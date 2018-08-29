Как не давать налоговикам лишнее при камералке и «закрыть» ИП с долгами

Что обсуждали участники «Красного уголка бухгалтера» на прошлой неделе? (у нас в группе уже почти 7000 бухгалтеров, присоединяйтесь тоже).

Добровольная уточненка

Участница группы обнаружила в декларации ИП по УСН ошибку, которая привела к занижению налогооблагаемой базы. Налоговики не отреагировали.

Соответственно, возник вопрос: уточниться добровольно, заплатить пени и доплатить налог или просто промолчать?

По одному ИП (6%) за 2017 год выявила, что не все доходы (судя по выписке из банка) показали в декларации за прошлый год. И налог, соответственно, не доплатили. Стоит самим уточниться и доплатить или ждать, когда налоговики сами найдут или может пронесёт?

Что посоветуете? — Лина Ганич

В большинстве своём коллеги пришли к выводу, что лучше отмолчаться и не подавать уточненную декларацию.

«Если сумма относительно небольшая, оставить всё, как есть» (Верещагин Сергей).

Срок камеральной проверки прошел, но есть еще и выездные проверки:

«Теперь ждать выездную и бояться еще три года...» (Ян Терновский),

«Выездная УСН 6%? Не будет её, не проверяют УСН, кроме разве что купля-продажа недвижки если, и то крайне редко» (Таня Соколова);

«Ну, это вопрос к тому, кто принимает решение. Обрисовать риски. Шансы на проверку, мне кажется, не очень большие. Если, конечно, не будет закручивания гаек по ИП. А так: повезёт не повезёт» (Алексей Логутов).

«А в чем проблема доплатить пени, а на следующий день подать корректировку?» (Светлана Городецкая);

«Даже не понимаю, в чём вопрос доплатить налог и пени и после этого сдать уточнёнку» (Юлия Зубарева).

«Закрытие» ИП

В силу определенных обстоятельств, предприниматель может прекратить свою деятельность.

И если есть долги по налогам/взносам, то возникает вопрос:

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста: ИП не платит налоги в ПФР год. Как закрыться, какие штрафные санкции? — Ирина Плахова

В законодательстве не предусмотрен отказ для прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем из-за долгов в Пенсионных фонд или ИФНС.

Если налоговики не закрывают вам ИП и требуют погасить долги, то их требования под собой не имеют законных оснований.

Получение на руки документа о закрытии ИП — не основание для освобождения от уплаты налогов/взносов. В любом случае, долг остается, независимо от того, в каком статусе находится физическое лицо: в статусе ИП или нет.

Документы при камералке

В отношении всех налогоплательщиков проводятся камеральные проверки. Налоговики в ходе проверки могут истребовать дополнительные документы, получать объяснение, необходимые сведения. Данные документы и информация запрашиваются в рамках ст. 88 НК РФ.

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста: пришло требование о предоставлении документов в связи с проведением камеральной проверки по НДС. Просят:

— Положение об учетной политике;

— Карточки счетов 19,68,91,20,26,44;

— Документы, подтверждающие ведение раздельного учета;

— Расчет распределения сумм налоговых вычетов по облаг. и необлаг. операциям. Очень мне не хочется карточки по 44,20 и 26 счетам подавать со всеми нашими расходами. Это обязательно или нет в рамках данной проверки? — Елена Аксинина

Не всегда налогоплательщик желает раскрыть налоговикам все нюансы своей деятельности. Можно ли не все документы, заявленные в требовании, представлять?