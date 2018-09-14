Встречная проверка: ваш план действий

Что можно предоставить инспекторам по вашему контрагенту.

Для бухгалтера получить требование из налоговой инспекции – это не самое приятное событие. Сбор документов по требованию является дополнительной нагрузкой к текущей работе. А уж если вам приходит требование, в котором налоговики ссылаются на статью 93.1 НК РФ, то в этом случае к деталям необходимо проявить особое внимание.

В чем суть требования?

Налоговое требование со ссылкой на ст.93.1 НК РФ означает, что по вашему контрагенту проводится камеральная либо выездная проверка, либо налоговикисобирают информацию по нему в рамках мероприятий налогового контроля. Инспекторам важнопроверить реальность существования данного контрагента, а также реальность совершаемых им хозяйственных операций и понять не расходится ли информация о финансовой составляющей сделки у сторон, которые участвуют в сделке.

При этом требование организации выставляет именно та налоговая инспекция, где организация находится на налоговом учете, приложив к требованию копию поручения инспекции проверяемого налогоплательщика (п. 3 ст. 93.1 НК РФ). В поручении всегда должно быть указано при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в представлении документов,а при истребовании информации относительно конкретной сделки должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.

Что налоговики могут запросить по «встречке»?

Практически все, но, только то, что касается непосредственно деятельности проверяемого лица. Например, в требовании о предоставлении информации по вашему контрагенту ООО «Ромашка» налоговики не имеют право запрашивать все ваши договоры, заключенные в определенном периоде времени, или книгу продаж/книгу покупок за период, в котором не было взаимоотношений с ООО «Ромашкой», бухгалтерские регистры или ваше штатное расписание.

Таким образом, налоговики не имеют права запрашивать информацию и документы, которые прямо или косвенно не связаны с деятельностью проверяемого контрагента ООО «Ромашка». На такие границы полномочий налогового органа Минфин отдельно указал в своем письме№ 03-02-07/1-246 от 09.10.2012 г. Однако до сих пор некоторые инспекции запрашивают документы, не относящиеся к деятельности проверяемого контрагента, и многие бухгалтеры, не задумываясь, предоставляют все документы по запросу. Таким образом, они тратят больше своего времени на подготовку ответа. Кроме того, предоставленные документы, не относящиеся к деятельности проверяемого контрагента, могут привлечь ненужное внимание уже к самому налогоплательщику.

Обычно налоговики запрашивают копии заключенных договоров, приложений к ним, спецификаций, накладных, актов, счетов-фактур, платежных поручений, сведения о должностных лицах, с которыми контактировали сотрудники вашей организации в период взаимоотношений.

В своем письме от 02.08.2018 г. № ЕД-4-2/14951@ ФНС России указывает на то, что в рамках запроса инспектор обоснованно имеет право запросить у организации документы, касающиеся ее работника, который взаимодействовал с сотрудниками проверяемой организации. Это может быть характеристика на данного работника и/или документы с его подписью. На сегодняшний день Налоговый кодекс не предусматривает каких-либо ограничений по объему и составу необходимых для проверки документов.

Обратите внимание, что в требовании налоговики не всегда указывают точные реквизиты запрашиваемых документов, такой обязанности НК РФ для них не предусматривает, им достаточно ограничиться простым перечислением наименований документов. Однако, если запрос идет не просто о взаимоотношениях с вашим контрагентом за какой-то период, а по конкретной сделке, то для идентификации документов запрос должен содержать именно те данные, которые позволят вам четко и однозначно предоставить им этот документ.

Ответить или отказать?

Зачастую бухгалтеры, получив требование по встречной проверке, пытаются отказать в предоставлении документов, апеллируя это тем, что запрос выходит за пределы трехлетнего срока проверки. Но не все так просто: отказ в предоставлении документов здесь неуместен и даже чреват штрафными санкциями. Почему? Ограничения проверяемого периода, установленные в статье 89 НК РФ, относятся только к выездным проверкам в отношении самого налогоплательщика и никоим образом не распространяются на запросы, поступившие в отношении ваших контрагентов. Это подтвердил Минфин РФ в своем письме от 23.11.2009 г. № 03-02-07/1-519 и до настоящего времени его позиция по этому вопросу не изменилась. Поэтой причине, за непредставление документов, либо за несообщение об их отсутствии (что случается на практике), организации может грозить штраф.

Штрафные санкции

В письме ФНС России от 27.06.2017 г. № СА-4-9/12220@ указаны статьи НК РФ, которые предусматривают штраф и определяютего размеры:

За непредставление или несвоевременное представление документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика на основании п. 1 ст. 93.1 НК РФпредусмотрен штраф в 10 000 рублей (п.2 ст. 126 НК РФ).

За непредставление или несвоевременное представление документов, относительно конкретной сделки проверяемого налогоплательщика на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ – штраф 5 000 рублей (п.1 ст. 129.1 НК РФ).

Если организация собирается исполнять полученное требование, то обратите внимание на послабления в сроках предоставления ответа, которые теперь есть у бухгалтеров. Срок исполнения требования до последнего времени был ограничен пятью рабочими днями, следующими за днем получения требований. Однако с 6 сентября 2018 года срок предоставления документов в рамках встречной проверки увеличен до десяти рабочих дней (Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ).

Также нужно иметь в виду, что налоговая инспекция по результатам встречной проверки не предоставит вашей организации свое решение, т.к. полученные сведения остаются в материалах проверки по проверяемому налогоплательщику, а не по его контрагентам.

Однако нарушения, которые выявлены в ходе проведения «встречки», могут стать причиной проведения проверки уже в вашей организации. Чтобы избежать этого развития событий, я бы рекомендовала при получении из налоговойтребования со ссылкой на ст. 93.1 НК РФ, связаться с контрагентом, чтобы проверить правильно ли составлена и идентична лиинформация в имеющейся у обеих сторон документах.

Требований из налоговой бояться не надо. Это рабочая ситуация. Соблюдение вышеописанной конкретики напомнит вам границы полномочий налоговиков, защитит вас от штрафов и покажет путь, по которому можно выстроить рабочее сотрудничество с налоговыми органами.