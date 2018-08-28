Заемные средства: бухгалтерский и налоговый учет

Практически ни одна компания сейчас не обходится без кредитных и заемных средств. Эксперт дает алгоритм безошибочного учета.

Чем отличаются друг от друга займы и кредиты?

Именно этот вопрос наиболее часто возникает у учетного работника.

Кредит можно получить только от банка или иной кредитной организации, т.е. организации, имеющей право осуществлять отдельные банковские операции на основании лицензии ЦБ РФ. Займ же может быть получен от любого физического или юридического лица согласно ст. 807, 819 ГК РФ.

Стоит отметить, что до 01.06.2018 г. договор займа считался заключенным в момент передачи денег заемщику. После 01.06.2018 г. он может считаться заключенным в момент его подписания (по аналогии с кредитными договорами).

Принципиальных отличий в части отражения рассматриваемых операций в бухгалтерском и налоговом учете в части вида договора займа или кредита не существует.

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет кредитов и займов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ( ПБУ 15/2008 ).

К основным особенностям бухгалтерского учета рассматриваемых операций можно отнести следующее:

Сумму обязательства по полученному займу (кредиту) необходимо отразить в качестве кредиторской задолженности (у заемщика) в сумме, указанной в договоре;

Начисленные проценты и иные расходы по договорам займа следует отражать в составе прочих расходов организации. Однако из этого правила есть исключение: указанные расходы подлежат включению в стоимость инвестиционного актива, т.е. имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Если же организация имеет право применять упрощенные способы бухгалтерского учета и отчетности, то все расходы по кредитам и займам можно отнести к прочим;

Проценты по кредитам и займам относятся в состав прочих расходов или включаются в состав стоимости инвестиционного актива равномерно, в независимости от условий соответствующего договора. Распространенной ошибкой является включение всей суммы процентов по договору в состав расходов в момент их фактической уплаты, а не ежемесячное начисление;

Если кредит или займ поучен в валюте, то не стоит забывать, что необходимо в конце каждого месяца и на дату совершения операции проводить переоценку задолженности по официальному курсу ЦБ РФ согласно п. п. 1, 5, 7, 8 ПБУ 3/2006;

Полученный займ в отличие от кредита может быть и беспроцентным. Порядок бухгалтерского учета таких займов ничем не отличается от учета процентных заимствований;

В бухгалтерской отчетности задолженность по займам и кредитам, а также проценты, причитающиеся уплате, отражаются в зависимости от даты погашения соответствующего обязательства.

В целом, сложностей с бухгалтерским учетом займов и кредитов обычно не возникает, а вот налоговый учет несет в себе определенные трудности.

Налоговый учет

При отражении в налоговом учете займов и кредитов рекомендуем пользоваться следующим

1. Определить от какого лица, взаимозависимого или нет, получены заемные средства. Критерии взаимозависимости определены в ст.105 НК РФ. Например, взаимозависимыми могут быть признаны:

— организации и физические лица в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов;

— организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;

— организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;

2. Если средства получены не от взаимозависимого лица, то проценты по долговому обязательству учитываются в составе расходов в размере, исчисленном исходя из фактической ставки (п. 1 ст. 269 НК РФ), т.е. по ставке указанной в договоре.

3. Если средства получены от взаимозависимого лица, то следует определить является ли данная сделка контролируемой. Критерии контролируемой сделки определены в ст.105.14 НК РФ. К таким сделкам, в частности, относятся сделки, сумма доходов по которым за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей.

В случае, если сделка соответствует указанным критериям, то компании следует проверить, соответствует ли договорная процентная ставка рыночной. Для этих целей следует руководствоваться методами, закрепленными в ст. 105.7 НК РФ.

Максимальные значения интервалов предельных значений и порядок их применения определены в п. п. 1.2, 1.3 ст. 269 НК РФ. Размер таких значений зависит от валюты, в которой оформлено долговое обязательство.

Если фактическая ставка меньше предельного значения, то компания может учесть в составе расходов полную величину процентов.

Если же контролируемая задолженность возникла по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более 20% уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации, то порядок признания процентов в расходах будет особым.

Предприятию следует сравнить размер контролируемой задолженности перед займодавцем с величиной собственного капитала (данная позиция поддержана Минфином РФ в Письме от 11.01.2012 № 03-03-06/1/2).

Если размер контролируемой задолженности будет более чем в 3 раза превышать величину собственного капитала, то проценты необходимо учитывать в порядке, предусмотренном пунктами 2-4. ст.269 НК РФ.

Если размер контролируемой задолженности будет менее чем в 3 раза превышает величину собственного капитала, то проценты необходимо учитывать в порядке, предусмотренном пунктом 1 ст.269 НК РФ.

Собственный капитал организации определяется по формуле: Собственный капитал = сумма активов сумма обязательств — задолженность по налогам.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 269 НК РФ налогоплательщик обязан на последнее число каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности на коэффициент капитализации (КК), рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода.

Коэффициент капитализации определяется по формуле: Коэффициент капитадизации = контролируемая задолженность/собственный капитал (в соответствие с размером доли иностранной организации в уставном капитале российской)/3

После проведенных расчетов необходимо сравнить сумму фактически начисленных процентов с величиной предельных сумму процентов:

— если начисленные проценты меньше предельной величины, то вся сумма процентов учитывается в целях налогообложения;

— если начисленные проценты больше предельной величины, то в налогооблагаемую базу включается только величина предельных процентов.

В соответствии с п. 4 ст. 269 НК РФ положительная разница между величиной фактически начисленных процентов и предельных процентов приравнивается к дивидендам, уплаченным иностранной компании. Указанная разница облагается налогом на прибыль в соответствии с п. 3 ст. 284 НК РФ. Стоит учитывать, что если собственный капитал организации составлет отрицательное значение, то начисленные проценты могут быть учтены в целях налогообложения только как выплата дивидендов.

4. Проценты по кредитам и займам в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ включаются во внереализационные расходы, в том числе, если компания осуществляет создание инвестиционного актива. В данном случае, в бухгалтерском учете предприятия, будут возникать разницы, учет которых осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.