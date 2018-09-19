Трудовые новшества конца 2018 года: принятые и ожидаемые

Лето, а вместе с ним и основной отпускной сезон, позади. Впереди не только работа, но и поправки в трудовом законодательстве. Часть уже вступила в силу, а другая часть на подходе в виде целой россыпи интересных и выгодных для сотрудников законопроектов. Кроме того, параллельно с законодателями летом работали и высшие судебные инстанции. Они выпустили несколько прецедентных актов. Ниже рассказано обо всем упомянутом: новых законах, законопроектах и судебных решениях по трудовому праву.

Представителей работников пустили в совет директоров

В Трудовой кодекс РФ внесли антикризисную поправку.

Одной из форм участия работников в управлении фирмой теперь является участие их представителей в заседаниях коллегиального органа управления компанией.

Назначение должно будет оформляться специальным протоколом, который адресуется руководителю и в директорат фирмы.

Представителей могут даже наделить правом совещательного голоса, но это на усмотрение компании.

Также компания может ограничить участие представителей сотрудников в заседаниях директоров условием о получении допуска к коммерческой (служебной, государственной) тайне.

Обладатели права голоса и такого допуска будут нести ответственность за разглашение сведений, которые они узнали на собрании руководства.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации».

Примечание редакции:

Авторы закона объяснили свою инициативу тем, что в это кризисное время нужно допустить сотрудников к участию в решениях, принимаемых топ-менеджментом компании, чтобы не возрастало социальное отчуждение. В таких условиях решения, принимаемые руководством компаний, будут более социально ответственны и поняты работникам.

Выговор за коррупцию могут объявить в течение 3 лет

В Трудовой кодекс РФ внесли поправку о том, что дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, может быть применено в течение 3 лет со дня совершения проступка.

Это исключение из общего правила, по которому замечание, выговор или увольнения могут быть применены не позднее чем через 6 месяцев.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ

«О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации».

Примечание редакции:

Данная поправка внесена для того, чтобы установить единый срок давности для применения к госслужащим взысканий за коррупционные правонарушения. Аналогичное изменение постигло законы о прокуратуре, органах внутренних дел, следственном комитете, госслужащих, муниципальных служащих, военнослужащих, противопожарной службе и т.д. (Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ).

Больных рекомендовано не пускать на работу

Главный санитарный врач РФ выпустила рекомендации о мерах, которые должны предотвратить массовые заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Документ адресован главным образом региональным властям, в чью компетенцию входит охрана здоровья, а также органам Роспотребнадзора.

Вместе с ними отдельная порция рекомендаций адресована руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, а именно:

организовать иммунизацию сотрудников против гриппа.

принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях;

в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ;

обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками).

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018 — 2019 годов».

56 часов за рулем – недельный максимум для водителей

Внесены изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15):

двухнедельный лимит за рулем, составляющий 90 часов, уточнили понедельно: в течение одной недели нельзя находиться за рулем более 56 часов. Соответственно, если этот лимит достигнут, то на следующей неделе водитель не может сидеть за рулем более 34 часов;

продолжительность ежедневной смены водителя на междугородной перевозке может быть увеличена до 12 часов при условии, что не превышается 90-часовой двухнедельный лимит;

водителям машин общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов разрешили наравне с шоферами учреждений здравоохранения, телефонной и почтовой связи находится на работе до 12 часов, если за рулем они при этом проводят не более 9 часов;

водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей вывели из-под действия данного Положения.

Приказ Минтранса России от 03.05.2018 № 170«О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 г. №N 15»

Для диспансеризации будут давать выходной

Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить новой ст. 185.1. «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации», в которой будет закреплено следующее.

Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню.

На время прохождения диспансеризации за сотрудниками сохраняются место работы и средний заработок по месту работы.

Работники вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще чем 1 раз в 3 года.

Проект Федерального закона № 1001390-6

«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Редакция, принятая ГД ФС РФ в 1-м чтении 18.07.2018.

Примечание редакции:

Новая статья продолжит набор гарантий, которые сейчас установлены в кодексе по отношению к: работникам, направляемым на медицинский осмотр (ст. 185);

сотрудникам, сдающим кровь (ст. 186);

работникам, с которыми случился несчастный случай на производстве (ст. 184) и т.д.

Многодетным родителям отпуск предоставят вне графика

Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить новой ст. 257.1 «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков для работников, имеющих трех и более детей», в которой будет закреплено следующее.

Работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию, в удобное для них время.

Проект Федерального закона № 217278-7

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Редакция, принятая ГД ФС РФ в 1-м чтении 19.06.2018.

Примечание редакции:

По сути, это возрождение нормы, которая была предусмотрена в Постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235. В настоящее время такое правило действует для работников в возрасте до 18 лет (ст. 267), одного из родителей, воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1), а также еще для ряда льготников, что предусмотрено уже не ТК РФ, а другими законами (например, для доноров крови — Закон «О донорстве крови и ее компонентов»).

Женщинам с детьми до трех лет запретят менять условия труда

Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить новой ст. 260.1. «Гарантии беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, при изменении трудового договора», в которой будет закреплено следующее.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора в отношении беременной женщины либо женщины, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, по причинам, предусмотренным ст.74 ТК РФ, при отсутствии согласия работника не допускается.

Проект Федерального закона № 472915-7

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Редакция, внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.05.2018.

