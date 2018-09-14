С 17 сентября новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера

Что случилось? 14 сентября 2018 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 0,25 %. То есть, ключевая ставка повысилась с 7,25 до 7,50 %. Применять новую ключевую ставку 7,5 % нужно с 17 сентября 2018 года. Последний раз ставку меняли 26 марта 2018 года. Ключевую ставка ЦБ снижал с 7,5 до 7,25% Ставка рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается и считается равной ключевой ставке Повышение ключевой ставки отразится, в том числе, и на работе бухгалтера. Приведем примеры некоторых ситуаций, при которых потребуется принимать новую ключевую ставку.

А что такое ключевая ставка? Ключевая ставка — это так называемый якорь «стоимости денег от ЦБ» для коммерческих банков — Сбербанка, ВТБ, «Альфы» и так далее. Так же, как обычные люди, коммерческие банки берут в долг и размещают деньги на чем-то типа депозитов — только если обычные люди делают это в банках, то сами банки — в том числе в ЦБ. Сейчас они могут брать средства под залоги по стоимости «ключевая ставка плюс 1%», а давать ЦБ в долг под «ключевую ставку минус 1%». Этот якорь частично определяет и другие ставки в экономике. Например, ставку по облигациям федерального займа (ОФЗ), при помощи которых берет в долг министерство финансов. Коммерческие кредиты компаниям, потребительское и ипотечное кредитование — все они зависят от уровня ключевой ставки.

Компенсация за задержку зарплаты Повышение ключевой ставки до 7,50 процентов повлечет за собой и изменения в размере компенсации за опоздание с зарплатой. Пример Сумма задолженности по зарплате составляет 10 000 рублей. Период задержки – 5 дней. В период задержки действовала новая ключевая ставка – 7,5 %. Для расчета компенсации задолженность по зарплате нужно умножать на 1/150 ключевой ставки и на количество дней задержки. Соответственно компенсация за пять дней просрочки составит 25 руб. (10 000 руб. × 7,5 % / 150 × 5).

Пени по налогам и взносам Новое значение ключевой ставки повлияет на расчет пеней за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов. С 1 октября 2017 г. изменился порядок расчета пени за просрочку уплаты налогов и взносов. Правда, изменения не коснулись физических лиц, в том числе, ИП. Итак, процентная ставка пени принимается равной: Для физических лиц (включая ИП): 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ; Для организаций: за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки (п.4 ст.75 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 28.09.2017 г. №ЗН-4-22/19471@ «О реализации положений Федерального закона №401-ФЗ»). Пример Организация перечислила НДФЛ за сентябрь в размере 146 000 рублей с опозданием на 31 день. Сумма пеней за просрочку составит 1168 руб. (146 000 руб. × 7,5 % × 1/300 × 30 + 146 000 руб. × 7,5 % × 1/150 × 1).

Несвоевременный возврат налогов Если налоговая инспекция вернула переплату по налогам с задержкой, она обязаны выплатить компании или ИП проценты по ставке рефинансирования (ст. 78 НК РФ). По общему правилу, перечислить деньги на расчетный счет они должны в течение месяца после того, как получили заявление о возврате переплаты (п. 6 ст. 78 НК РФ). Но налоговики могут не уложиться в этот срок. Тогда и нужно рассчитать проценты с учетом ключевой ставки. Пример Организация подала заявление о возврате переплаты по налогу в сумме 140 000 руб. Однако налоговики вернули переплату с опозданием на 8 дней. Бухгалтер сдал в ИФНС заявление об уплате процентов за задержку возврата налога. Сумма процентов составила 230, 13 руб. (140 000 × 7,5 % / 365 дн. × 8 дн.).

Материальная выгода по займам Если организация или ИП выдали работнику, учредителю или иным физическим лицам заем, то бухгалтеру нужно ежемесячно рассчитывать НДФЛ с материальной выгоды. Она возникает, если сумма процентов по займу меньше 2/3 ставки рефинансирования (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). С дохода нужно удерживать НДФЛ по ставке 35 % (п.2 ст. 224 НК РФ). При этом материальную выгоду нужно рассчитывать ежемесячно – на последний день каждого месяца в течение срока, на который получен заем. Пример Организация выдала директору беспроцентный заем на год. Сумма займа составляет 500 000 руб. Материальная выгода за полный месяц с учетом новой ключевой ставки составит 2 054,79 руб. (500 000 руб. × 2/3 × 7,5 % / 365 дн. × 30 дн.). НДФЛ равен 719 руб. (2054,79 × 35%).

Блокировка счетов Налоговики должны уплатить проценты по ставке рефинансирования за каждый календарный день незаконной блокировки расчетного счета (п. 9.2 ст. 76 НК РФ). Пример ИФНС незаконно заблокировала счет компании на период на 23 дня. На заблокированном счете было 980 000 рублей. Размер процентов за незаконную блокировку счета составит 4 631, 5 руб. (980 000 руб. × 23 дн. × 7,5% / 365 дн.).

Проценты за пользование деньгами Размер процентов по статье 395 ГК РФ (удержание денежных средств, уклонение от их возврата) определяется определяться ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды просрочки. Договором можно устанавливать иной размер процентов. Если же иная ставка договором не установлена, то при расчете процентов следует принимать во внимание ставку 7,5 %. Также ключевая ставка принимается во внимание при расчете «законных процентов» по статье 317 ГК РФ.