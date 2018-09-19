Снижение неустойки: за и против

Судам дано право снижать размер неустойки, которую истец требует взыскать с ответчика за нарушение обязательств. Будь она предусмотрена договором или законом. Условия для снижения прописаны в законе. Но еще больше их родилось в судебной практике.

Активную роль в формировании данных условий сыграли высшие судебные инстанции: КС РФ, ВС РФ и ВАС РФ. В результате на сегодняшний день можно составить полезную и для кредитора, и для должника подборку весомых доводов за и против снижения неустойки, которая представлена вашему вниманию ниже.

Законные основания для уменьшения неустойки

В статье 333 ГК РФ содержатся правила снижения неустойки судом.

Из них следует, что если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при соблюдении трех условий:

а) заявление должника о таком уменьшении;

б) явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства;

в) в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ

Примечание редакции:

Правила о снижении размера неустойки на основании данной статьи применяются также в случаях, когда неустойка определена законом, например, ч. 2 ст. 6 Закона об участии в долевом строительстве, ст. 23, 23.1, п. 5 ст. 28, ст. 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО и так далее.

Неустойка должна наказывать должника и возмещать убытки

КС РФ сформулировал правовую позицию о смысле ст. 333 ГК РФ.

Данная статья в части, закрепляющей право суда уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, по существу предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Такой подход, по мнению КС РФ, согласуется с положением ч. 3 ст. 17 Конституции РФ.

Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 № 1363-О

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бухтоярова Геннадия Семеновича и Бухтояровой Ольги Павловны на нарушение их конституционных прав положениями пункта 1 статьи 10, пункта 1 статьи 333 и пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Доводы в пользу истца и ответчика по поводу суммы неустойки

Пленум ВС РФ посвятил сразу несколько пунктов применению ст. 333 ГК РФ.

Ниже они разбиты на доводы в пользу обеих сторон.

Доводы в пользу кредитора (почему неустойку не следует снижать)

1. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика

2. Кредитор, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, не обязан доказывать возникновение у него убытков, но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно.

Например, указать на изменение средних показателей по рынку:

— процентных ставок по кредитам;

— рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.

3. Следующие доводы ответчика сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки:

— невозможность исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения;

— наличие задолженности перед другими кредиторами;

— наложение ареста на денежные средства или иное имущество ответчика;

— отсутствие бюджетного финансирования;

— неисполнение обязательств контрагентами;

— добровольное погашение долга полностью или частично;

— выполнение ответчиком социально значимых функций;

— наличие у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании ст. 317.1, 809, 823 ГК РФ)

4. Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить:

— данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым банками предпринимателям либо физлицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства;

— показатели инфляции за соответствующий период.

5. Заявление ответчика о применении указанной статьи может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

Доводы в пользу должника (почему ее следует снизить):

1. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

2. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования.

3. Если заявлены требования о взыскании договорной неустойки в виде сочетания штрафа и пени за одно нарушение, а должник просит снизить ее размер на основании ст. 333 ГК РФ, то суд рассматривает вопрос о соразмерности неустойки исходя из общей суммы штрафа и пени.

4. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Двукратная учетная ставка – как основной ориентир

Пленум определил три уровня снижения взыскиваемой неустойки:

1) в обычных случаях – до суммы, рассчитанной по двукратной учетной ставке Банка России, существовавшей в период нарушения;

2) в исключительных случаях – до суммы, рассчитанной по однократной учетной ставке. Для обоснования такой величины неустойки и ее соразмерности последствиям нарушения обязательства каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период;

3) в экстраординарных случаях – до суммы, рассчитанной по ставке ниже однократной учетной ставки. Такое снижение допускается, если убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Еще три критерия для снижения неустойки

ВАС РФ отметил, что основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть:

чрезмерно высокий процент неустойки;

значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств;

длительность неисполнения обязательств;

другие обстоятельства.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ».

Штраф тоже может быть уменьшен

Пленум ВС РФ высказал позицию, из которой следует, что на основании ст. 333 ГК РФ может быть снижена не только сама неустойка, но и финансовая санкция, штраф, если они также явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства.

Уменьшение неустойки, финансовой санкции и штрафа допускается тоже только по заявлению ответчика, сделанному в суде первой инстанции (или в суде апелляционной инстанции, перешедшем к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

В решении должны указываться мотивы, по которым суд пришел к выводу, что уменьшение их размера является допустимым. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Снижение неустойки суд обязан мотивировать

Пленум ВС РФ подчеркнул, что применение ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно только в исключительных случаях, по заявлению ответчика и с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»

Примечание редакции: Досадно, что ВС РФ не пояснил, насколько подробной должно быть указание мотивов. Дело в том, что порой суды (в особенности этим грешат суды общей юрисдикции), резко снижая неустойку, в качестве правового обоснования своего решения довольствуются фразой о том, что заявленная сумма несоразмерна последствиям нарушенного обязательства. Вместе с тем каков размер последствий и почему затребованная истцом неустойка им несоразмерна, при этом не указывается.

