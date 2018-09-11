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ZZZhanna Объясните мне, серой, почему этим не сможет заниматься бухгалтер аутсорсинговой компании (если эт... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

Над.К Вы не видите явную провокационность этих митингов? А провокация в чем? В том, что их не даю... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

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sv777 Про откаты вообще ерунда.Как правило контрагенты напрямую связаны с руководителями, к тому же вря... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

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Хоттабыч Взносы в ФОМС включены в налог 4%. Об этом уже многократно писали. Платеж в бюджет будет один. &n... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

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elena.noxa Над.К, Вы писали:Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутство... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Листопад5 про материальные ценности. Очень часто, как раз наоборот, двери ставят и делают ремонт директору)... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров