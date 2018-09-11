аутсорсинговая компания решение проблем? Восстанавливала бухучет после одной такой компании, прил...
Из сегодняшнего видео с экономического форума на Дальнем Востоке«Налоговая служба выступает...
Вы передергиваете. А когда вы задаете вопрос о том, что детей подставляют с целью провока...
Над.К, Вы писали:Вы не видите явную провокационность этих митингов? А провокация в чем? В т...
Объясните мне, серой, почему этим не сможет заниматься бухгалтер аутсорсинговой компании (если эт...
Вы не видите явную провокационность этих митингов? А провокация в чем? В том, что их не даю...
Над.К, Вы писали:Над.К, оказывается, за митинги Навального. Уточняю - я не за митинги именн...
получается с суммы заработанной в 1м квартале я должен оплатить 4 раза по 6% в течении года? &nb...
RomIII, нет. Потому что при каждом расчете вы вычитаете то, что уплатили ранее за предыдущие отче...
1. Мошенничеством с откатами в основном занимаются менеджеры компаний2. С командировочными расход...
Над.К, оказывается, за митинги Навального. Уточняю - я не за митинги именно Навального ;) Я...
неприятно немного, зачем чернить вот так ?! Или любая реклама хороша?!
Над.К, оказывается, за митинги Навального.
Это многое объясняет ))) Вряд ли разумному челов...
Смущает "нарастающим итогом" получается с суммы заработанной в 1м квартале я должен оплатить 4 ра...
Над.К, оказывается, за митинги Навального.Это многое объясняет )))
Про откаты вообще ерунда.Как правило контрагенты напрямую связаны с руководителями, к тому же вря...
IriEro, так потому что взносы будут включены в налог. Они будут без участия самозанятых уходить в...
Листопад5, Вы писали:про материальные ценности. Очень часто, как раз наоборот, двери ставят и дел...
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Вот сволочь околоолигархическая!Во всем мире, во всех развитых странах, есть прогрессивная шкала ...
О некоторых схемах не знала :( для кого-то, это будет руководством к действию
В нашей конторе главным бухгалтером работает женщина лет 35, невысокая, хрупкая, с наивным детски...
Как мошенничают бухгалтеры. И куда бегутхорошего бухгалтера трудно найти. Именно поэтому бухгалте...
Взносы в ФОМС включены в налог 4%. Об этом уже многократно писали. Платеж в бюджет будет один. &n...
now18, Вы писали:ale96433132, Вы писали:Да уж, вот такая у нас демократия..."Я просто вызываю вас...
Bobian, Вы писали:А работяги будут с протянутой рукой стоятьУ нас шкала НДФЛ вовсе не плоская!)Те...
Уже прислали , у нас в Краснодарском крае быстро
вывод дешевле 183 дня прожить любому иностранцу который решил купить а потом продать имущество. А...
https://www.klerk.ru/buh/news/477659/#op348757пенсионному фонду ну очень нужны ваши денюжки, очен...
А расчётные листки для кого? Почему ни один из 500 человек не сверил хотя б раз за столько времен...
Ладно ли с головушкой у бизнесмена?
Над.К, Вы писали:Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутство...
про материальные ценности. Очень часто, как раз наоборот, двери ставят и делают ремонт директору)...
У меня задача эту власть запугать, что б одумалась. Они даже нешевельнутся, а тут запугать ...
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