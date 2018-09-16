Покупка и продажа иностранной валюты: проводки, курсовые разницы

Организации, которые тесно связаны с экспортом/импортом товаром, как правило, открывают валютный счет в банке. Это необходимость возникает в связи с тем, что все экспортно-импортные операции осуществляются в иностранной валюте, которая как раз и хранится на валютных счетах.

В статье подробнее поговорим об открытии валютных счетов, как происходит учет операций на валютных счетах, покупка и продажа валюты, разберем соответствующие проводки по валютным счетам, бухучет курсовых разниц, возникающих при пересчете валюты, а также разберемся, что такое переоценка валютных счетов. Для учета операций по валютному счету используется 52 счет бухгалтерского учета.

Валютный счет открывается в кредитной организации (банке), которая имеет соответствующее разрешение на ведение валютных операций. Как правило, для каждого вида валюты открывается отдельный счет. Наиболее распространены счета в долларах и евро.

Открытие валютного счета в банке

Прежде всего, необходимо собрать определенный пакет документов, одним из которых является заявление по установленному образцу. Остальные документы аналогичны документам при открытии обычного расчетного счета в рублях. После того, как необходимые документы собраны, они предоставляются в банк, при этом заключается договор банковского счета, в котором отражаются права и обязанности сторон.

Об открытии валютного счета необходимо уведомить налоговый орган в установленный законодательством срок.

Открытие валютного счета в банке означает, что для организации открыты два счета: транзитный валютный и текущий. Первый из них предназначается для отражения всех сумм в иностранной валюте, зачисляемых в пользу организации. Текущий валютный счет отражает реальное количество валюты, которое имеется у предприятия и которое оно может тратить. Транзитный счет – промежуточный между счетами других организаций и текущим валютным счетом предприятия. Сначала валюта проходит через транзитный валютный, а потом уже попадет на текущий валютный счет организации.

Основной документ, который регулирует валютные операции – это Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Для того, чтобы осуществлять торговлю в иностранной валюте организация должна ее закупать/продавать, выполнять эти операции можно только с помощью банков, которые имеют на это разрешение. Разберемся подробнее, как происходит продажа и покупка иностранной валюты.

Покупка валюты

При покупке иностранных товаров организация расплачивается за них в иностранной валюте, при этом перед организацией встает вопрос о ее покупке. Также валюта может понадобиться и в том случае, если работники организации ездят в командировки за границу.

Для учета иностранной валюты используется сч. 52 Валютные счета.

Для того, чтобы купить иностранную валюту, необходимо дать распоряжение банку купить ее для нас. Процесс покупки валюты можно разбить на следующие этапы:

Перечисляем банку сумму с рублевого расчетного счета для покупки валюты: Д57 К51. Здесь стоит остановиться на сч. 57 «Переводы в пути», он промежуточный между рублевым и валютным счетом. Банк покупает валюту не мгновенно, поэтому пока она не куплена, мы не можем отразить ее на валютном сч. 52. С момента перечисления средств на покупку банку до момента покупки деньги будут числиться на сч. 57, после того, как банк купит валюту, мы ее зачислим на текущий валютный счет 52, а сч. 57 закроется. На полученные от нас деньги банк закупает необходимую сумму валюты и перечисляет ее на валютный счет организации (52 счет бухгалтерского учета). В бухучете необходимо выполнить проводку Д52 К57. Здесь стоит отметить, что вся иностранная валюта числится в бухгалтерском учете в рублях, валюту необходимо переводить в рубли по курсу ЦБ РФ. В бухучете валюту мы учитываем по курсу Центробанка, но банк покупать ее может по другому курсу. Поэтому необходимо отразить разницу между курсом ЦБ РФ и курсом покупки, она может быть положительной и отрицательной. В случае если курс покупки выше курса ЦБ ФР, то возникает отрицательная разница, ее мы отражаем проводкой Д91/2 К57. Если курс покупки ниже курса ЦБ РФ, то возникает положительная разница, ее мы отражаем проводкой Д57 К91/1. Оставшиеся после покупки валюты средства на сч. 57 возвращаются обратно на р/с: проводка Д51 К57. За проведение операции покупки банк удерживает комиссионное вознаграждение, которое списывает на прочие расходы. Если оплата комиссии при покупке валюты выполнялась с расчетного счета, то проводка по начислению комиссии имеет вид Д91/2 К76, а ее оплата Д76 К51.