Обстоятельства дела, которые нужно учитывать

Верховный Суд РФ изучил практику применения судами ст. 333 ГК РФ и сделал выводы о том, что следующие действия судов являются правильными.

1. Исходят из действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате нарушения ответчиком (должником) взятых на себя обязательств, учитывая при этом, что сумма займа не является единственным критерием для определения размера заявленной истцом неустойки.

2. Принимают во внимание конкретные обстоятельства дела, учитывая в том числе:

соотношение сумм неустойки и основного долга;

длительность неисполнения обязательства;

соотношение процентной ставки с размерами ставки рефинансирования;

недобросовестность действий кредитора по принятию мер по взысканию задолженности;

имущественное положение должника.

3. При оценке степени соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства исходят из того, что ставка рефинансирования, являясь единой учетной ставкой ЦБ РФ, по существу представляет собой наименьший размер имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.

«Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств»

Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013

Без заявления ответчика неустойка не может быть снижена

Заказчик, ссылаясь на нарушение исполнителем сроков выполнения работ по договору, обратился в суд с требованием взыскать с него пени и штраф в общей сумме 3,35 млн рублей.

Расчет пеней и штрафа не оспаривался и ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ ответчик не заявил. В связи с этим суд первой инстанции удовлетворил исковые исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции не согласился с размером неустойки и, сославшись на положения ст. 10, 309, 310, 329, 330 ГК РФ, Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» и Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», изменил решение суда и взыскал с ответчика 327 тыс. рублей неустойки, указав на злоупотребление истцом правом, выразившееся во включении в договор несправедливого условия об ответственности.

Суд округа признал выводы апелляционного суда обоснованными.

ВС РФ отменил два последних судебных акта, оставив в силу только решение суда первой инстанции.

Высшие судьи указали на то, что, поскольку ответчик является коммерческой организацией, исполнение спорного договора связано с осуществлением им предпринимательской деятельности, но о применении положений ст. 333 ГК РФ в суде первой инстанции он не заявил, у суда апелляционной инстанции не имелось оснований для снижения по своей инициативе суммы пеней и штрафа, начисленных в соответствии с условиями договора.

Реализация кредитором основанного на договоре права на взыскание неустойки, размер которой согласован участниками договора, не может быть признана злоупотреблением правом, влекущим применение последствий, предусмотренных ст. 10 ГК РФ. Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 301-ЭС17-21397.

Снижение неустойки в 20 раз должно иметь веские основания

Истица обратилась в суд с иском о взыскании с застройщика неустойки в размере 236 тыс. рублей за просрочку передачи квартиры по договору о долевом участии в строительстве жилья.

Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился и попросил о снижении неустойки до 10 тыс. рублей. Суд присудил именно эту сумму.

Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения.

Верховный Суд РФ признал действия судов незаконными, поскольку в их решениях не содержится мотивов, по которым они сочли допустимым уменьшение размера неустойки более чем в 20 раз.

Тем самым были нарушены положения ст. 333 ГК РФ и п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17, в котором разъяснено, что применение указанной статьи по делам о защите прав потребителей возможно только в исключительных случаях и по заявлению ответчика, с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В связи с изложенным ВС РФ отменил решение апелляции и направил дело на новое рассмотрение. Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 № 18-КГ17-211.

Примечание редакции:

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции присудил неустойку в размере 86 тыс. рублей – именно ту сумму, которую истец заявил в апелляционной жалобе (Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 13.02.2018 № 33-5253/2018). Для взыскания неустойки с застройщиков имеют значение также следующие выводы ВС РФ: основанием для применения ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей не может служить то обстоятельство, что выплата неустойки в полном размере может повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц, не являющихся стороной данных правоотношений («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2012 года», утв. Президиумом ВС РФ 26.12.2012);

направление застройщиком участнику долевого строительства уведомления о переносе сроков ввода многоквартирного дома в эксплуатацию само по себе не свидетельствует о наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ (Определение ВС РФ от 20.01.2015 № 18-КГ14-184);

бремя доказывания надлежащего исполнения своих обязательств по договору о долевом участии в строительстве жилья и передачи квартиры истцу или его уклонения от принятия квартиры, являющейся объектом долевого строительства, лежит на ответчике, нарушившем обязательство (Определение ВС РФ от 14.06.2016 № 18-КГ16-40);

освобождение застройщика от ответственности за неисполнение обязательств перед участником долевого строительства на основаниях, предусмотренных законом, допускается судом только в том случае, когда наличие таких оснований доказано застройщиком. Застройщик не подлежит освобождению от ответственности за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, если это связано с устранением отраженных в акте несоответствий объекта долевого строительства установленным требованиям (Определение ВС РФ от 25.07.2017 № 4-КГ17-25);

суд установил, что нарушение застройщиком сроков передачи помещения истцу обусловлено наличием выявленных недостатков, не препятствующих использованию помещения по прямому назначению, а также отказом истца от подписания акта приема-передачи объекта, а не задержкой строительства объекта или другими, не зависящими от застройщика обстоятельствами. Следовательно, вина ответчика в нарушении сроков передачи объекта отсутствует, равно как и основания для применения к нему меры гражданско-правовой ответственности в виде неустойки и взыскания упущенной выгоды (Определение Верховного Суда РФ от 29.12.2016 № 307-ЭС16-19702).

