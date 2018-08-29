Какой интерес налоговики стали проявлять к криптовалютам

Мы опросили экспертов в области цифровой экономики.

Дмитрий Кириллов, адвокат, руководитель практики FinTech Адвокатского бюро «А-ПРО», преподаватель программы дополнительного образования Blockchain Lawyers:

Последние несколько лет объем мирового криптобизнеса растет лавинообразно. Торговля криптовалютой и токенами на криптобиржах, привлечение инвестиций через ICO, запуск блокчейн-проектов — во всё это люди вкладывают в расчете на высокорисковый, но быстрый и высокий доход.

Российские граждане также участвуют в мировой гонке за криптобогатством. По большей части эта гонка ведется за рубежом, поскольку регулирование оборота криптоактивов у нас сейчас находится в серой зоне. Нормативная база только разрабатывается (пакет законопроектов рассматривается в Госдуме), а существующее регулирование и подходы госорганов разнятся от восхваления инноваций до объявления операций с криптовалютой отмыванием преступного капитала и финансированием терроризма.

В такой обстановке Федеральная налоговая служба России демонстрирует прагматизм и стремится пополнить бюджет государства при любой возможности. Письмом от 4 июня 2018 г. №БС-4-11/10685@ ФНС России разослала для использования своими подразделениями Письмо Минфина России от 17 мая 2018 г. № 03-04-07/33234 по вопросам налогообложения доходов от продажи криптовалюты.

Позиция Минфина в этом письме сводится к тому, что российским законодательством правовой статус криптовалют не определен. В этой связи Минфин со ссылкой на пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ предлагает определять налоговую базу по операциям купли-продажи криптовалют в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

Аналогичные разъяснения Минфин дал в еще одном письме от 5 июля 2018 г. № 03-04-05/46553 по запросу о налогообложении НДФЛ доходов от продажи биткойнов.

Минфин предлагает налогоплательщикам самостоятельно исчислить сумму НДФЛ в порядке ст. 225 НК РФ и представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. Стоит отметить, что в рамках весенней декларационной кампании несколько человек в инициативном порядке задекларировали доход от операций с криптовалютами и уплатили по ним НДФЛ, возражений у налоговых органов это не вызвало.

Важным моментом является документирование операций по покупке криптовалюты, без которого невозможен вычет расходов. Необходимо сохранять платежные документы и отчеты по операциям на криптобиржах, по ним должны четко прослеживаться суммы, затраченные на покупку криптоактивов, а также полученный доход. Документы на иностранном языке рекомендуется снабдить переводом на русский язык.

Также важно помнить о требованиях законодательства о валютном контроле (оно значительно ограничивает операции по банковским счетам российских резидентов в иностранных банках) и по возможности вести расчеты по операциям с криптовалютами через счета в российских банках.

Вероника Вовк, юрист практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры», LLM,преподаватель программы дополнительного образования Blockchain Lawyers:

Интерес к доходам от торговли криптовалюту у фискальных органов в разных странах появился давно. Поскольку в гражданско-правовом поле криптовалюта не урегулирована, многие пользовались этой лазейкой и не платили каких-либо налогов. Разные страны ищут свой подход к налогообложению криптовалют.

Кому-то необходимо это определить на законодательном уровне (например, в России), введя новый объект гражданского права, поименный в кодексе. Некоторые же страны пошли путем опубликования разъяснений налоговых служб, в которых описывается налогообложение криптовалют в зависимости от деятельности, связанной с ней. Например, налоговое управление США (IRS) выпустило руководство по налогообложению криптовалют, определив ее как имущество.

В российских реалиях налоговая служба ждет разъяснений от законодателя. Без них пустить в оборот криптовалюту не представляется возможным. Вместе с тем, пока ЦБ, Минфин и Госдума принимают решение, как же определять криптовалюту: имуществом, имущественными правами, происходит ежедневный обмен криптовалюты и получение с этого дохода. Поэтому налоговая не может оставаться в стороне. Первые попытки в поисках подхода по налогообложению криптовалют налоговая служба и Минфин предприняли еще в 2017 году.

В частности, в письмах Минфина России от 19.04.18 № 03-04-05/26603, от 29.03.18 № 03-04-05/20048, от 12.07.2018 N 03-04-05/48714 прослеживалась одна мысль, что при совершении операций с криптовалютой, какого-то особого порядка налогообложения в гл. 23 НК РФ не существует.

Письмо Минфина России от 09.02.2018 N 03-03-06/1/8061 «Об учете в целях налога на прибыль криптовалюты, полученной в результате расчетов (мены)» раскрывает позицию, которая гласит, что несмотря на отсутствие регулирования криптовалюты в законодательстве, по смыслу положений главы 25 НК РФ и статьи 41 НК РФ экономическая выгода в денежной и натуральной форме признается прибылью организации. Прибыль определяется как разница между полученными доходами и расходами.

Таким образом, доход, полученный от операций с криптовалютой, попадает под налогообложение. Открытыми вопросами остается, каким образом проводить налоговый и бухгалтерский учет, какие расходы будут признаваться налоговой при их отражении.

В случае с физическими лицами письмо ФНС России от 04.06.18 № БС-4-11/10685@ довело до всеобщего использования письмо Минфина России от 17.05.18 № 03-04-07/33234. При определении налоговой базы по доходам, полученным от операций с криптовалютой необходимо исходить из нормы пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. В этой норме указано, что налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов от продажи криптовалюты над суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

Таким образом, в письмах органов можно увидеть намерение подвести операции с криптовалютой под налогообложение. В будущем, когда законодатель определиться с правовым статусом криптовалюты, можно ожидать более детальный разъяснений.

Наталья Мануйлова — судебный эксперт, управляющий партнер Vallaw, выпускник-эксперт программы дополнительного образования Blockchain Lawyers:

Интерес к криптовалютам налоговой службы понятен и прост. Общая рыночная капитализация на 22.08.2018: $207.924.423.315. Кто-то добывает, кто-то инвестирует, кто-то оказывает услуги сопровождения и пр.

В разных юрисдикциях квалифицируют криптовалюты по-разному, от этого зависят, в первую очередь, подходы и определение налоговой базы, ставка налога и пр. Отсутствие в России правовой квалификации криптовалюты, правового режима оборота криптовалют и иные «пробелы» в законодательстве, в том числе, повышают риск вовлечения криптовалют в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

В настоящее время проблемы исполнения своих функций ФНС связаны с анонимностью транзакций, следовательно, с идентификацией налогоплательщиков, идентификацией налоговой базы, порядком налогообложения доходов от майнинга криптовалюты и подтверждения операций внутри системы.