Требования из налоговой: как спасаются коллеги

Обзор обсуждений бухгалтеров из группы «Красный уголок бухгалтера», которые получают требования от ИФНС.

Дача пояснений

Налоговый орган вправе (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ) вызывать налогоплательщиков. Вызов может быть связан с налоговой проверкой или проведением анализа исполнения налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах и делается в виде письменного уведомления.

Коллеги, пришло требование из налоговой по Москве, вызывают дира для пояснения финансово-хозяйств. деятельности, он не хочет идти, я в отпуске, а 1 сентября он в отпуск уезжает, что им отвечать? — KaterinaShovkrinskaya

Требование может прийти в период нахождения руководителя в отпуске. Несмотря на отпуск, необходимо дать ответ на требование, сообщить налоговикам об отсутствии возможности явиться руководителя лично в налоговую:

«Отправьте пояснение в письменном виде, приложите приказы об отпуске. Напишите, что пояснения даем в письменном виде, т.к. отпуск» (Андрей Юдаев).

В случае, когда инспектору необходимы комментарии по деятельности организации, то посетить налоговые органы может иной представитель компании.

Но предварительно следует уточнить, устроят ли налоговиков пояснения от представителя организации вместо руководителя.

«Иногда налоговики хотят общаться исключительно с руководством. Нужно звонить, узнавать, примут ли вас, как замену. Мотивировка такая: человек в отпуске, при смерти, но мы хорошие (Ольга Пермякова).

Если вызов директора связан с целью проверки его фактического участия в деятельности организации и исключения номинальности, то визита в налоговые органы ему не избежать, пусть и после возвращения из отпуска.

«Пусть директор, не дожидаясь назначенной даты, позвонит сам по указанному в требовании телефону. Возможно, зададут несколько вопросов, и дело этим и ограничится, необходимость визита отпадет. Если нет — должен идти» (Елена Шафорост).

Требование о представлении документов

В организацию приходит требование о необходимости представить документы для проверки, а у вас в силу уважительных причин нет возможности в срок представить затребованные документы.

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь отправлял Уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации). Форма по КНД 1125045 по ТКС. В какой срок его можно отправить. Можно ли в последний день предоставления документов или уже поздно? — Марина Цыганок

Налоговый кодекс регламентирует срок для представления документов — 10 рабочих дней (п. 3 ст. 93 НК РФ). Если срок пропускается, то компания будет оштрафована на 200 рублей за каждый несданный документ (п.1 ст.126 НК РФ).

Если компания не может представить документы, то в течение дня, следующего за днем получения требования, надо письменно известить налоговиков с указанием причин задержки (п.3 ст.93 НК РФ).

В течение двух дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) инспекции вправе продлить сроки представления документов или отказать.

Решение о приостановлении операций по счетам

Решение о приостановлении операций организации по её счетам в банке принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в случаях, предусмотренных п.3 ст. 76 НК РФ. Одна из причин — неуплата налога, пени или штрафа. Налоговики выносят решение о взыскании неуплаты и направляют в банк инкассовое поручение для списания с расчетного счета суммы долга. Как правило, налоговая блокирует счет только в части суммы недоимки.

Никогда такого не было, и вот опять... Вместо «с добрым утром» получила сегодня Решение о приостановке операций по счетам за неисполнение Требования об уплате пеней по НДС в размере 7,33 руб.

Требование видела, бред полный, взяла Справку о состоянии расчётов, убедилась, что ничего там нет и начала звонить исполнителю. Безрезультатно. Учитывая, что раньше все разговоры с ними заканчивались словами «у нас ошибка, порвите и забудьте», забила. Есть чем заняться в гораздо более серьёзных масштабах.

Утешает одно: счёт заблокированный неактивен, а про второй счёт они по собственной дурости почему-то не знают.

Но всё же вопрос: что дальше будет? Снимут эти 7,33 руб. и успокоятся? Или мы должны теперь кому-то в ноги падать? Только падать в ноги невыгодно — спуститься в метро в несколько раз дороже этой огромной для бюджета суммы... — Вера Золотова

Блокировка расчетного счета полностью в данной ситуации возможна, если налогоплательщик, получив требование по ТКС, в течение шести дней не отправил квитанцию:

«Никуда не надо ехать, при получении любого требования нужно отправить квитанцию о получении требования в ответ в течение 6 дней. Вот за неотправку квитанции ИФНС имеет право заблокировать счета. При неуплате налога в срок ИФНС приостанавливает операции на сумму задолженности. В вашем случае на 7.33 руб. Как только в налоговую эта сумма зачислится, решение о приостановлении операций по счетам отменят. И все» (Корсукова Анна).

Документы вне рамок проверки

Право налоговикам требовать документы дают ст. 93 НК РФ, ст. 93.1 НК РФ. Требование, как правило, направляют, когда проводится проверка. Но следует обратить внимание на п.2 ст.93.1 НК РФ, который позволяет налоговой требовать документы вне рамок проверки.

Москва, требование из налоговой, ссылка на 93.1, просят предоставить информацию о конкретных сделках, выборка очень большая, период выборки 2015-2017 гг. У кого- нибудь была подобная история? Чем закончилась? Я правильно понимаю — надо готовиться к выездной? — Елена Стрижова

Коллеги рассказывают, чего ждать и как грамотно отреагировать на требование, полученное в рамках ст.93.1 НК РФ:

— «Есть позиция, изложенная в Письме Минфина России от 23 ноября 2009 г. N 03-02-07/1-519, суть которой сводится к тому, что поскольку Налоговый кодекс не устанавливает ограничений по периоду времени, за который могут быть истребованы документы, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика, то любые требования в этой части со стороны налоговых органов будут правомерны» (ElenaZyablova);

— «Как правило: чем больше просят, тем меньше следует давать! Статья 93.1 — требование предоставить документы о контрагенте. Я направляю договор, счета-фактуры и дописываю в сопроводиловке: „Иные документы, указанные в требовании во взаимоотношениях с контрагентом, не используются“. Не следует идти у налоговиков на поводу и давать им всё, что зажелают. Документы следует предоставлять только те, в составлении которых участвует контрагент и которые предоставляются ему, всё иное не касается....., ни аналитика, ни оборотки, ни пояснения. А бояться налоговиков — себе дороже» (Анатолий Тяпин).