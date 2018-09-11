Бухгалтерский учет списания кредиторской и дебиторской задолженности

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности всегда вызывает множество вопросов даже у бухгалтеров с отличным послужным стажем, так как в деятельности почти каждой организации всегда возникают ситуации, когда контрагент отказывается платить или просто, не погасив обязательства, ликвидировался.

В статье мы рассмотрим основные вопросы отражения, писания кредиторской и дебиторской задолженности, то есть как, куда, когда и на основании каких документов списать данную задолженность в бухгалтерском учете.

Инвентаризация расчетов - это сверка сумм дебиторской и кредиторской задолженности по данным вашей организации и данным ее контрагентов.

Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно ч. 1 ст. 11 – организации обязаны проводить инвентаризацию своих активов и обязательств.

В соответствии ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ экономические субъекты сами устанавливают случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации. Но есть одно исключение, некоторые активы и обязательства попадают под проведение обязательной инвентаризации, которая устанавливается законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.

Процесс проведения инвентаризации устанавливает правильность и обоснованность отражения сумм дебиторской и кредиторской задолженности путем документальной проверки.

Основные принципы проведения инвентаризации установлены приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Количество инвентаризаций в отчетном году, а также дата их проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых, устанавливаются руководителем организации (п. 2.1 Методических указаний), за исключением случаев, предусмотренных в п. 1.5 и 1.6 Методических указаний по инвентаризации.

В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), формируя учетную политику, организация утверждает порядок проведения инвентаризации своих активов и обязательств.

Таким образом, сроки и периодичность проведения инвентаризаций устанавливаются экономическим субъектом самостоятельно и закрепляется в учетной политики, в соответствии со спецификой деятельности организации.

Согласно п. 27, 77, 78 Положения по бухучету N 34н инвентаризация расчетов обязательна проводится (Письмо Минфина РФ от 14.01.2015 N 07-01-06/188):

при списании дебиторской и кредиторской задолженности;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

при создании резерва по сомнительным долгам.

Порядок проведения инвентаризации таков:

Бухгалтеру необходимо составить справку о задолженности (дебиторской или кредиторской). В справке указываются сведения, отраженные в бухгалтерском учете о задолженности. Также справка должна содержать информацию о наименовании дебиторов и кредиторов организации, основания возникновения задолженности, период возникновения задолженности и реквизиты подтверждающих ее документов. Для удобства, суммы задолженности в справке группируются в разрезе бухгалтерских счетов.

На основании справки о задолженности (дебиторской или кредиторской) а также актов сверок с контрагентами или иных документов, в которых дебиторы и кредиторы подтверждают наличие и размер задолженности составляется акт (п. п. 73, 74 Положения по бухучету N 34н, Указания, утв. Постановлением Госкомстата N 88).

Акт составляется на основании унифицированной формы N ИНВ-17. Организация вправе разработать и свой собственный документ для учета результатов инвентаризации. Но необходимо помнить, что такой документ должен содержать все реквизиты, установленные в ст. 9 Закона N 402-ФЗ, и его форма должна быть утверждена руководителем.

Это можно сделать в приложении к учетной политике по бухгалтерскому учету.

Если акт сверки организация решит не создавать, то подтвердить согласование суммы задолженности можно письмом контрагента о признании им своего долга.

Суммы задолженности, признанные и не признанные дебиторами и кредиторами, а также суммы нереальных к взысканию долгов с истекшим сроком исковой давности или по ликвидированным контрагентам отражаются в акте отдельно.

По выявленной в ходе инвентаризации безнадежной дебиторской или кредиторской задолженности, необходимо подготовить приказ руководителя о списании безнадежных долгов.

Итак, по итогам проведенной инвентаризации организация может выявить безнадежные дебиторские и кредиторские задолженности, которые подлежат списанию.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность - это имущественное требование организации к его должникам, возникшее в силу действия заключенного договора или правовой нормы. Возникновение дебиторской задолженности обусловлено невыполнение договорных обязательств.

Просроченной дебиторской задолженностью признается, задолженность, которая не погашена в установленный срок. Задолженность числится на балансе организации до тех пор, пока не будет погашена дебитором или признана нереальной к взысканию.

Взыскать просроченную дебиторскую задолженность организация вправе в пределах срока исковой давности. Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Дебиторская задолженность признается безнадежной и подлежащей списанию с баланса в полной сумме, в том числе с НДС, если наступило одно из следующих обстоятельств:

истек срок исковой давности;

должник ликвидирован

исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо;

судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания.

В соответствии с п. 77 Положения N 34н на основании проведенной инвентаризации, дебиторская задолженность, с истекшим сроком исковой давности, а также задолженность, нереальная к взысканию по иным основаниям, списывается в расходы по каждому обязательству, а также в соответствии с письменным обоснованием и приказом руководителя организации

Дебиторская задолженность списывается за счет средств созданного резерва по сомнительным долгам либо на финансовые результаты, если резерв не создавался в порядке, предусмотренном п. 70 Положения N 34н.

