Для бухгалтеров, которых не заменят роботы. Подборка свежих вакансий

Российские компании массово заменяют бухгалтеров роботами.
Но, как показывает практика, формальный подход к учету может вылиться в миллионные убытки.
Поэтому мы за то, чтобы бухгалтеры были на своем месте.
Нашим любимым бухгалтерам «Клерк» предлагает новые вакансии от Бух.Джоб:
Вакансия: Ведущий бухгалтер в ООО «ЭСКОНТО» (Аутсорсинг бухгалтерских услуг)
Обязанности:
Требуемые умения и навыки:
- Ведение учета в нескольких организациях.
Расположение: Ярославль
- Если Вы любите свою работу, неравнодушны к делам компаний, где работаете, уверены в своих знаниях и регулярно «синхронизируете» их с правовыми базами, хотите профессионально расти, ориентируетесь в отчетности, умеете писать краткие и вежливые письма контрагентам, спокойно распределяете задачи по срочности — добро пожаловать к нам в уютный офис с чаем и печеньками.
З/п: 40-60 тыс. рублей.
Условия работы:
Контакты: ytkin@s-conto.ru Евгений
- Полный рабочий день 5/2, офис в Заволжском районе г. Ярославля.
8-903-691-05-04
Вакансия: Бухгалтер в МИДИЭЛ (оптовая торговля)
Обязанности — ведение первичной документации:
- по материалам;
- по подотчетным лицам;
- формирование платежных поручений;
- формирование отчетов по заработной плате работников;
- документов от поставщиков и покупателей.
Требуемые умения и навыки:
Расположение: Белгород
- знание счетов 10, 51, 71, желательно 70, 69.
З/п: 15 тыс. рублей.
Условия работы: полный день.
Контакты: midiel@bk.ru
Вакансия: Бухгалтер в Интеррус (Бухгалтерские услуги, аутсорсинг)
Обязанности — участки:
- обработка входящих документов от поставщиков, ГТД;
- рублевые и валютные счета, валютный контроль;
- авансовые отчеты;
- зарплата и отчетность;
- полное ведение мелких фирм на ОСНО и УСНО, и представительств.
- Требуемые умения и навыки:
- Знание 1С 8.3, складского учета, электронной сдачи отчетности, обучаемость.
Расположение: Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: Работа в офисе с 9.00 до 18.00.
Контакты: tgs-br@yandex.ru Татьяна
Вакансия: Бухгалтер на первичную документацию в ООО «ХОРЕКА» (Оптовая торговля)
Обязанности:
Требуемые умения и навыки:
- Работа с клиентами: формирование отгрузочных документов (ТТН, УПД);
- Работа с кассой (прием наличных денежных средств, эквайринг);
- Резервирование товаров (по данным менеджеров);
- Внесение контрагентов в 1с;
- Деловая переписка с контрагентами, подготовка документов по их запросам;
- Ежемесячная сверка с контрагентами (автоматизированная рассылка из 1с);
- Подготовка отчетов для отдела продаж и руководства (автоматизированно, выгрузка из 1с);
- Выполнение поручений Старшего бухгалтера.
Расположение: Зеленоград
- Опыт работы бухгалтером / помощником бухгалтера / оператором по оформлению документов от 6 месяцев;
- Знание 1С (обязательно);
- Бухгалтерское образование (в том числе курсы) будет являться преимуществом;
- Опытный пользователь ПК обязательно;
- Умение работать с большим объемом информации, в режиме многозадачности.
З/п: 40 тыс. рублей
Условия работы:
Контакты: 10@dakore.ru Ирина Кочетова.
- Полный рабочий день с 9.00 до 18.00;
- Работа в офисе в Солнечногорском районе, РП. Менделеево, рядом с ВНИИФТРИ;
- Испытательный срок 3 месяца.
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