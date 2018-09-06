ФНС: «НДС – это налог на потребление»

Письмо ФНС России от 14 июня 2018 года №СА-4-7/11482 «О направлении рекомендаций по вопросу применения вычетов по налогу на добавленную стоимость с учетом судебной практики» нужно только бухгалтерам, которые работают в компаниях на классической системе налогообложения. Я рекомендую изучить этот документ.

Но есть одно маленькое «но». Я впервые вижу, что ФНС России признала налог на добавленную стоимость «налогом на потребление».

Цитирую выдержку из этого Письма: «данный налог, будучи формой изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения, является косвенным налогом (налогом на потребление); при этом реализация товаров (работ, услуг) производится по ценам (тарифам), увеличенным на сумму налога, а бремя его уплаты, соответственно, ложится на приобретателя товаров (работ, услуг), которому, в свою очередь, предоставлено право уменьшить собственное налоговое обязательство на величину налоговых вычетов в размере суммы налога, предъявленной ему продавцом к уплате при реализации товаров (работ, услуг)…».

Но это относится только к бизнесу. Если покупатель – физическое лицо или просто конечный покупатель, то, по сути дела, бремя уплаты налога на добавленную стоимость ложится на конечного покупателя. И каждый гражданин РФ, что бы он ни покупал и где бы он ни покупал, платит этот «налог на потребление», который теперь с нового года будет 20% от добавленной стоимости по основным товарам. Льготы по-прежнему сохранятся: я имею в виду нулевую ставку НДС и ставку НДС 10%.

Но давайте скажем правду. Вы купили сливочное масло, где НДС 10%, но, чтобы масло привезти, кто-то покупал топливо, кто-то покупал запчасти, а там уже НДС 20%… Поэтому не важно, что мы покупаем, воду или рубашку, мы являемся плательщиками этого «налога на потребление».

К чему это я? Я слышал такое мнение, что в США полное безобразие: куда ни приди, везде цены без налога с продаж. Смотришь на ценник – 10$, приходишь на кассу – с тебя требуют 11$, потому что налог с продаж в ценах не указан, и это полное безобразие. Я сам сталкивался с таким безобразием.

Свой первый компьютер я покупал в США, и стоил он где-то 990$. Прихожу на кассу, а с меня берут 1150$. Я спросил: «Как так?» А мне ответили: «Налог с продаж». Минимум сотку сверху вынь и отдай… Конечно, это неприятно. Но я слышал такую версию, что у нас хорошо, а в Америке плохо: у них дурацкий налог с продаж. У нас тоже есть налог на потребление, только в Америке этот налог до 10%, в зависимости от штата может быть 5%, 3%, а у нас он будет 20% с нового года. В Москве еще есть торговый сбор. И субъекты федерации имеют право ввести этот торговый сбор по всей стране. Если честно, совокупное налогообложение у нас больше, чем в Америке. Хотя в Америку я никогда не поеду жить, но это совершенно другая история…

Итак, если вы являетесь плательщиками налога на добавленную стоимость, то вам надо проштудировать этот документ вдоль и поперек. Меня это Письмо заинтересовало только тем, что я впервые вижу, чтобы ФНС признавала налог на добавленную стоимость налогом на фактическое потребление. Спасибо налоговикам за честность.

Возникает вопрос: что же делать НДС? Пока еще есть возможность законно снижать НДС. Либо снижать НСД такими способами, чтобы вам за это ничего не было.

Конечно, никаких гарантий я вам не дам. По той лишь простой причине, что Даниил Егоров, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса клятвенно пообещал, что легализует всех, отрасль за отраслью. Я доверяю Егорову: если он сказал, он это сделает. Это очень хороший специалист.

Что делать с НДС? Готовиться. По опросам «Альфа-Банка» пока только 14% бизнесменов стали менять способы работы, им приходится легализовать свой бизнес из-за давления со стороны налоговиков. Что называется, не до всех дошло…

Я считаю, что 2019 год в этом отношении будет ключевым в плане легализации бизнеса: у меня есть все основания так полагать.