Какие доходы нужно включать в налоговую базу при УСН?

Не все видов доходов, полученные организацией или ИП на УСН, нужно включать в налоговую базу и учитывать при исчислении единого налога УСН. В данной статье разберемся, какие виды доходов необходимо учитывать при УСН в налогообложении.

Организация или ИП на упрощенном режиме налогообложения в качестве объекта налогообложения может выбрать либо «доходы», либо «доходы минус расходы». Какой бы выбор не сделала организация или индивидуальный предприниматель на УСН, необходимо вести учет доходов. Для этого необходимо знать, какие доходы следует включать в налоговую базу, а какие нет.

Согласно п.1 ст.346.15 при УСН в налоговую базу включаются следующие виды доходов:

От реализации (согласно ст.249 НК РФ);

Внереализационные (согласно ст.250 НК РФ).

Доходы от реализации

В данную группу включаются все доходы организаций или ИП, применяющих УСН, в виде выручки, полученной от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ. Причем учитываются доходы от продажи как собственных товаров (произведенных самостоятельно), так и купленных у поставщиков. Сюда же относятся доходы от реализации имущественных прав.

При определении доходов от реализации необходимо учитывать правила ст.249 НК гл.25 РФ, согласно которым выручкой признаются все поступления от покупателей, связанные с реализацией.

Доходы признаются таковыми в том отчетном периоде, когда получена оплата от покупателя.

Внереализационные доходы

При определении внереализационных доходов, включаемых в налоговую базу для расчета единого налога УСН, необходимо руководствоваться правилами ст.250 гл.25 НК РФ.

Согласно этой статье к внереализационных доходам, учитываемым в налоговой базе при УСН, можно отнести доходы, полученные следующим образом:

От долевого участия в других организациях;

Штрафы, пени, возмещение убытков, ущерба, нанесенного организации или ИП на УСН;

Полученные от арендаторов арендные платежи;

Предоставление права на результат интеллектуальной деятельности (патенты на изобретение, промышленные образцы и др.);

Полученные проценты по вкладам, займам, кредитам, ценным бумагам;

Безвозмездно полученное имущество и имущественные права;

От участия в простом товариществе;

Доходы прошлых лет;

Стоимость материальных ценностей, оставшихся после демонтажа основных средств и пригодных к дальнейшему использованию;

Имущество, денежные средства, работы, услуги, использованные не по целевому назначению и полученные в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений (кроме бюджетных средств);

Суммы, на которые уменьшен уставной капитал, при условии, что эти суммы не возвращены участникам общества;

Возвращенные суммы взносов, вкладов от некоммерческих организаций, если ранее они были учтены в составе расходов;

Списанная кредиторская задолженность;

Излишки, выявленные при инвентаризации;

Стоимость книжной продукции и продукции СМИ, подлежащая замене при возврате или списании по основаниям пп.43 и 44 п.1 ст.264 НК РФ;

Возвращенный жертвователю или его правопреемникам денежного эквивалента недвижимого имущества или ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческой организации в соответствие с законом №275-ФЗ от 30.12.2006.

Надо сказать, что доходы, полученные от разности курса валюты при покупке или продаже и курса Центробанка России, в том числе доходы, полученные при переоценке иностранной валюты от разности курсов ЦБ РФ, в налоговой базе при УСН не определяются и не учитываются.

В некоторых видах внереализационных доходов, учитываемых при УСН, есть небольшие исключения, о которых можно узнать, прочитав перечень ст.250 гл.25 НК РФ.