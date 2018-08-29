Положение о закупке по новым правилам

Положение о закупке — это документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального законаот 18.07.2011 г. N 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ, утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее 01.01.2019 г. (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ).

Однако следует учесть и другой фактор: до 01.10.2018 г. государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки для осуществления закупок в 2018 г., предусмотренных без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ч.12 ст.8 Федерального закона N 223-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29.06.2018 г. N 174-ФЗ).

По новым правилам в своих положениях заказчики должны предусмотреть— конкурентные и неконкурентные.

Конкурентные закупки можно проводить в виде конкурсов, аукционов, запросов предложений, запросов котировок. Заказчик вправе продумать иные конкурентные способы, если они будут соответствовать положениям Федерального закона N 223-ФЗ. Если заказчик не установит иное правило, возникает обязанность проводить все конкурентные процедуры на электронных площадках. Конкурентные закупки, в которых могут участвовать исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, следует проводить только в электронной форме.

Заказчикам необходимо прописать порядок проведения конкурентной закупки. Например, участники смогут направлять запросы о разъяснении положений документации. В течение трех рабочих дней с даты их поступления заказчик должен дать ответ и разместить его в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик сможет отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи заявок. По истечении этого срока и до заключения договора отменить конкурентную закупку можно будет только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Отдельно Федеральным законом N 223-ФЗ установлены порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме и особенности ее проведения среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие закупки будут проводиться на электронной площадке. Список электронных площадок утвержден Распоряжением Правительства РФ от 12.08.2018 N 1447-р.

В положение о закупке необходимовнести способы проведения неконкурентной закупки, а также порядок проведения и исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Законом закреплены(ч.6.1 ст.3 Федерального закона N 223-ФЗ ). В частности, в документации надо будет указать его функциональные, технические и качественные, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости). Если в описании предмета закупки используется товарный знак, то его указание надо сопровождать словами «или эквивалент». Исключением из правил можно считать, например, закупку запасных частей к используемому оборудованию, при несовместимости товаров.

В извещении, документации вместо сведений о начальной (максимальной) цене договора можно будет установить цену единицы товара, работы или услуги и максимальную цену договора или формулу определения цены договора и ее максимальное значение.

Внесенные в 223-ФЗ правки в некоторой степени делают данный закон ближе к 44-ФЗ. Процедуры становятся более упорядоченными, регламентированными, что не может не повлиять на ограничение свободы заказчиков.

Если заказчик в установленные законом сроки не разместит утвержденное с учетом всех изменений положение о закупке или решение о присоединении к положению о закупке вышестоящей организации, возникнет обязанность применения основных положений Федерального закона N 44-ФЗ.