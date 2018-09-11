Девять месяцев жизни с НДС на лом

Прошло 9 месяцев и две камеральные проверки по НДС с момента отмены освобождения от НДС лома черных и цветных металлов, а также появления новых правил по налоговому агентированию (п.8 ст.161 НК РФ), в соответствии с которыми при продаже металлолома НДС исчисляют и уплачивают покупатели — организации или ИП, в том числе те, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) или используют освобождение от уплаты НДС, поэтому можно подвести первые итоги.

1. Для ломозаготовительных организаций, применяющих общую систему налогообложения и занимающихся перепродажей лома, налоговое агентирование по НДС не повлекло увеличение налоговой нагрузки.

Более того, некоторые организации смогли пробно возместить небольшие суммы НДС из бюджета (по общехозяйственным расходам), однако большинство ломозаготовителей предпочло перенести право на вычеты на следующие налоговые периоды.

Реальному возмещению НДС мешает неуверенность ломозаготовителей в возможности прохождения углубленной камеральной проверки (п. 8 ст. 88 НК РФ, п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57), в рамках которой налоговиками могут быть истребованы не только документы, подтверждающие вычеты, но и первичные документы от продавцов лома — физических лиц.

В рамках такой проверки физические лица чаще всего отрицают факт сдачи лома, что ставит под угрозу признание расходов на закупку лома. К тому же категория и количество лома, сдаваемых физическими лицами, часто явно не соответствуют их возможностям сбора вне рамок предпринимательской деятельности.

Более того, суды признают законным только сдачу лома физическими лицами, который они собрали исключительно на своих участках и образовавшегося в рамках своей жизнедеятельности (например, Справка о результатах обобщения судебной практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных в области оборота лома и отходов цветных и черных металлов Липецкого областного суда). Также необходимо учитывать, что во многих субъектах приняты законы, ограничивающие прием цветного лома от физических лиц, например, в Санкт-Петербурге возможен прием только алюминиевых банок, но на практике от физических лиц принимают (оформляют) практически все категории цветного лома.

20 сентября 2018 года на уникальном семинаре «Ломовая бухгалтерия» будут окончательно сняты вопросы правильного оформления первичной документации, счетов-фактур, отчетности, применения ККТ, даны практические рекомендации по законной оптимизации налогов, минимизации рисков налоговых проверок и блокировок расчетных счетов по 115-ФЗ.

2. Для ломозаготовительных организаций на «упрощенке» налоговое агентирование повлекло негативные последствия — необходимость уплачивать НДС, которые налоговые агенты на УСН принять к вычету не имеют право. На практике для решения проблемы используются три способа:

приостановка работы организации на УСН (с последующим переходом на ОСН с 01.01.2019 г.), с переносом деятельности на организацию на ОСН;

создание искусственных условий для утраты права на УСН (чаще всего по лимиту выручки);

использование простого товарищества. Последний способ наиболее интересен и позволяет не только иметь возможность принятия НДС к вычету, но и потенциал для оптимизации налога на прибыль, за счет использования пониженной ставки упрощенца. Как показывает наша практика, широкое использование простого товарищества, без понимание его сути, обоснования деловой цели и надлежащего документооборота, приведет в дальнейшем к неблагоприятным налоговым последствиям.

3. Для ломопереработчиков (особенно в сфере цветного лома), налоговое агентирование привело к избытку исходящего НДС: при покупке лома «агентский» НДС ставиться в вычету, а НДС с продажи готового изделия уменьшить не на что. Впрочем, подобная проблема была и при освобождении лома от НДС до 01.01.2018 г.

4. При импорте лома, который в дальнейшем реализуется на территории РФ, НДС уплаченный при ввозе, принимается к вычету в общеустановленном порядке (письмо Минфина от 22 июня 2018 г. N 03-07-08/42838). Следует отметить, что в отличии от покупки лома внутри РФ, импорт приводит к обязанности сначала НДС уплатить и только потом появляется возможность поставить его к вычету.

5. При экспорте лома, действуют правила для сырьевых товаров — моментом определения налоговой базы по НДС является последнее число квартала, в котором собран и представлен в налоговую инспекцию полный пакет документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой налоговой ставки. Срок для сбора и представления подтверждающих документов ограничен 180 днями с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (п. п. 1, 9 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК РФ). Входной НДС со стоимости экспортируемых лома и отходов черных и цветных металлов можно заявить к вычету на последнее число квартала, в котором собраны подтверждающие документы (п. 3 ст. 172 НК РФ).

Независимо от вида деятельности с ломом, в начале 2018 года у бухгалтеров возникли вопросы по заполнению счетов-фактур, книг покупок и продаж, а также деклараций по НДС. Большинство вопросов были разрешены ФНС в письмах N СД-4-3/480@ от 16 января 2018 г. и N СД-4-3/7484@ от 19 апреля 2018 г.

Но налоговое агентирование по НДС привело ломозаготовителей к дополнительной проблеме, которая не была очевидна при введении поправок в НК РФ — доля вычетов по НДС превысила «нормативные» 89%, составив для многих организаций 100 и более процентов. Подобная ситуация привела к дальнейшему усилению банковского контроля — счета по 115-ФЗ стали блокировать еще чаще.

16 февраля 2018 года ЦБ РФ выпустил очередные методические рекомендации (№ 5-МР), направленные на противодействие легализации денежных средств, в которых ломозаготовительная деятельность была прямо названа высоко рискованной для обслуживающих банков. Стало сложнее не только получить лимиты на закупку лома у физических лиц, но и просто открыть счет. Но с 30.03.2018 года в 115-ФЗ были внесены изменения, позволяющие осуществлять реабилитацию клиента или проще говоря появилась понятная процедура обжалования решения банка об отказе в открытии счета или проведения операции.

Более того, появилась положительная практика открытия счетов ломовикам и предоставления лимитов на снятие наличных денежных средств через суд. При всей радикальности подобных способов открытия счетов и получения лимитов, в некоторых случаях это единственный способ осуществления работы с ломом.