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«Без шансов на проверку». 7 цитат Михаила Мишустина

Глава ФНС Михаил Мишустин во вторник принял участие в  сессии «Модернизация налогового администрирования как фактор инвестиционной привлекательности Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

Предлагаем вам самые интересные цитаты из его выступления.

О налоге для самозанятых лиц:

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