Налоговые изменения осени-2018

Президент подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Закон вступил в силу 3 сентября 2018 года, за исключением отдельных положений.

Самые значительные изменения затронули налог на имущество организаций, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Также внесён ряд изменений в часть первую НК РФ, касающихся налоговых проверок и контролируемых сделок.

Следует полагать, что данные поправки направлены на оптимизацию документов, представляемых в налоговые органы, на снижение административной нагрузки на бизнес, обеспечение стабильности и предсказуемости системы налогообложения, но будет ли данная оптимизация на самом деле стоит задуматься, так как на практике происходит все на оборот.

На самых значительных изменениях хотелось бы кратко обратить внимание в данной статье.

1. Так с 2019 года движимое имущество не будет облагаться налогом на имущество организаций. Из объекта налогообложения исключено такое понятие, как «движимое имущество». В связи с отменой налога на движимое имущество, изменён порядок определения налоговой базы. Согласно новой редакции п.1 ст.376 НК РФ налоговая база определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества. Соответственно, упраздняются все нормы о льготе по движимому имуществу в пределах ставки 1,1%, которые сейчас могут устанавливать регионы.

2. По поводу НДС следует отметить, что сокращается срок проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС с 3 до 2 месяцев. Конечно же, налоговые органы смогут продлить вышеуказанный срок проверки до 3 месяцев в случае установления фактов, указывающих на наличие каких либо нарушений. По нашему мнению самым распространенным основанием для продления проверки будет служить факт расхождения в документах продавца и покупателя.

3. Конкретизировано, что именно будут контролировать при повторной выездной налоговой проверке. Предметом такой проверки может быть только обоснованность уменьшения налога на основании изменённых в уточнённой декларации сведений. Действующая же редакция НК РФ ограничивает лишь период, который инспекторы изучают при повторной проверке.

При проведении проверки и допросе свидетеля в действующей редакции НК РФ инспекторы не обязаны предоставлять свидетелю (зачастую работнику проверяемой организации) копию протокола допроса, даже если он попросит об этом. Вносимые же поправки обязывают налогового инспектора вручать копии протоколов допроса свидетелю лично под расписку. Следовательно, полученная копия протокола позволит лучше подготовиться к возможному спору с налоговой инспекцией.

4. Также поправками определено, как действовать в случае, если проверяющие затребовали документы или информацию повторно. Налогоплательщику при получении требования о предоставлении документов, которые он ранее предоставлял, следует уведомить налоговый орган в течение 10 рабочих дней с момента получения требования о том, что они уже были представлены. В уведомлении нужно указать, куда представлялись запрашиваемые сведения, а также дать реквизиты документа, с которым их направили.

5. Поправками увеличен срок представления документов и информации по конкретной сделке с 5 до 10 рабочих дней. Срок исчисляется со дня получения требования налоговиков. Такие сведения могут быть затребованы у участников сделки или иных лиц, располагающих нужными сведениями.

6. Хотелось бы обратить внимание на очень интересное нововведение, которое заключается в том, что теперь проверяемое лицо (его представитель) вправе знакомиться с материалами проверки до их рассмотрения. Если налогоплательщику такую возможность не предоставят, исследовать соответствующие доказательства во время рассмотрения налоговые органы не имеют право.

7. Также уточнён порядок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (запрос документов, допрос свидетелей и проведение экспертиз). Если в действующей редакции НК РФ никакого единого документа, завершающего дополнительные мероприятия инспекторы не составляли, а некоторые все же составляли справку о проведении дополнительных мероприятиях, то теперь все будут обязаны оформить дополнение к акту налоговой проверки, которыми завершаются допмероприятия. Данные дополнения к акту проверки налоговые органы обязаны вручить налогоплательщику в течение 5 рабочих дней со дня, когда оформлено это дополнение. Налогоплательщик сможет подать письменные возражения на дополнение к акту в течение 15 дней со дня получения такого дополнения.

8. По экспортному НДС имеются изменения, которые заключаются в следующем: установлена ставка НДС 0% для реализуемых товаров, которые вывозятся из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Прописан порядок её применения. Подтвердить ставку НДС 0% при экспорте можно будет контрактом с российской организацией на поставку товаров её обособленному подразделению за пределами таможенной территории ЕАЭС, сейчас же нужен обязательно контракт с иностранной организацией.

9. Следует отметить, что изменен перечень документов подтверждающих право на нулевую ставку НДС по экспортным операциям. Из списка таких документов исключены копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов. Указанные документы нужно будет представлять только при вывозе припасов, а также по требованию налоговых органов, в случае выявления каких-либо несоответствий.

10. По налогу на прибыль также имеются по нашему мнению негативные изменения для организаций, так пониженные ставки налога отменяются. Те ставки, которые региональные власти установили до 1 января 2018 года, можно будет применять до даты окончания срока их действия. Но все равно они отменятся после 1 января 2023 года. Дело заключается в следующем, что субъекты с 2019 года лишаются права устанавливать пониженные ставки по своему желанию. Такое право будет у них только в определённых случаях, прописанных в изменениях.

В завершении следует отметить, что вышеуказанные нововведения в налоговый кодекс по нашему мнению принесут для организаций как положительные стороны, а также и отрицательные.