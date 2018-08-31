Клерк.Ру

Когда кассир не дружит с математикой…

Участники нашей группы в Фейсбуке сегодня обсуждают забавное видео, на котором кассир пытается получить с клиента сумму, не предусмотренную правилами математики.

Девушка требует одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей.

История из серии «нарочно не придумаешь»...

В Интернете этот ролик стремительно набирает обороты. Кассира, которая, к слову, уже уволена, прозвали «жертвой ЕГЭ».

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