Списание дебиторской задолженности в убыток при непогашении задолженности и истечении срока исковой давности не является основанием для аннулирования задолженности, в общем. Задолженность отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания. Это необходимо для наблюдения за возможностью ее взыскания.

Согласно п. 4 и 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, сумму списываемой дебиторской задолженности включают в состав прочих расходов.

Прочие расходы отражаются на счете 91 "Прочие доходы и расходы" (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Порядок списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете:

На дату признания дебиторской задолженности, не реальной к взысканию, то есть на дату истечения срока исковой давности, делается запись на сумму созданного резерва:

Дебет 63 "Резервы по сомнительным долгам" Кредит 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами" и др.) - нереальный для взыскания долг списан за счет резерва.

Если созданного резерва недостаточно, оформляются проводки:

Дебет 91 "Прочие доходы и расходы" Кредит 62 (60, 76 и др.) - списан нереальный для взыскания долг;

Дебет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" - учтена нереальная к взысканию задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Если должник в дальнейшем все-таки уплатит долг, в учете будут сделаны записи: Дебет 51 "Расчетные счета" Кредит 62 (60, 76 и др.) - поступили денежные средства от должника; Дебет 62 (60, 76 и др.) Кредит 91 - полученный долг включен в состав прочих доходов; Кредит 007- списан безнадежный долг, погашенный должником.

Рассмотрим частные ситуации, связанные с писание дебиторской задолженностью:

1. Отражение в бухгалтерском учете создания резерва по сомнительным долгам.

Д 91-2 К 63 - Образован резерв сомнительных долгов на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности в конце отчетного (налогового) периода. Суммы отчислений в резерв включены в состав прочих расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.

2. Отражение в бухгалтерском учете корректировки суммы вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода.

2.1) Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода:

Д 63 К 91-1 - Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода присоединением ее к прибыли (прочим доходам) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде

2.2) Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода:

Д 91-2 К 63 - Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода присоединением ее к прибыли (прочим доходам) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде

3. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за счет резерва по сомнительным долгам.

Дебет Кредит Содержание операции 63 62 Погашена задолженность покупателей (заказчиков) за счет средств резерва сомнительных долгов 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников

4. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) за счет резерва по сомнительным долгам.

Дебет Кредит Содержание операции 63 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" Погашена за счет средств резерва сомнительных долгов задолженность по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников 76, субсчет "НДС с авансов выданных" 91-1 НДС, предъявленный ранее к вычету с суммы авансового платежа, включен в состав прочих доходов организации

5. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности прочих дебиторов за счет резерва по сомнительным долгам.

Дебет Кредит Содержание операции 63 76 Погашена прочая дебиторская задолженность за счет средств резерва сомнительных долгов 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников

6. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за счет резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию.

Дебет Кредит Содержание операции 63 62 Погашена задолженность покупателей (заказчиков) в пределах средств резерва сомнительных долгов 91-2 62 Погашен остаток задолженности покупателей (заказчиков) за счет прочих расходов организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников

7. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам), за счет резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию.

Дебет Кредит Содержание операции 63 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" Погашена в пределах средств резерва сомнительных долгов задолженность по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) 91-2 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" Погашен за счет прочих расходов организации остаток задолженности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников 76, субсчет "НДС с авансов выданных 91-1 НДС, предъявленный ранее к вычету с суммы авансового платежа, включен в состав прочих доходов организации

8. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности прочих дебиторов за счет резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию.

Дебет Кредит Содержание операции 63 76 Погашена прочая дебиторская задолженность в пределах средств резерва сомнительных долгов 91-2 76 Погашен остаток прочей дебиторской задолженности за счет прочих расходов организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников

9. Отражение в бухгалтерском учете погашения дебитором задолженности, которая учитывалась при формировании резерва как сомнительная. Указанная задолженность погашена полностью.

Дебет Кредит Содержание операции 50, 51 и др. 62, 76 Получены денежные средства от дебитора в счет погашения задолженности за реализованные ей товары (выполненные работы, оказанные услуги) 63 91-1 Отражено списание суммы резерва по сомнительным долгам

10. Отражение в бухгалтерском учете погашения дебитором задолженности, которая учитывалась при формировании резерва как сомнительная. Указанная задолженность погашена частично.

Дебет Кредит Содержание операции 50, 51 и др. 62, 76 Погашена часть задолженности организацией-должником за реализованные ему товары (выполненные работы, оказанные услуги) 63 62, 76 Погашена недополученная часть задолженности организации-должника за счет средств резерва сомнительных долгов 007 Отражена за балансом недополученная часть задолженности неплатежеспособного должника 63 91-1 Списана на финансовые результаты организации-кредитора неиспользованная часть резерва сомнительных долгов

11. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности за счет финансовых результатов.

