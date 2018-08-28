Год действия ст. 54.1 НК РФ: как складывается практика

В 2017 году Налоговый кодекс РФ был дополнен новой статьей 54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

В этой связи ФНС России выпустила два интересных письма:

— письмо от 16 августа 2017 г. N СА-4-7/16152@;

— письмо от 31 октября 2017 г. N ЕД-4-9/22123@.

В статье проанализируем основные положения статьи 54.1 НК РФ с учетом разъяснений ФНС России и рассмотрим, как складывается судебная практика по применению этой статьи.

Цель нововведений

Статья 54.1 НК РФ направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации.

Основная цель — сформировать новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами с учетом сформированной судебной практики.

ФНС России указала, что новая статья 54.1 НК РФ не содержит положений о расширении полномочий налоговых органов по сбору доказательственной базы, поэтому налоговые органы должны применять только предусмотренные законодательством процедуры по сбору, фиксированию и оценке доказательств. Доказывание обстоятельств производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V-1, V-2 НК РФ.

Умышленное искажение отчетности

Статьей 54.1 НК РФ установлен запрет на уменьшение организацией налоговой базы и суммы налога. В каких случаях он действует?

Согласно пункту 1 ст. 54.1 НК РФ запрет действует в случаях искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, отражаемых в налоговом и (или) бухгалтерском учете или налоговой отчетности. При обнаружении искажений налоговые органы должны скорректировать налоговые обязательства организации, в полном объеме.

ФНС России в письме от 16 августа 2017 г. N СА-4-7/16152@ указала, что, прежде чем провести подобную корректировку, налоговые органы должны доказать, что неуплата или неполная уплата налога или необоснованное получение права на его возмещение было совершено организацией умышленно. Они должны собрать доказательства, подтверждающие, что организация действовала умышленно и должностные лица или учредители создавали условия, направленные исключительно на получение налоговой выгоды.

При отсутствии доказательств такого умысла у организации методологическая (правовая) ошибка сама по себе не может признаваться искажением в целях применения пункта 1 статьи 54.1 НК РФ.

Об умышленных действиях организации могут свидетельствовать следующие факты:

— контрагент подконтролен организации;

— организации проводят транзитные операции между взаимозависимыми или аффилированными участниками взаимосвязанных хозяйственных операций, в том числе через посредников,

— используют особые формы расчетов и сроки платежей, например, устанавливают в договоре длительную отсрочку платежа;

— действия участников сделки согласованы между собой.

В письме от 31 октября 2017 г. N ЕД-4-9/22123@ ФНС России привела примеры искажений:

— создание схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения;

— совершение действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;

— создание схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения;

— нереальность исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения).

К числу способов искажения сведений об объектах налогообложения, которые могут быть квалифицированы по пункту 1 статьи 54.1 НК РФ, могут быть отнесены:

— неотражение налогоплательщиком дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав);

— вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц;

— отражение налогоплательщиком в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

Правомерность сделки

Организации могут отказать в учете расходов при определении налогооблагаемой прибыли и заявления к вычету (зачету) сумм НДС не только в случае умышленного искажения отчетности, но и при наличии другого обстоятельства. На это тоже обратила внимание ФНС России.

Пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ определены условия, при соблюдении которых организация по имевшим место сделкам вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога.

К таким условиям относятся следующие обстоятельства: основной целью сделки не является неуплата или зачет (возврат) суммы налога;

обязательство по сделке выполняет лицо, являющимся стороной договора, заключенного с организацией, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки передано по договору или закону.

Если хотя бы одно из условий не выполнено, то такая сделка не будет учтена в целях налогообложения. В этом случае организации откажут в праве на учёт понесённых расходов, а также заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме.

ФНС также указала, что основной целью сделки должна быть конкретная разумная хозяйственная (деловая) цель, а не налоговая экономия. Примером такой сделки может служить бизнес-решение, не свойственное предпринимательскому обороту (присоединение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономического обоснования и т.п.) и которое не может быть обосновано с точки зрения предпринимательского риска, фактически совершенное не в своем интересе, а в интересах иного лица с целью его скрытого финансирования.

Даже если налоговые органы установили, что цель сделки получение налоговой экономии, они должны доказать, что она не имеет разумного объяснения с позиции хозяйственной необходимости ее заключения и совершения, а планировалась только для уменьшения налогов.

Обратила внимание ФНС и на факты, которые говорят об использовании формального документооборота для учета «искусственных» расходов и заявления налоговых вычетов. К ним относятся:

— факты обналичивания денежных средств проверяемой организацией или взаимозависимым (подконтрольным) лицом;

— факты использования таких средств на нужды организации, ее учредителей, должностных лиц;

— использование одних IP-адресов;

— обнаружение печатей и документации контрагента на территории (в помещении) проверяемой организации.

Дополнительными доказательствами в случае выявления фактов несоблюдения законодательства могут быть: — нетипичность документооборота; — несоответствие обычаю делового оборота поведения участников сделки (операции), должностных лиц налогоплательщика при заключении, сопровождении, оформлении результатов сделок (операций).

