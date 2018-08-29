Какую отчетность сдают международные группы компаний

С 1 января 2018 года начали применяться положения о «трехуровневой» документации по трансфертному ценообразованию. УФНС по Ульяновской области поведало о нюансах такой отчетности.

МГК

С 2018 года в Налоговом кодексе появилось новое понятие — международная группа компаний (МГК). Нововведения касаются групп компаний, которые по итогам финансового года получили доход (выручку) согласно консолидированной финансовой отчетности в размере:

— от 50 млрд. руб., если материнская компания группы — налоговый резидент РФ;

— от суммы, установленной законодательством иностранного государства или территории для возникновения обязанности для подачи их странового отчета, если материнская компания группы — налоговый резидент данного иностранного государства или территории.

Отчетным периодом признается финансовый год, следующий за финансовым годом, в котором были достигнуты упомянутые величины.

Участникам МГК необходимо подавать следующие документы:

— уведомление об участии в МГК;

— глобальную документацию по МГК;

— национальную документацию;

— страновой отчет.

По общему правилу новшества применяются в отношении финансовых годов, начинающихся в 2017 году, в обязательном порядке. Добровольно же можно подать уведомление об участии в МГК и страновой отчет в отношении финансовых годов, начинающихся в 2016 году. Правила о национальной документации нужно применять к контролируемым сделкам, доходы или расходы по которым признаются при расчете налога на прибыль с января текущего года. При этом дата заключения договора не имеет значения. Для ряда новшеств установлены переходные положения.

Уведомление об участии в МГК

По общему правилу уведомление об участии в МГК подают в ФНС все участники МГК, которые являются налогоплательщиками. Исключение составляют иностранные организации, получающие только доходы, указанные в ст. 309 НК. Однако за всех участников может отчитаться один. Это может сделать материнская компания или уполномоченный участник. Они должны быть или российскими организациями, или иностранными организациями (структурами без образования юрлица), которые добровольно признали себя налоговыми резидентами РФ.

Отчитаться также может участник МГК по поручению материнской компании или уполномоченного участника, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Участник, представляющий уведомление, должен быть российской организацией или иностранной организацией (структурой без образования юрлица), добровольно признавшей себя налоговым резидентом РФ.

Уведомление подается в электронной форме. Отчитываться нужно в срок не позднее 8 месяцев с даты окончания отчетного периода для материнской компании МГК. За нарушение срока подачи уведомления или за внесение в него недостоверных сведений установлен штраф — 50 тыс. руб.

Пока эти правила действуют не в полной мере из-за переходных положений. Для правонарушений, выявленных в отношении отчетных периодов, начинающихся в 2017, 2018, 2019 годах, штрафа нет.

Глобальная документация по МГК

Глобальную документацию представляют по требованию ФНС участники МГК — налогоплательщики по НК РФ. Участники — иностранные организации, получающие только доходы, указанные в ст. 309 НК, глобальную документацию не представляют. Данную отчетность необходимо представить в течение 3 месяцев со дня получения требования.

Глобальная документация составляется в произвольной форме и, в частности, должна содержать следующую информацию:

— о структуре участия в капитале и об осуществлении контроля МГК;

— рынках товаров, работ, услуг, на которых участники МГК ведут свою основную деятельность;

— деятельности МГК;

— нематериальных активах МГК;

— финансовой деятельности в МГК.

За нарушение срока представления установлен штраф — 100 тыс. руб. Для правонарушений, выявленных в отношении отчетных периодов, начинающихся в 2017, 2018, 2019 годах, санкция не применяется. Действуют переходные положения.

Национальная документация

Национальную документацию представляют по требованию ФНС участники МГК — налогоплательщики по НК РФ, которые совершили контролируемую сделку с другим участником этой МГК, местом регистрации, или местом жительства, или местом налогового резидентства которого не является Россия. Участники МГК — иностранные организации, получающие только доходы, указанные в ст. 309 НК, национальную документацию не представляют. Документацию необходимо представить в течение 30 дней со дня получения требования от ФНС.

Документация составляется в произвольной форме и представляет собой часть документации по ТЦО. В ней, в частности, должны быть следующие сведения:

— о структуре органов управления налогоплательщика;

— деятельности налогоплательщика и его рыночной стратегии;

— основных конкурентах налогоплательщика;

— описание причин, на основании которых сделан вывод о том, что цена, примененная в контролируемой сделке, соответствует рыночной цене.

За нарушение срока представления документации установлен штраф — 100 тыс. руб. Переходных положений для него нет.

Страновой отчет

Страновой отчет подает материнская компания МГК или уполномоченный участник МГК, если они являются российскими организациями или иностранными организациями (структурами без образования юр. лица), добровольно признавшими себя налоговыми резидентами РФ. Подать отчет необходимо не позднее 12 месяцев с даты окончания отчетного периода. Кроме того, страновой отчет должен представить по требованию ФНС участник МГК — налогоплательщик по НК РФ. Это правило не распространяется на участников МГК — иностранных организаций, получающих только доходы, указанные в ст. 309 НК.

Предусмотрен перечень условий, при которых по требованию ФНС страновой отчет вправе не представлять участник МГК, в отношении которого было подано уведомление об участии в МГК (или он сам подал такое уведомление). Фактически получается, что по требованию ФНС страновой отчет подает российский участник тех МГК, материнские компании и уполномоченные участники которых являются налоговыми резидентами иностранных государств в следующих случаях:

— государство включено в перечень стран, систематически не исполняющих обязанности по обмену страновыми отчетами;

— у ФНС есть информация о том, что за рубежом страновой отчет не был представлен.

В этом случае страновой отчет нужно представить в срок, установленный ФНС в требовании.

Причем такой срок не может составлять менее трех месяцев с даты получения требования. Страновой отчет подают в электронной форме.

ФНС утвердила формат, а также правила заполнения и подачи этого отчета. НК РФ установлен перечень содержания странового отчета.