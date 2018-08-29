Как не давать налоговикам лишнее при камералке и «закрыть» ИП с долгами

Что обсуждали участники «Красного уголка бухгалтера» на прошлой неделе? (у нас в группе уже почти 7000 бухгалтеров, присоединяйтесь тоже).
Добровольная уточненкаУчастница группы обнаружила в декларации ИП по УСН ошибку, которая привела к занижению налогооблагаемой базы. Налоговики не отреагировали.
Соответственно, возник вопрос: уточниться добровольно, заплатить пени и доплатить налог или просто промолчать?
По одному ИП (6%) за 2017 год выявила, что не все доходы (судя по выписке из банка) показали в декларации за прошлый год. И налог, соответственно, не доплатили. Стоит самим уточниться и доплатить или ждать, когда налоговики сами найдут или может пронесёт?В большинстве своём коллеги пришли к выводу, что лучше отмолчаться и не подавать уточненную декларацию.
Что посоветуете?
- «Если сумма относительно небольшая, оставить всё, как есть» (Верещагин Сергей).
- «Теперь ждать выездную и бояться еще три года...» (Ян Терновский),
- «Выездная УСН 6%? Не будет её, не проверяют УСН, кроме разве что купля-продажа недвижки если, и то крайне редко» (Таня Соколова);
- «Ну, это вопрос к тому, кто принимает решение. Обрисовать риски. Шансы на проверку, мне кажется, не очень большие. Если, конечно, не будет закручивания гаек по ИП. А так: повезёт не повезёт» (Алексей Логутов).
- «А в чем проблема доплатить пени, а на следующий день подать корректировку?» (Светлана Городецкая);
- «Даже не понимаю, в чём вопрос доплатить налог и пени и после этого сдать уточнёнку» (Юлия Зубарева).
«Закрытие» ИПВ силу определенных обстоятельств, предприниматель может прекратить свою деятельность.
И если есть долги по налогам/взносам, то возникает вопрос:
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста: ИП не платит налоги в ПФР год. Как закрыться, какие штрафные санкции?В законодательстве не предусмотрен отказ для прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем из-за долгов в Пенсионных фонд или ИФНС.
Если налоговики не закрывают вам ИП и требуют погасить долги, то их требования под собой не имеют законных оснований.
Получение на руки документа о закрытии ИП — не основание для освобождения от уплаты налогов/взносов. В любом случае, долг остается, независимо от того, в каком статусе находится физическое лицо: в статусе ИП или нет.
Документы при камералкеВ отношении всех налогоплательщиков проводятся камеральные проверки. Налоговики в ходе проверки могут истребовать дополнительные документы, получать объяснение, необходимые сведения. Данные документы и информация запрашиваются в рамках ст. 88 НК РФ.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста: пришло требование о предоставлении документов в связи с проведением камеральной проверки по НДС. Просят:Не всегда налогоплательщик желает раскрыть налоговикам все нюансы своей деятельности. Можно ли не все документы, заявленные в требовании, представлять?
— Положение об учетной политике;
— Карточки счетов 19,68,91,20,26,44;
— Документы, подтверждающие ведение раздельного учета;
— Расчет распределения сумм налоговых вычетов по облаг. и необлаг. операциям.
Очень мне не хочется карточки по 44,20 и 26 счетам подавать со всеми нашими расходами. Это обязательно или нет в рамках данной проверки?
- «В принципе, по камералке по ст. 93 в части НДС не обязаны запрашивать карточки счетов. Только копии документов( договоры, акты, сч.-ф.,и тд). И книги покупок0продаж. Статья 88, можете сослаться на нее. Если ведёте раздельный учёт — пришлите регистр. По учётной политике — выписку из нее в виде нескольких абзацев — ведём учёт НДС так-то и так-то» (Ekaterina Utenkova);
- «Напишите примерно так „карточки счетов ... не являются первичными документами, служащими для исчисления налога, их применение не предусмотрено учетной политикой предприятия, учетная программа не формирует такой документ. В связи с этим у ООО „Ромашка“ отсутствует обязанность по составлению, хранению и предоставлению подобного документа“» ( );
- «У меня не раз был опыт, когда вот так же не понимая, зачем им карточки или ОСВ по „левым“ с точки зрения НДС счетам, звонила исполнителю требования с вопросом, что они хотят там видеть, если всё видно „там-то“ и „там-то“. Дааа???!! Говорили мне на том конце провода удивлённо... Ну тогда пришлите „то-то“ и „то-то“, а вот это всё „левое“ не нужно» (Вера Золотова).
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