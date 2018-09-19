Как пробить кассовый чек, если клиент-физлицо заплатил на счет ИП?

Многие индивидуальные предприниматели, начиная с 1 июля 2018 года, пробивают кассовые чеки при поступлении оплаты от физлиц на счет ИП в банке. Например, вы ИП на УСН и продали физлицу (именно физлицу!) товар. Дали ему счет и отправили платить.

А клиент оплатил товар на ваш счет ИП, например, со своей карты через личный кабинет своего онлайн-банка. Придется пробить чек и отправить его по электронной почте (или через SMS на сотовый номер).

Многие сталкиваются с этой задачей впервые и не знают особенности проведения такого платежа через онлайн-кассу. Часто пробивают чек с признаком «наличный расчет», забывают отправить копию чека на email...

Про эти особенности рассказывает в своем ролике Дмитрий Робионек.

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