Авансовый отчет-2018: образец заполнения

Авансовый отчет - образец заполнения его рассмотрен в настоящей статье. Это документ, составляемый работником, получившим наличные деньги для расходов, совершенных в интересах организации. Далее мы расскажем, в какой срок, на каком бланке должен быть составлен авансовый отчет и какие документы к нему необходимо приложить.

Для чего составляется авансовый отчет

Авансовый отчет является документом, который подтверждает правомерность расходования ранее полученных сумм и полноту расчетов по ним работника организации или ИП.

Он должен быть составлен не позже 3 дней (п. 6.3 указания ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций» от 11.03.2014 № 3210-У):

после окончания срока, на который выдается подотчетная сумма;

выхода на работу по окончании командировки или периода нетрудоспособности и отпуска (если последний день отчета пришелся на их срок).

К авансовому отчету прилагаются:

чеки;

товарные чеки;

документы, выданные гостиницами;

бланки строгой отчетности;

товарные накладные;

счета-фактуры.

А также прочие документы, которые подтверждают расходы, совершенные отчитывающимся лицом.

На каком бланке составляется авансовый отчет

Бланк авансового отчета (АО-1) был утвержден постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55. В постановлении дана краткая инструкция, как заполнить бланк авансового отчета.

В настоящее время этот бланк не является обязательным, и каждая организация или ИП вправе самостоятельно разработать свой бланк авансового отчета, утвердив его в учетной политике. Такая же позиция подтверждена в письме Минфина РФ от 06.03.2013 № 03-03-06/1/6700.

Однако многие организации все равно продолжают использовать для заполнения авансового отчета бланк этого образца. Он же реализован в большинстве бухгалтерских программ.

Образец заполнения авансового отчета можно скачать выше.

Порядок и цели выдачи подотчетных средств

П. 2 указания ЦБ РФ «Об осуществлении наличных расчетов» от 07.10.2013 № 3073-У разрешает организациям и предпринимателям выдавать наличные деньги, поступившие в их кассу, под отчет для оплаты:

канцтоваров,

почтовых расходов;

услуг связи;

хозяйственного инвентаря;

представительских и командировочных расходов.

Подотчетные суммы выдаются по расходному кассовому ордеру.

Список сотрудников, получающих деньги под отчет систематически, утверждается приказом руководителя, копия которого передается в кассу предприятия или ИП. Разовые подотчетники для получения денег пишут заявление, в котором указывают нужную сумму и срок, на который она должна быть выдана. Заявление подписывается руководителем.

Подотчетные деньги могут быть выданы только работникам организации. Причем для того, чтобы получить на расходы новую подотчетную сумму, работнику уже не обязательно полностью отчитываться за ранее полученные деньги.

Сумма, которая может быть разово выдана подотчетнику, законодательно не ограничена (п. 6 указания № 3073-У).

Обратите внимание! Законодательство не запрещает перечислять подотчетные деньги на корпоративные или дебетовые пластиковые карты (письмо Минфина от 21.07.2017 № 09-01-07/46781). В этом случае порядок перечисления сумм и отчетность за них должны быть определены во внутренних документах организации.

Как заполняется лицевая сторона документа

Авансовый отчет заполняется как от руки, так и с применением компьютерных средств. Он утверждается руководителем предприятия.

В шапке документа указываются:

наименование и ОКПО предприятия или ИП;

порядковый номер отчета и дата его составления;

структурное подразделение организации (при его наличии);

Ф. И. О. отчитывающегося лица;

профессия, должность и табельный номер отчитывающегося сотрудника.

Табличная часть документа состоит из двух частей:

В левой выводится остаток либо перерасход денежных средств. При заполнении от руки это может сделать сам подотчетник.

В правой делаются бухгалтерские записи, отражающие затраты подотчетника и расчеты с ним.

Ниже указывается количество документов, приложенных к отчету, и общая сумма утвержденного отчета прописью и цифрами.

Верность заполнения отчета подтверждается подписью бухгалтера, принявшего авансовый отчет, и главного бухгалтера, проверившего его.

Далее приводится информация о выведенном остатке подотчетных сумм и кассовом ордере, по которому этот остаток денег был внесен в кассу либо получен перерасчет. Правильность оформления этой операции подтверждается подписью кассира.

В расписке указываются:

дата принятия документа;

порядковый номер и дата составления отчета;

истраченная сумма;

количество приложенных к отчету документов.

Расписка подписывается бухгалтером, принявшим отчет, отделяется по линии отреза от основного документа и передается подотчетнику.

Как заполнить оборотную сторону отчета

При заполнении этой части отчета вручную отчитывающийся сотрудник заполняет столбцы таблицы с 1 по 6.

Им указываются дата и номер документа, полученного подотчетным лицом от продавца, назначение затрат, потраченная сумма и валюта, в которой была совершена покупка.

Информация о каждом расходе записывается подотчетником с новой строки. В том случае, если информация об оплаченной услуге или описание покупки занимает несколько строк, информация о следующей покупке заносится на строку ниже.

Все сделанные подотчетником записи нумеруются по порядку, а затраты суммируются.

Столбцы 7, 8 и 9 заполняются бухгалтером организации по каждой сделанной подотчетником покупке.

При компьютерном заполнении вся таблица формируется в бухгалтерской или аналогичной программе.

Правильность записей подтверждается подписью подотчетника.

Пример заполнения авансового отчета

Теперь посмотрим, как заполнить авансовый отчет и образец заполнения отчета в конкретной ситуации.

Пример

Приведем пример заполнения авансового отчета работником ООО «Новый дом» Чановым И. И., получившим 02.07.2018 на приобретение ТМЦ для нужд автохозяйства организации 3600 руб.

06.07.2018 завхоз Чанов И. И. составил авансовый отчет о потраченных деньгах в сумме 3540 руб. и представил 2 документа.

05.07.2018 им были приобретены:

Набор отверток и ключей на сумму 1200 руб. по товарной накладной № 14.

Набор слесарных инструментов на сумму 2340 руб. по товарной накладной № АТ002/1.

К обеим накладным были приложены кассовые чеки.

Оставшиеся на руках 60 руб. Чанов И. И. вернул 06.07.2018 в кассу организации.

Образец заполнения авансового отчета в 2018 году для скачивания был представлен в нашей статье выше.

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Авансовый отчет представляется работником предприятия или ИП не позднее установленного срока на бланке, установленном Госкомстатом РФ, или по самостоятельно разработанной форме. Он заполняется от руки или с использованием компьютера и передается в бухгалтерию вместе с подтверждающими документами.

Источник:«Народный СоветникЪ»