Сжатые сроки по договору – не повод для снижения неустойки

Минстрой Подмосковья потребовал взыскать с застройщика неустойку по госконтракту в размере 2,9 рублей.

Ответчик возразил, что согласно заключению госэкспертизы общая продолжительность строительства объекта составляет 46 месяцев, тогда как контрактом предусмотрено лишь 28 месяцев.

Суд счел этот довод несостоятельным, поскольку ответчик, подписав контракт, согласился с его условиями. Впоследствии от исполнения контракта он не отказался и продолжал выполнение работ, приняв тем самым на себя риски неблагоприятных последствий.

Иные доводы относительно несоразмерности неустойки судьи также отклонили, так как ответчик не представил суду допустимых доказательств, подтверждающих несоразмерность неустойки, предъявленной к взысканию в соответствии с условиями контракта, последствиям нарушения обязательств. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.06.2018 № Ф05-4777/2018.

Неустойка в рамках договорного лимита считается соразмерной

Одна организация потребовала взыскать с другой неустойку в размере 53 млн рублей.

Ответчик возразил и попросил снизить эту сумму на основании того, что она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Однако суды обратили внимание на пункт договора о том, что неустойка исчисляется в размере 0,03 процента от цены, но не может составлять более 10 процентов от нее. При этом цена договора – 705 тыс. рублей.

Таким образом, рассчитанная сумма неустойки не превышает максимального лимита ответственности, согласованного сторонами договора. Данное обстоятельство дает основание считать заявленную сумму неустойки справедливой, достаточной и соразмерной мерой ответственности, которая не будет являться средством обогащения истца за счет ответчика.

Соответственно, явной несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства не усматривается. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2018 № Ф05-8078/2018.

Долги перед самим должником значения не имеют

Одна организация потребовала взыскать с другой неустойку в размере 5,7 млн рублей.

Суд первой инстанции присудил 2,8 млн рублей, сославшись на ст. 333 ГК РФ. Суд посчитал, что неустойка подлежит снижению, поскольку ответчик является исполнителем коммунальных услуг, приобретающим данные услуги для населения, а оно в случае просрочки внесения платы пени платит по ставке ниже, чем размер той, по которой неустойку рассчитал истец.

Две последующие инстанции сочли такой подход неправомерным.

Статья 333 допускает уменьшение неустойки только по мотиву ее явной несоразмерности. Доводы же ответчика не свидетельствуют о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушенных обязательств и поэтому не являются основанием для ее снижения.

Получение или неполучение ответчиком в срок оплаты от контрагентов, а также размер взыскиваемой ответчиком неустойки со своих контрагентов не имеют отношения к правоотношениям истца и ответчика. Данные обстоятельства являются коммерческим риском ответчика, наличие которого не может служить основанием для снижения неустойки.

Данный вывод согласуется с п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016, п. 2, 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 17 от 14.07.1997, п. 42 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 01.07.1996. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2017 № Ф05-16828/2017.

Чрезмерно высокий процент – основание снизить неустойку

Одна организация потребовала взыскать с другой неустойку в размере 2,86 млн рублей.

Суд уменьшил сумму в 10 раз и присудил только 286 тыс. рублей.

Основанием послужил чрезмерно высокий процент неустойки, установленный договором, что в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 является основанием для уменьшения начисленной неустойки.

Так, по условиям договора аренды за просрочку внесения арендной платы с арендатора взыскивается штрафная неустойка в размере 5 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки. Однако данный размер явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства. Справедливой будет ставка в размере 0,5 процента в день. Таким образом, неустойка подлежит снижению в 10 раз. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2016 № Ф05-13146/2016.

Снижение с 550 до 100 тыс. рублей – типично для СОЮ

Истец потребовал взыскать с застройщика неустойку за 7-месячное нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 555 тыс. рублей.

Ответчика заявил ходатайство о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Суд с учетом периода неустойки и того факта, что объект недвижимости в настоящее время передан истцу, а также учитывая ходатайство ответчика о применении положений ст. 333, решил, что размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения ответчиком обязательств и посчитал возможным снизить размер неустойки до 100 тыс. рублей.

Суд отметил, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда первой инстанции и производится им по правилам ст. 67 ГПК РФ, исходя из его внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела. При этом суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба.

Последующие судебные инстанции посчитали, что определенные судом к взысканию неустойка и штраф являются соразмерными и обоснованными, полностью отвечают требованиям действующего законодательства, в связи с чем оснований для изменения решения суда не имеется. Апелляционное определение Московского городского суда от 28.05.2018 № 33-22966/2018.

Примечание редакции:

Такие решения присущи судам общей юрисдикции. Это отличает их от практики арбитражных судов. В то время как последние редко снижают неустойку, делая это действительно только в исключительных случаях, в судах общей юрисдикции преобладает продолжниковый подход, при котором многократное уменьшение неустойки является скорее нормой.