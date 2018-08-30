Куда пойти учиться главному бухгалтеру

Работа главного бухгалтера выстроена так, что необходимо постоянно быть в курсе последних изменений законодательства, отслеживать их и разбираться в письмах чиновников.

Многие считают, что приобретенный навык отслеживания изменений — это уже постоянный и непрерывный процесс обучения, однако, это не так.

Для того, чтобы действительно развиваться и осваивать новые возможности профессии, нужны новые навыки.

Предлагаю сегодня посмотреть достаточно известные, востребованные и при этом русскоязычные квалификации, которые выбирают ведущие финансовые специалисты в мире.

Квалификация ДипИФР

Русскоязычный аналог бумаги F7. Это экзамен по международной финансовой отчетности от международной профессиональной ассоциации ACCA.

Для того, чтобы получить доступ к экзамену, должен быть определенный опыт за спиной и соответствующее образование. После этого идет, как правило, три-четыре месяца подготовки. И сам экзамен.

Что интересного. Для бухгалтеров, которые не работают с международной и консолидированной отчетностью, есть возможность открыть для себя новый мир учетных правил. В основе этих операций лежит экономическая сущность операций, а не документ, который описывает операцию.

И тут у большинства коллег происходит диссонанс — как это так, отгрузили с отсрочкой на два года на 2 млн, а признаем в выручке только часть суммы, ведь не пойдет же акт сверки? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в материалах к данному экзамену.

Для тех, кто работает с МСФО и занимается консолидацией, экзамен позволит отработать навыки до автоматизма.

Одним из самых главных достоинств этой бумаги является практическая значимость и возможность использовать полученные знания в работе. Понимание этого подхода позволяет шире смотреть на хозяйственные операции и понимать финансовые механизмы, заложенные в них. А также следить за мировыми тенденциями в учете. Особенно четко их видно в подходах при расчете временных разниц, договорах аренды и финансовых инструментах.

Из недостатков — уходит очень много сил на понимание логики (порой кажется что ее просто нет) и накопленный бухгалтерский опыт чаще мешает в решении задач.

Что получает на выходе слушатель — финансовые навыки мышления, свежий взгляд на привычные хозяйственные операции и хорошую обновленную теоретическую подготовку.

Квалификация ДипНРФ

Русскоязычный аналог бумаги F6. Представляет собой экзамен по налогообложению от ACCA. Квалификация на русском языке появилась достаточно недавно.

Также имеются ограничения по допуску на экзамен. Экзамен можно сдавать имея уже определенный опыт и образование.

Что интересного. У слушателей есть возможность отработать навыки быстрого расчета налогов ручным способом. Правда, зачем это и для чего нужно — не совсем понятно. В отличии от Пола Робинса (текущий экзаменатор ДипИФР), экзаменатору ДипНРФ не удается нащупать ту золотую середину — востребованных среди работодателей умений в налогах и практическими ситуациями, которые могут возникнуть.

Экзаменатора интересуют такие вопросы, как: — сколько вы отдадите НДФЛ банку, получая свои проценты с размещенного депозита (для чего этот навык может быть нужен — не ясно, учитывая, что на банк возложена функция налогового агента и с банковскими сотрудниками сильно не поспоришь); — вычеты по индивидуальному инвестиционному счету (практически невостребованная часть налогового кодекса среди российского населения); — НДФЛ со стороны физических лиц с их взаимосвязью с семейным, гражданским и налоговым кодексом, как получить какие вычеты, составить и подать декларацию (работодателей знание личных налогов интересуют в самую последнюю очередь).

В квалификации не раскрыты возможности определения и управления налоговой нагрузкой компании.

К сожалению, экзамен сильно оторван от российской реальности и ситуаций, с которыми сталкивается бухгалтер в своей каждодневной работе (запросы налоговиков о пояснении убытков, о расхождениях в налоговой базе).

Квалификация СИМА, учрежденная институтом специалистов по управленческому учету

Состоит из трех русскоязычных экзаменов.

Эта история может быть интересна тем главбухам, которые хотят в будущем стать финансовыми директорами. Или бухгалтерам, которые хотят переквалифицироваться в финансистов.

Основной упор делается на управленческий учет и его практическую применимость в компании. Многие из задач уже содержат готовые кейсы, которые можно использовать в своей работе.

Квалификация рассматривает вдоль и поперек все виды затраты, которые только могут возникнуть (или не возникнуть) в компании. Способы управления этими затратами, их природу, суть, возможности и оценки.

Разбираются подробно новые тенденции, внедряемые в мировой практике по управлению компаниями и системы качества, влияющие на управленческие решения. Скучно точно не будет, а вот ощущение, что этот мир не похож на бухгалтерский — вас не оставит до самого конца обучения.

Требований к уровню образования и опыту работу кандидатов квалификация не имеет, поэтому получить новые знания и престижный диплом может любой желающий.