Дебет Кредит Содержание операции Бухгалтерские проводки при расчетах с поставщиками (подрядчиками) 91-2 60 Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с поставщиками (подрядчиками) списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников Бухгалтерские проводки при расчетах по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) 91-2 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников 76, субсчет "НДС с авансов выданных" 91-1 НДС, предъявленный ранее к вычету с суммы авансового платежа, включен в состав прочих доходов организации Бухгалтерские проводки при расчетах с покупателями (заказчиками) 91-2 62 Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с покупателями (заказчиками) списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников Бухгалтерские проводки при расчетах с прочими дебиторами 91-2 76 Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с прочими дебиторами списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников Бухгалтерские проводки при расчетах с подотчетными лицами 91-2 71 Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с подотчетными лицами списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников Бухгалтерские проводки при расчетах с персоналом по предоставленным займам 91-2 73-1 Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с работниками организации по предоставленным им займам списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников Бухгалтерские проводки при расчетах с персоналом по возмещению материального ущерба 91-2 73-2 Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с работниками организации по возмещению ими материального ущерба списаны на прочие расходы организации 007 Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников

12. Отражение в бухгалтерском учете сумм, поступивших в порядке взыскания ранее списанной в убыток сомнительной дебиторской задолженности.

Дебет Кредит Содержание операции 50, 51 и др. 91-1 Уплаченные в кассу, на расчетный счет организации суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности отражены в составе прочих доходов организации 007 Списана погашенная должником сомнительная дебиторская задолженность с указанного забалансового счета

13. Отражение в бухгалтерском учете списания непогашенной сомнительной дебиторской задолженности неплатежеспособного должника по истечении срока учета за балансом.

Дебет Кредит Содержание операции 007 Списана непогашенная неплатежеспособным должником сомнительная дебиторская задолженность с указанного забалансового счета по истечении пяти лет (срока учета за балансом)

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность – это долги к уплате. Кредиторская задолженность возникает, когда от покупателей получен аванс, а товары (работы, услуги) еще не реализованы, или если от поставщика получены товары (работы, услуги), а денежные средства за них еще не выплачены.

С одной стороны, кредиторская задолженность представляет собой средства, привлеченные для ведения хозяйственной деятельности, при чем, как правило, без уплаты процентов. Это положительная сторона кредиторской задолженности.

Вместе с тем, просроченная кредиторская задолженность может привести к необходимости уплаты штрафных санкций, предъявлению судебных исков, в худшем случае – признанию предприятия банкротом.

Кредиторская задолженность, которая не может быть взыскана в силу истечения срока исковой давности, списывается на увеличение финансового результата.

Порядок списания кредиторской задолженности в бухгалтерском учете организации регулируется Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н и Положением N 34н.

Согласно п. 7, 10.4 ПБУ 9/99 сумма кредиторской задолженности, нереальная к взысканию, по которой истек срок исковой давности, является прочим доходом и включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете.

Суммы кредиторской задолженности в соответствии с пунктом 78 Положения N 34н предусмотрено, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на финансовые результаты у хозяйствующих субъектов.

Таким образом, документы для списания кредиторской задолженности аналогичны документам для списания дебиторской задолженности.

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, согласно Плану счетов находят свое отражение по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода, - в корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности.

Списание суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском учете организации отражается следующим образом:

Дебет 60, 62, 76 Кредит 91, субсчет "Прочие доходы" - списана кредиторская задолженность.

Рассмотрим частные ситуации, связанные с писание дебиторской задолженностью:

1. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной кредиторской задолженности.

Дебет Кредит Содержание операции Бухгалтерские проводки при расчетах с поставщиками (подрядчиками) 60 91-1 Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с поставщиками (подрядчиками) списаны на прочие доходы организации Бухгалтерские проводки при расчетах с покупателями (заказчиками) 62 91-1 Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с покупателями (заказчиками) списаны на прочие доходы организации Бухгалтерские проводки при расчетах по авансам (предоплатам), полученным от покупателей (заказчиков) 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" 91-1 Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах по авансам (предоплатам), полученным от покупателей (заказчиков), списаны на прочие доходы организации 91-2 76, субсчет "НДС с авансов полученных" НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты), включен в состав прочих расходов организации или 91-2 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" Сумма удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость списана на прочие расходы организации Бухгалтерские проводки при расчетах с прочими кредиторами 76 91-1 Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с прочими кредиторами списаны на прочие доходы организации Бухгалтерские проводки при расчетах с подотчетными лицами 71 91-1 Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с подотчетными лицами списаны на прочие доходы организации

2. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной депонентской задолженности.

Дебет Кредит Содержание операции 76-4 91-1 Суммы депонентской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с работниками предприятия списаны на прочие доходы организации

3. Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной депонентской задолженности по невыплаченной премии бывшему работнику. Премия была начислена работнику после его увольнения за отчетный период, отработанный в организации.