Исключение формального подхода

В пункте 3 статьи 54.1 НК РФ закреплены положения, исключающие из практики налоговых органов формальный подход при выявлении обстоятельств занижения налоговой базы или уклонения от уплаты налогов.

В качестве самостоятельного основания для признания неправомерным уменьшение организацией налоговой базы не могут рассматриваться такие обстоятельства, как, например,

подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом,

нарушение контрагентом организации законодательства о налогах и сборах,

наличие возможности получения организацией того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций).

ФНС России в письме от 16 августа 2017 г. N СА-4-7/16152@ дополнила, что положения пункта 2 статьи 54.1 НК РФ не предусматривают для организаций негативных последствий за неправомерные действия контрагентов второго, третьего и последующих звеньев.

Судебная практика

Постановление АС Западно- Сибирского округа от 29 мая 2018 г. по делу N А75-7919/2017

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой декларации по НДС Общество привлечено к ответственности. Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав документы, представленные Обществом в подтверждение обоснованности заявленных налоговых вычетов по операциям со спорным контрагентом, пришли к выводу о наличии в первичных документах недостоверных сведений, свидетельствующих об отсутствии реальных хозяйственных операций налогоплательщика с заявленным им контрагентом.

Данный вывод судебных арбитров основан на следующих представленных налоговыми органами обстоятельствами:

— спорный контрагент зарегистрирован после заключения с Обществом договора на поставку;

— по месту государственной регистрации не находится;

-у спорного контрагента отсутствуют основные средства и производственные активы, транспортные средства и ресурсы, в том числе трудовой персонал, необходимый для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также выполнения заключенного с Обществом договора;

— довод об осуществлении поставки спорного товара иными лицами документально не подтвержден;

— анализ выписок по расчетному счету спорного контрагента свидетельствует об отсутствии расходов, необходимых и характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности (за аренду, коммунальные услуги, электроэнергию, услуги связи, заработную плату, хозяйственные нужды), а также выплат сумм иным лицам за услугу по поставке ТМЦ Обществу;

— налоговые декларации представлены с нулевыми показателями

Принимая судебные акты, суды двух инстанций также установили, что представленный в материалы дела счет-фактура от имени руководителя спорного контрагента согласно заключению эксперта подписан не директором., а иным не установленным лицом.

АС Западно- Сибирского округа поддержал позицию судов обеих инстанций. Суды пришли к выводу о создании формального документооборота между сторонами, о недостоверности информации, содержащейся в представленных Обществом первичных документах, в своей совокупности не подтверждающих факт осуществления реальных хозяйственных операций налогоплательщика с заявленным им контрагентом, о совершении Обществом действий, направленных на необоснованное получение из бюджета налоговой выгоды, и обоснованно отказали в удовлетворении требований.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 4 июня 2018 г. по делу N А79-5339/2017

В ходе проверки налоговый орган пришел к выводу о неправомерном применении ИП налоговых вычетов по НДС. Не согласившись с этим ИП обратился в суд.

Арбитражный суд Чувашской Республики — Чувашии пришел к выводу о том, что у ИП отсутствовали реальные хозяйственные отношения. Первый арбитражный апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и оставил его решение без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел правовых оснований для ее удовлетворения.

Исследовав и оценив представленные налоговым органом доказательства, суды пришли к выводу о том, что документы, представленные ИП в обоснование правомерности применения налоговых вычетов по НДС, содержат недостоверные сведения, не соответствуют требованиям действующего законодательства и не подтверждают реальность хозяйственных операций. Такими доказательствами послужили следующие факты:

— спорные контрагенты не находятся по месту регистрации;

— по повестке о вызове на допрос в инспекцию не явились;

— подавали налоговые декларации с минимальными суммами налогов;

— у контрагентов отсутствуют необходимые для осуществления реальной экономической деятельности материальные и трудовые ресурсы;

— согласно анализу расчетных счетов, спорные контрагенты не осуществляли расчеты за товар, аналогичный тому, который согласно представленным документам поставлялся ими ИП, не оплачивали аренду транспортных средств и помещений, транспортные услуги, не имели расходов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности и выплатой заработной платы;

— контрагенты перечисляют денежные средства одним и тем же лицам;

— основная часть денежных средств с расчетного счета спорных контрагентов направлена на пополнение счета и возврат денежных средств по договору займа учредителям.

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И в заключение хочется обратить внимание на письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)».

В письме ФНС России разъяснила, что при доказательстве умышленности совершения налогового правонарушения организация или ИП будут привлекаться к налоговой ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 122 НК РФ. Согласно этому пункту НК РФ размер штрафа будет составлять 40% от неуплаченных сумм.

Даже, если налоговые органы, проводившие проверку, в акте налоговой проверки квалифицировали действия организации или ИП в соответствии с пунктом 1 статьи 122 НК РФ, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа может ужесточить меру налоговой ответственности и квалифицировать деяние налогоплательщика не по пункту 1 статьи 122, а по пункту 3 статьи 122 НК РФ.