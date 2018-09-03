Риски работодателя при приеме на работу иностранца

Российские работодатели давно выбирают иностранцев, когда речь заходит о поиске сотрудников для выполнения физической работы. Ведь иностранцы трудолюбивы и готовы работать за меньшие деньги, нежели граждане РФ.

Но далеко не все работодатели могут правильно вести кадровый учет иностранных сотрудников. Ведь трудовая деятельность иностранцев в России регламентируется множеством федеральных законов и приказов, изучить которые совсем непросто.

С какими же проблемами может столкнуться бизнесмен при оформлении в штат иностранца? Начнем по порядку.

1 этап. Заключение трудового договора

Для совершения данной юридической процедуры и работодатель, и иностранец должны заранее подготовиться и оформить все необходимые документы.

Если рассматривать оформление безвизовых иностранцев (а оно упрощено по сравнению с оформлением визовых мигрантов), то работодатель обязательно должен встать на учет в МВД, а иностранец оформить себе полис ДМС, легальный патент, регистрацию и т.д.

Помимо этого, договор с иностранцем должен быть оформлен без ошибок. К примеру, все данные миграционных документов мигранта должны полностью совпадать с данными в трудовом договоре.

2 этап. Иностранец в штате

На данном этапе у работодателя тоже много обязанностей. К примеру, в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, компания должна уведомить МВД о найме иностранца.

Также работодатель должен регулярно отслеживать, не истек ли срок какого-либо разрешительного документа иностранца.

К примеру, иностранец с патентом должен регулярно и своевременно вносить фиксированные авансовые платежи, чтобы его патент не перестал действовать. Если хоть одной оплаты не будет или она будет просрочена, патент иностранца аннулируют.

В этом случае вам необходимо отстранить иностранца от работы, а затем увольнять, если он не оформит новый патент. Если вы этого не сделаете, то попадаете под ст. 18.15 КоАП за привлечение нелегала к работе.

3 этап. Увольнение

Сама процедура увольнения иностранца практически не отличается от увольнения российского сотрудника. Однако, после расторжения договора тоже необходимо подать уведомление в МВД за 3 рабочих дня.

Если работодатель допустит ошибку на любом из этих этапов, его ждет немалый штраф до 1 млн.руб. и приостановления деятельности компании.

Как же уберечь себя от ошибок и штрафа?

Способы есть разные. Работодатель может:

1. Самостоятельно изучать миграционное законодательство.

2. Вывести иностранный персонал за штат (аутстаффинговые услуги).

3. Воспользоваться аутсорсингом.

Если с первым пунктом все понятно, то остальные нужно пояснить.

Второй вариант — аутстаффинг. Выводя иностранцев за штат, вы уже не будете знать, выплачивается ли им зарплата или начисляются страховые взносы. Но так как иностранцы все равно продолжают работать на вашей территории, вы несете ответственность за каждого из них. Это значит, что вы должны полностью доверять своему партнеру. Исходя из практики, можно сказать, что мошенников среди аутстаффинговых компаний очень много.

Третий вариант — это аутсорсинг. В этом случае персонал остается в штате, вы сами следите и контролируете весь миграционный учет. Но миграционные специалисты, которых вы берете в аренду, помогают вам в этом и дают рекомендации.