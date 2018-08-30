Как индексировать зарплату без увеличения страховых взносов?

ТК практически принуждает предпринимателей индексировать (считайте, увеличивать) зарплату работников в связи с ростом цен.

Обычно это приводит к увеличению платежей по страховым взносам.

Но есть способы этого избежать. Но надо, во-первых, почитать судебную практику, а во-вторых, не бояться спорить с трудовой инспекцией. Верховный суд считает требование ТК исполненным, если доход работника вырос в целом и не важно, по каким основаниям работодатель выплачивал деньги (постановление ВС от 17.05.2017 № 46-АД17-24), от этого и будем исходить.

Будем использовать альтернативные варианты индексации, не приводящие к увеличению страховых взносов:

Компенсируйте расходы по ипотеке. Эти суммы не облагаются страховыми взносами, учитываются в пределах 3 процентов от фонда оплаты труда и в этих же пределах не облагаются НДФЛ (подп. 13 п. 1 ст. 422, п. 24.1 ст. 255, п. 40 ст. 217 НК).

Оплатите обучение. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, а также их обучение по основным и дополнительным профессиональным программам не облагаются страховыми взносами (подп. 2 и подп. 12 п. 1 ст. 422 НК).

Если учебное заведение имеет лицензию, то расходы уменьшают облагаемую прибыль и не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 264, п. 21 ст. 217 НК). Возможность обучения закрепите в коллективном или трудовом договоре.

Застрахуйте по программе ДМС. Платежи по таким договорам не облагаются НДФЛ (подп. 5 п. 1 ст. 422, п. 3 ст. 213 НК). Они не облагаются взносами и учитываются в расходах в пределах 6 процентов от затрат на оплату труда, если договор заключен на срок не менее года (п. 16 ст. 255 НК).

Выдавайте материальную помощь. Безопаснее платить матпомощь в пределах 4 тыс. руб. на одного человека в год. Она не облагается страховыми взносами и НДФЛ в силу прямого указания Налогового кодекса (подп. 11 п. 1 ст. 422, п. 28 ст. 217 НК).

Компенсируйте использование личного имущества. Работник может использовать для работы машину, смартфон, планшет, ноутбук, место в гараже или на стоянке и т. д.

Компенсация не облагается страховыми взносами и НДФЛ (п. 2 ст. 422, п. 3 ст. 217 НК).

Компенсации учитываются при расчете налога на прибыль в полном объеме, за исключением компенсаций по автомобилям, которые ограничены 1,5 тыс. руб. в месяц (подп. 11 п. 1 ст. 264, п. 25 ст. 255 НК).

Платите за спортивные занятия. Выплаты не зависят от квалификации работников, а также от сложности, качества и условий выполнения работы, поэтому не облагаются страховыми взносами (определение ВС от 30.03.2017 № 310-КГ17-2161).

Оплата фитнеса не учитывается в расходах в силу прямого указания (п. 29 ст. 270 НК). Если доход каждого сотрудника можно персонифицировать, то придется еще и удержать НДФЛ.

Дарите подарки. С подарков по письменному договору дарения не нужно платить страховые взносы, даже если это наличные деньги (п. 4 ст. 420 НК, письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-15-06/2437). Но подарки не признаются налоговым расходом и облагаются НДФЛ в общем порядке.