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Как лучше платить налоги на удаленном бизнесе в инстаграме или скайпе

Распространенный вопрос начинающих предпринимателей.

Итак, если вы занимаетесь обучением через скайп или продаете какой-то товар собственного производства, то сначала надо определиться с организационно-правовой формой, то есть выбрать: открываем ИП или ООО.

Сразу скажу, что дешевле и проще открыть ИП, так как риски вашего бизнеса минимальны, у ИП меньше налоговой отчетности и нет обязанности вести бухгалтерский учет.

ИП легче открыть и гораздо легче закрыть, чем ООО. Также в процессе работы легче снимать наличность с расчетного счета. К тому же, открытие ИП позволяет применять патентную систему налогообложения, недоступную для ООО.

Совсем без ИП обойтись не получится, так как новый закон о самозанятых не предусматривает эти виды деятельности, к тому же самозанятые не могут открыть расчетный счет для ведения бизнеса. Если вы хотите легально вести бизнес, то без открытия ИП не обойтись.

При начале официальной деятельности надо определиться с системой налогообложения. Самые простые из всех существующих — это упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом налогообложения — доходы налог 6% и патентная система налогообложения (ПСН).

УСН 6% подойдет практически для любого вида деятельности — обучение, продажа по каталогам, услуги дизайнера или программиста. Налог легко рассчитать — просто умножьте все поступления на счет или в кассу на 6%. Декларация сдается раз в год.

ПСН подойдет только для определённых видов деятельности — разработка программного обеспечения, ритуальные услуги, репетиторские услуги, производство тортов и т.д. Видов детальности 63 и все их нельзя привести в статье. Налог фиксированный и не зависит от выручки, размер налога вы также можете заранее посчитать на сайте налоговой инспекции по адресу https://patent.nalog.ru/.

Декларацию по ПСН сдавать вообще не надо!

На старте, пока вы точно не уверены в своих доходах, можно применять УСН 6% , так получится сэкономить на налогах, а после того, как бизнес встанет на ноги и выручка будет большой и стабильной, для некоторых видов деятельности можно будет купить патент. Например, для репетиторских услуг, т.к. согласно письмам Минфина обучение можно проводить не только лично, но и онлайн. Еще одним плюсом в пользу УСН 6% является возможность уменьшить налог вплоть до нуля своевременной уплатой страховых взносов в размере 32385 рублей, а в случае с ПСН сделать этого нельзя.

Порядок действий следующий — регистрируете ИП на сайте nalog.ru, открываете счет, подаете заявление на применение УСН с объектом «доходы 6%» или патентной системы налогообложения.

На УСН надо подать заявление в течении 30 дней с момента регистрации ИП — это очень важно! Если вы пропустите этот срок, проблем с налоговой будет много, на ПСН за 10 рабочих дней до конца месяца, чтобы со следующего месяца у вас был патент.

Платежи лучше всего принимать на расчётный счет, клиент может оплатить ваши услуги даже через taplink в вашем профиле в инстаграме, в максимальной версии он позволяет принимать платежи.

Платить налоги также удобно с расчётного счета, не выходя из дома, современные интернет банки очень дружелюбны, а Точка банк, Модульбанк или Тинькофф даже могут помочь заполнить налоговую декларацию.

Во многих СМИ этим летом ходило много страшилок, что налоговая мониторит счета обычных граждан и начисляет налоги и штрафует. На самом деле делает она это уже 4 года, но крайне редко, если посмотреть статистику за 2017 год, то проведено всего 774 проверок физических лиц и то, этих людей проверяли как директоров и учредителей проверяемых ООО. Поэтому шанс попасть на проверку налоговой инспекцией не велик.

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