Примечание редакции:

В соответствии со ст. 74 кодекса работодателю позволено менять условия трудовых договоров с сотрудниками по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Согласие сотрудников на такие поправки не требуется, компания обязана лишь уведомить об этом за 2 месяца. Если они не согласны, то подлежат увольнению. Новая норма выводит из-под действия этого правила женщин с детьми в возрасте до 3 лет

На время призыва в армию место работы будет сохраняться

Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить новой ст. 170.1. «Гарантии работникам, призванным на военную службу по призыву или направленным на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу», в которой будет закреплено следующее.

В связи с призывом работника на военную службу или направлением его на альтернативную гражданскую службу работодатель обязан сохранить за ним место работы на это время плюс на 3 месяца после увольнения со службы, но без выплаты компенсации.

Стороны вправе предусмотреть в трудовом договоре, что в этот период случае работник может уволиться по собственному желанию.

Проект Федерального закона № 486954-7

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Редакция, внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.06.2018.

Примечание редакции:

По действующему регулированию при расторжении трудового договора в связи с призывом работника на военную службу ему выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Отменят предупреждение за невыплату зарплаты

Предлагается внести изменение в ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за полную или частичную невыплату зарплаты в установленный срок.

Из списка санкций хотят исключить предупреждение и оставить, таким образом, только штраф, который составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

Проект Федерального закона № 473887-7

«О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Редакция, внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.05.2018.

Примечание редакции:

По мнению авторов законопроекта, для настолько серьезного и притом распространенного трудового нарушения, как невыплата зарплаты, предупреждение является недостаточно эффективной мерой ответственности. Его упразднение повысит заинтересованность работодателей в недопущении нарушения трудовых прав работников.

Самозанятых работников выведут из-под действия ТК РФ

В Трудовой кодекс РФ предлагается внести два изменения.

1. Оговорку о том, что он не распространяется:

а) на самозанятых лиц, то есть оказывающих услуги:

по репетиторству;

по уборке жилых помещений;

по ведению домашнего хозяйства;

по присмотру и уходу за детьми и больными;

на иные подобные услуги частного характера.

б) на людей, которые их нанимают для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.

2. На новую гл. 48, которая будет регулировать работу у ИП.

В ней хотят прописать, в частности, следующие упрощенные правила оформления трудовых отношений:

1) в трудовой договор в обязательном порядке включаются все условия, существенные для работника и для работодателя;

2) работодатель обязан:

оформить трудовой договор с работником в письменной форме;

уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи;

оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые.

3) трудовой договор может заключаться как на неопределенный, так и на определенный срок;

4) режим работы и отдыха определяется по соглашению, но в рамках требований кодекса.

5) об изменении условий трудового договора ИП в письменной форме должен предупреждать работника не менее чем за 14 календарных дней.

Проект Федерального закона

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников)»

(подготовлен Минтрудом РФ)

Не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.07.2018.

Примечание редакции:

Данный законопроект разработан в рамках исполнения поручения Президента РФ и Правительства РФ.

Главбуха не могут уволить по результатам проверки ФСС

Работодатель уволил главного бухгалтера после того, как проверяющие из соцстраха нашли нарушения.

По мнению компании, это автоматически означает, что главный бухгалтер не справилась со своими должностными обязанностями. Поэтому ей объявили выговор и сразу уволили, сославшись на пункт ТК РФ о неоднократности допущенных сотрудником нарушений. Дело в том, что ранее главбуха уже увольняли, а затем восстанавливали в должности.

Дама не согласилась и подала в суд.

В конечном итоге ВС РФ признал незаконными оба действия работодателя:

объявление выговора – необоснованно, поскольку проверка ФСС РФ проводилась за период с 01.01.2015 по 31.12.2016. Однако в приказе об увольнении не указан временной промежуток времени, в котором главбухом были допущены установленные проверкой нарушения должностных обязанностей;

увольнение за неоднократность – необоснованно, так как в приказе об увольнении отсутствует признак неоднократности неисполнения данной сотрудницей трудовых обязанностей. Суд эти обстоятельства тоже не выяснял и не определил их в качестве юридически значимых для правильного разрешения спора.

Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 10-КГ18-6.

Двойная оплата работы в выходные должна включать все премии

КС РФ рассмотрел жалобы гражданских работников воинской части, трудившихся в выходные и праздники.

Расчет за эти дни они получили исходя из оклада без учета стимулирующих выплат и компенсаций, что составило меньшую сумму, чем оплата обычного трудового дня.

Они посчитали это несправедливым и обратились в суд.

Однако районный суд, а вместе с ним апелляционная и кассационная инстанции не нашли оснований удовлетворить их финансовые требования о доплатах. Судьи сослались на ст. 153 ТК РФ, которая предписывает оплачивать труд в выходные и праздники исходя строго из размера оклада.

Тогда работники обратились в Конституционный Суд РФ с требованием признать указанную статью Трудового кодекса РФ нарушающей Основной закон страны.

Высшая инстанция это сделала.

КС РФ указал, что под надлежащей оплатой нерабочего времени по смыслу ст. 153 ТК РФ понимается двойная оплата с учетом компенсаций и премиальных выплат. Иное толкование закона умаляет права сотрудника на повышенную оплату труда в условиях, отличных от нормальных, что нарушает гарантии, установленные Конституцией РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других».

Вступил в силу 29.06.2018.