразила в книге продаж за I квартал 2015 года. Однако продукция была изготовлена и отгружена только в мае 2018 года в связи с освоением новой технологической линии производства. В связи с этим компания отразила в книге покупок за II квартал 2018 года вычет в размере 18 000 руб. Трехгодичный срок для предъявления суммы НДС к вычету в данном случае не действует.

Вычет с предоплаты поставщику в большем размере, чем указано в договоре

Предоставив покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав) возможность принять НДС к вычету в случае предварительной оплаты, контролирующие органы постоянно чинят препоны налогоплательщику в ее реализации.

Для получения вычета «авансового» НДС необходимо иметь договор в виде отдельного документа, в котором предусмотрено условие о предварительной оплате. При отсутствии договора с поставщиком либо при отсутствии такого условия «авансовый» НДС к вычету не принимается (письмо Минфина России от 06.03.2009 № 03‑07‑15/39).

В ряде судебных решений поддерживается такая позиция: предъявление НДС к вычету при перечислении оплаты в счет предстоящих поставок возможно только при наличии в договоре с контрагентами условия о внесении предоплаты (Решение Арбитражного суда Владимирской области от 09.11.2017 по делу № А11-267/2017). Однако есть и другие решения, в которых судьи признают, что для применения налоговых вычетов по п. 12 ст. 171 НК РФ обязательное наличие договора в виде единого документа, подписанного сторонами, не требуется, поскольку своими действиями (оплачивая выставленный счет) покупатель подтверждает заключение договора (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2014 № 09АП-2239/2014 по делу № А40-131282/13, ФАС ЦО от 02.08.2011 по делу № А64-6563/2010).

Единственное послабление в этой части – покупатель вправе принять «авансовый» НДС к вычету при отсутствии оригинала договора с поставщиком, только по копии (Письмо Минфина России от 18.05.2018 № 03‑07‑09/33573).

При проведении камеральных проверок налоговики запрашивают у компаний договор, предусматривающий условие о предоплате. Если такого условия нет, налоговики могут отказать в вычете.

А вот если предоплата перечислена в большем размере, чем установлено договором, принять НДС к вычету можно со всей фактически перечисленной суммы предоплаты. Во всяком случае, такие рекомендации дают специалисты Минфина (Письмо от 12.02.2018 № 03‑07‑11/8323). Тем не менее налоговики на местах могут потребовать пояснений на этот счет. В такой ситуации предлагаем воспользоваться нашим шаблоном.

Ответ на требование № 5/56 от 06.08.2018

о вычете с перечисленного поставщику аванса Компания в ответ на сообщение (с требованием представления) № 5/56 от 06.08.2018 поясняет следующее. По строке 150 раздела 3 сумма вычетов составила 118 000 руб. Для правомерного включения «авансового» НДС в состав налоговых вычетов должны выполняться условия, предусмотренные п. 9 ст. 172 НК РФ: – предъявленный продавцом покупателю авансовый счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 НК РФ; – должен иметься договор, содержащий условие предварительной оплаты. Компания перечислила аванс в большей сумме, чем предусмотрено условиями договора. Возможность принять сумму вычета в подобной ситуации подтверждается Минфином (Письмо от 12.02.2018 № 03‑07‑11/8323) и арбитражной практикой (Постановление АС ЗСО от 21.06.2016 № Ф04-2547/2016 по делу № А45-18969/2015). Кроме того, НДС с авансов фактически уплачен поставщиком, который отразил сумму НДС в книге продаж и в налоговой декларации.

Таким образом, при наличии у компании договора, содержащего условие о предоплате, в случае превышения «договорной» величины аванса НДС можно принять к вычету с фактической предоплаты.

Вычет НДС при наличии в цепочке недобросовестного контрагента

Большая часть запросов касается ситуаций, когда поставщик контрагента первого или последующего звеньев не сдает отчетность.

Напомним, что с 19.08.2017 отказ в вычете возможен, если компания злоупотребила правом (ст. 54.1 НК РФ). Налоговики вправе снять вычет, если:

– компания умышленно исказила факты в учете и отчетности;

– заключенная сделка не имеет деловой цели, ее единственной целью является уменьшение налогов;

– исполнитель по сделке фиктивный.

Однако если со стороны налоговиков не представлены доказательства согласованности действий заявителя и спорных контра-

гентов, направленных на совершение сделки с целью неуплаты (неполной уплаты), отсутствуют доказательства подконтрольности контрагентов, иных фактов имитации хозяйственных связей и (или) доказательства аффилированности сторон сделки, претензии налоговиков легко оспорить в суде (Постановление АС УО от 30.03.2018 № Ф09-795/18 по делу № А76-8310/2017).

Ответ на требование № 5/57 от 06.08.2018

о проявлении должной осмотрительности Компания в ответ на сообщение (с требованием представления) № 5/57 от 06.08.2018 поясняет следующее. При заключении договора поставки с ООО «Лютик» нашей компанией была проявлена должная осмотрительность. В компании разработано положение о проверке и мониторинге контрагентов. Согласно положению в отношении ООО «Лютик» были затребованы и проверены следующие документы: – копии свидетельств о регистрации и о постановке на налоговый учет; – устав; – приказ о назначении генерального директора; – выписка из базы данных ЕГРЮЛ; – справка, подтверждающая отсутствие долгов перед бюджетом по налоговым обязательствам. Кроме того, установлен факт отсутствия претензий к организации у государственных органов. В течение 2018 года компания проводила сверку расчетов с ООО «Лютик». С учетом изложенного считаем правомерным применение вычетов по НДС по счетам-фактурам, полученным от ООО «Лютик».

Техническая ошибка в нумерации счета-фактуры поставщика

Несоответствие номеров счетов-фактур, отраженных в базе ИР АСК НДС-2, номерам счетов-фактур, представленных на камеральную проверку, не является основанием для отказа покупателю в вычете НДС.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии сумм НДС к вычету.

Немало требований налоговиков связано с ошибками (неточностями) в отражении реквизитов счетов-фактур (номер, дата).

В такой ситуации инспекция должна потребовать от налогоплательщика предоставить пояснения или исправить ошибочный номер счета-фактуры в первичной декларации (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Несмотря на то, что подобные ошибки не влияют на величину вычета, налоговики нередко отказывают компаниям в праве на вычет и настоятельно рекомендуют представить «уточненку». В случае отказа налоговики направляют уведомление о вызове компании для дачи пояснений. Однако компания может ограничиться представлением пояснений с корректными данными (Постановление АС СЗО от 01.09.2017 № Ф07-7152/2017 по делу № А13-14539/2016).