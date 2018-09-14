Ключевая ставка ЦБ повышена до 7,5%

Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых.
Новая ставка будет действовать с 17 сентября 2018.
Напомним, в настоящее время действует ставка 7,25%. Она была установлена с 26 марта 2018.
Пресс-служба ЦБ отмечает, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.
Ноль добавили?
Опечатка, очевидно, "в настоящее время - 7,25% с 26 марта 2018" или надо было написать, что 7,5% действовала до 26 марта 2018 с 12 февраля 2018.