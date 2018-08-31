Когда кассир не дружит с математикой…

Не боитесь, что вас прикроют?
Anastassya_Mayer, Вы писали:середине 90-х такое уже было: работающих пенсионеров лишили пенсии. П...
Над.К, Вы писали:А с медициной в стране реальная беда. И вина в этом точно не продавцов тортиков....
Natali Kr, Вы писали:экоорен, Вы писали:titova-tlt, Вы писали:Тема до конца не раскрыта, а надо б...
Ситуация и простая и сложная одновременно. Простая - потому что к включению в черный список приве...
KateK, Вы писали:При "по соглашению сторон" подразумеваются некая компенсация увольняемому за са...
подскажите, пожалуйста, пункт, в котором написано, что это для расчетов только с физлицами ...
экоорен, Вы писали:titova-tlt, Вы писали:Тема до конца не раскрыта, а надо было предложения по ко...
KateK, Вы писали:Обычно бывает наоборот: даже 2х недель им мало на поиск замены Когда сотру...
Обычно бывает наоборот: даже 2х недель им мало на поиск замены Когда сотрудника вынуждают к...
KateK, Вы писали:При "по соглашению сторон" подразумеваются некая компенсация увольняемому за са...
На самом деле в конце правильно все написано - банки только выполняют распоряжения ЦБ, не делать ...
Над.К, Вы писали:Медицина у нас все еще бесплатная, Чтобы пользоваться нашей бесплатной ме...
При "по соглашению сторон" подразумеваются некая компенсация увольняемому за сам факт увольнения...
Елена_N, Вы писали:Ну да, не повышать пенсионный возраст тоже обещали... Заметьте, совсем не...
Над.К, Вы писали:а безнал от юрлиц и ИП тоже попадает под ккт с 19 Не попадает подска...
По мнению главы Минтруда, это снижение и есть льгота для всех работодателей. благо...
Наверно, эти жалобы уже в другой раздел нужно переносить. Здесь тема, вроде как, по тортикам! ) &...
Над.К, Вы писали:Медицина у нас все еще бесплатная, Чтобы пользоваться нашей бесплатной ме...
Медицина у нас все еще бесплатная, Чтобы пользоваться нашей бесплатной медициной, нужно же...
Anton P., Вы писали:В свое время радовались появлению сотовой связи. Мол, удобно, быстро и т.п.Се...
Очень интересно продолжение этой грустной истории, поставлю закладку, буду ждать. От таких сюрпри...
Nаdine, Вы писали: Спасибо, очень полезное замечание. Я этого не знала. Мужчина тот, судя по...
Зато все силы нашего доблестного государства брошены на борьбу с самозанятыми, ибо там "кладезь н...
Nаdine, все так же. Хотя нет, все хуже.Совсем мы далеко ушли от тортиков. )))
В свое время радовались появлению сотовой связи. Мол, удобно, быстро и т.п.Сейчас понимаешь, что ...
Wern, Вы писали: Нужно было получить страховой полис как безработному - и уже по этому полис...
В зависимости от условий блокировки счетом действительно нельзя пользоваться (суд, приставы, фин....
MissCherie, Вы писали:А вообще из города народ уезжает работать в другие города. В курсе. Ес...
О_о обалдеть. У меня вчера даже слов не нашлось, если честно. И эти граждане не...
Nаdine, Вы писали:Лена2009, Вы писали:а "завершение реформы" когда будет?и какой это такой "перех...
Nаdine, Вы писали:И ещё. Позхвольте маленький офф. О медицине.Разговорилась я как-то с таксистом,...
Карта это просто магнитный носитель привязанный к счету, Долгое время в Сбере было совершен...
Лена2009, Вы писали:а "завершение реформы" когда будет?и какой это такой "переходной период"........
И ещё. Позхвольте маленький офф. О медицине.Разговорилась я как-то с таксистом, и он мне поведал ...
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