Не так давно нужно было обязательно продавать часть валюты, сейчас обязательная продажа валюты отменена.

Пример:

Организации необходимо купить 1000 долларов США для оплаты иностранному поставщику.

10 сентября были перечислены 30 000 руб. банку для покупки 1000$ по курсу не выше 30 руб.

11 сентября банк купил необходимую валюту по курсу 29,7 руб. (курс ЦБ РФ 29,8 руб.)

Комиссия банка – 1000 руб.

Проводки при покупке валюты

Продажа иностранной валюты

Имеющуюся на валютном счете валюту предприятие может в любой момент продать. Как осуществляется эта процедура?

Продавать иностранную валюту, так же как и покупать ее, могут только уполномоченные на то банки. Для учета также используется сч. 52 Валютные счета.

Продажа валюты начинается с перечисления банку средств с валютного счета по курсу ЦБ РФ на день перечисления: проводка Д57 К52. После этого банк валюту продает, выручка от продажи относится к прочим доходам и заносится на р/с предприятия: проводка Д51 К91/1. В день продажи стоимость валюты списывается со сч. 57 на продажу: проводка Д91/2 К57. 1 и 3 процедуры могут произойти не в один день, например, перечисляет организация валюту 10 сентября, а продает банк ее 11 сентября. При этом курс ЦБ РФ может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, тогда возникает курсовая разница в бухгалтерском учете между курсов ЦБ РФ на дату перечисления и на дату продажи. Положительная курсовая разница возникает, если на дату продажи курс больше, чем на дату перечисления банку: проводка Д57 К91/1. Отрицательная курсовая разница возникает, если на дату продажи курс меньше, чем на дату перечисления: проводка Д91/2 К57. Как видим, курсовая разница относится к прочим дохода и расходам предприятия и учитывается на счете 91. Комиссионное вознаграждение банка может быть списано с р/с: проводка Д91/2 К51. От проведенной процедуры продажи иностранной валюты можно посчитать финансовый результат: убыток отражается проводкой Д99 К91/9, прибыль – Д91/9 К99.

Пример:

Организация продает 1000 долларов США.

10 сентября банк списал 1000 с валютного счета организации по курсу ЦБ РФ 33 руб.

11 сентября банк продал эту 1000 по курсу 32,80 руб. (в этот день курс ЦБ РФ 32,90 руб.).

Комиссия банка при продаже валюты – 1000 руб.

Проводки при продаже валюты:

Переоценка и курсовые разницы

В бухгалтерском учете все суммы на валютном счете отражаются в российских рублях, для этого валюта переводится по курсу Центробанка РФ в рубли. Пересчет в рубли на текущую дату – это переоценка валюты. Проводки смотрите ниже.

В каких случаях необходима переоценка валютных счетов?

при зачислении и списании валюты со счетов;

при составлении отчетности;

периодически по мере изменения курса.

При пересчете валюты возникают курсовые разницы.

Если при пересчете текущий курс ЦБ РФ выше, чем был при предыдущей оценке валюты, то наблюдается положительная курсовая разница, которая учитывается в составе прочих доходов.

Если при переоценке текущий курс ЦБ РФ ниже, чем был при зачислении или при предыдущей переоценке, то получается отрицательная курсовая разница, которая учитывается в составе прочих расходов.

Проводки при переоценки валюты:

Д52 К91/1 – положительная курсовая разница

– положительная курсовая разница Д91/2 К52 – отрицательная разница курсов ЦБ РФ.

Видео: учет валюты в 1С.