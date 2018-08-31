Об отмене контроля за трансфертным ценообразованием: интервью с чиновником из Минфина

Интервью Директора Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова агентству ТАСС.

Отмена контроля за трансфертным ценообразованием по сделкам внутри страны позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а отмена института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) уравняет конкуренцию между крупным и средним бизнесом. Отсутствие прямого контроля, по плану Минфина, будет компенсироваться через определение необоснованной налоговой выгоды. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне 2018 года заявил о предложении правительства отменить с 2019 года контроль за трансфертным ценообразованием в качестве компенсирующей меры после повышения НДС с 18% до 20%.

«Так как возможностей для серьезных налоговых смягчений у нас сейчас нет, мы искали пути снижения административной нагрузки на средний и крупный бизнес, для малого и микробизнеса у нас уже были различные предложения, например по „самозанятым“ гражданам. Тогда снова встал вопрос об отмене контроля за ценообразованием внутри России, так как это слишком серьезная административная нагрузка на бизнес. Мы приняли решение об отмене такого контроля, потому что это существенно облегчит положение бизнеса», — объяснил Сазанов.

Зачем был нужен контроль

Контроль за трансфертным ценообразованием введен в РФ в 2012 году. Тогда Федеральной налоговой службе было поручено контролировать цены сделок между компаниями внутри холдингов, которые могли существенно отличаться от рыночных цен. В мировой практике трансфертное ценообразование, в первую очередь, используется для контроля над тем, чтобы налоговая база не перетекала из страны, в которой непосредственно осуществляется предпринимательская деятельность, в страны, где более благоприятный режим налогообложения.

«В мире, внутри стран, очень редко используется контроль за трансфертными ценами, так как это просто гигантский объем работы для бухгалтеров, различных консультантов и серьезная нагрузка на администратора такого контроля», — пояснил Сазанов.

В России трансфертное ценообразование использовалось преимущественно для предотвращения перетока налоговой базы из одного региона страны в другой с более выгодными налоговыми условиями, напомнил он.

Честная конкуренция без КГН

Одновременно с отменой контроля за трансфертным ценообразованием глава правительства предложил больше не создавать новые консолидированные группы налогоплательщиков, а те группы, которые сегодня работают, будут завершать свой срок работы и могут быть ликвидированы до 2023 года.

КГН — это добровольные объединения организаций, которые создавались для уплаты налога на прибыль с совокупного финансового результата всей группы. В настоящее время в России зарегистрировано более 15 консолидированных групп налогоплательщиков, в их числе «Роснефть», «Северсталь», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк» и «Мечел». Сейчас действует мораторий на создание новых КГН и на включение в действующие консолидированные группы других участников. Внутри КГН сегодня нет контроля за трансфертным ценообразованием, и когда в следующем году контроль будет отменен для всех компаний, конкурентные условия уравняются, объяснили в Минфине.

Главная причина отмены КГН, по словам Сазанова, необходимость обеспечить равные налоговые условия для крупного и среднего бизнеса и улучшить ситуацию с получением налога на прибыль для регионов страны. «Проблема была в том, что в рамках КГН можно засчитывать убытки. Проводились расчеты, которые показали, что в результате образования КГН [у бизнеса] произошла экономия налога на прибыль. По разным оценкам, субъекты теряют на этом от 50 млрд до 100 млрд рублей в год. Когда КГН будут расформированы, возможность засчитывать убытки одной организации против прибыли другой в рамках больших холдингов исчезнет. Регионы от этого выиграют», — уверен Сазанов.

Глава департамента отметил, что необходимо также обратить внимание и на условия конкуренции. Компании, которые создали КГН, — это крупные конгломераты, и они оказались в более конкурентных условиях по уплате налогов по сравнению со средним бизнесом, который никогда не имел возможности создавать КГН. «Мы хотим создать равные условия конкуренции для крупных и средних компаний в вопросе уплаты налога на прибыль. При этом финансовое состояние крупных холдингов не ухудшится, они просто начнут платить налог на прибыль в том регионе, где осуществляют свою деятельность», — подчеркнул Сазанов.

«У крупных компаний уже и так есть большое преимущество над средними — эффект масштаба. И дополнительно к этому они получают конкурентное преимущество в сфере налогообложения. Это неправильно», — пояснил он. По мнению представителя Минфина, в идеале институт КГН должен быть доступен для всех, вне зависимости от объема выручки компании. Соответственно, для уравнивания условий ведения бизнеса в России необходимо было либо распространять инструмент на всю страну, либо вовсе отказаться от этого инструмента.

Что потеряют КГН после ликвидации

Институт КГН не будет отменен резко, так как бизнес имеет определенный горизонт планирования, чаще всего это 5 лет, пояснил Сазанов. Именно по этой логике Минфином был выбран период ликвидации института до 2023 года.

В результате отмены этого института 15 холдингов не понесут потерь, уверен Минфин. «Мы изменили подход к определению налоговой базы КГН. Раньше не считалась налоговая база по отдельным участникам. Но, когда было введено ограничение на перенос убытков и на признание убытков внутри КГН, мы были вынуждены перейти на расчет налоговой базы по каждому участнику. Поэтому уже сейчас по каждому участнику КГН налоговая база определяется отдельно, а затем консолидируется ответственным участником. Когда мы упраздним институт КГН, уже не потребуется дополнительных трудозатрат, только декларации уже будут подаваться по каждому участнику отдельно», — объяснил глава департамента.

Как будет отменяться контроль

Контроль за трансфертными ценами не будет отменен полностью — Минфин продолжит контролировать трансграничные сделки при превышении порога в 1 млрд рублей, а также ряд сделок и внутри РФ. В частности, это сделки между компаниями, которые применяют разные ставки по налогу на прибыль или налоговые режимы.

Ключевой задачей Минфина было снижение административной нагрузки на бизнес, подчеркивает Сазанов. «Мы проводили консультации с экспертным сообществом, деловыми и бизнесобъединениями и получили подтверждение, что отмена контроля за трансфертным ценообразованием существенно поможет бизнесу», — сказал он.

В рамках закона об отмене контроля за трансфертным ценообразованием Минфин одновременно вводит запрет регионам устанавливать пониженную ставку налога на прибыль, если это прямо не предусмотрено Налоговым кодексом. При этом на территориях, где действуют пониженные ставки, например в особых экономических зонах, на территориях опережающего развития, контроль за трансфертным ценообразованием сохранится.

Что придет на смену

Федеральная налоговая служба при администрировании отслеживает частные особо крупные случаи злоупотреблений, не проводя сплошного мониторинга всего потока документации по сделкам, который к ним поступает. Сазанов пояснил, что случаи злоупотреблений, когда трансфертные цены используются исключительно для получения налоговой выгоды, Минфин сможет отслеживать через определение «необоснованной налоговой выгоды», появившееся в Налоговом кодексе.

Понятие «необоснованной налоговой выгоды» было введено в прошлом году. Таким образом, у ФНС появился действенный инструмент для борьбы с налоговыми злоупотреблениями. «Если налоговые органы в рамках выездных камеральных проверок устанавливают факт злоупотребления, когда осуществляются притворные сделки, целью которых является исключительно полученные налоговой выгоды и которые не имеют никакой экономической сути, они могут через необоснованную налоговую выгоду разрешать такие ситуации и взыскать дополнительные налоги», — пояснил Сазанов.

Полную версию интервью можно прочесть по ссылке. Оригинал публикации: ТАСС, «Что ждет бизнес после отмены контроля за трансфертными ценами»