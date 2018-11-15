Для бухгалтеров, которых не заменят роботы. Подборка свежих вакансий

Российские компании массово заменяют бухгалтеров роботами.

Но, как показывает практика, формальный подход к учету может вылиться в миллионные убытки.

Поэтому мы за то, чтобы бухгалтеры были на своем месте.

Нашим любимым бухгалтерам «Клерк» предлагает новые вакансии от Бух.Джоб:

Вакансия: Ведущий бухгалтер в ООО «ЭСКОНТО» (Аутсорсинг бухгалтерских услуг)



Обязанности: Ведение учета в нескольких организациях. Требуемые умения и навыки: Если Вы любите свою работу, неравнодушны к делам компаний, где работаете, уверены в своих знаниях и регулярно «синхронизируете» их с правовыми базами, хотите профессионально расти, ориентируетесь в отчетности, умеете писать краткие и вежливые письма контрагентам, спокойно распределяете задачи по срочности — добро пожаловать к нам в уютный офис с чаем и печеньками. Расположение: Ярославль



З/п: 40-60 тыс. рублей.



Условия работы: Полный рабочий день 5/2, офис в Заволжском районе г. Ярославля. Контакты: ytkin@s-conto.ru Евгений 8-903-691-05-04



Вакансия: Бухгалтер в МИДИЭЛ (оптовая торговля)



Обязанности — ведение первичной документации: по материалам;



по подотчетным лицам;

формирование платежных поручений;

формирование отчетов по заработной плате работников;

документов от поставщиков и покупателей.

Требуемые умения и навыки: знание счетов 10, 51, 71, желательно 70, 69. Расположение: Белгород



З/п: 15 тыс. рублей.



Условия работы: полный день.



Контакты: midiel@bk.ru



Вакансия: Бухгалтер в Интеррус (Бухгалтерские услуги, аутсорсинг)



Обязанности — участки: обработка входящих документов от поставщиков, ГТД;

рублевые и валютные счета, валютный контроль;

авансовые отчеты;

зарплата и отчетность;

полное ведение мелких фирм на ОСНО и УСНО, и представительств.

Требуемые умения и навыки: Знание 1С 8.3, складского учета, электронной сдачи отчетности, обучаемость.

Расположение: Москва



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: Работа в офисе с 9.00 до 18.00.



Контакты: tgs-br@yandex.ru Татьяна





Вакансия: Бухгалтер на первичную документацию в ООО «ХОРЕКА» (Оптовая торговля)



Обязанности: Работа с клиентами: формирование отгрузочных документов (ТТН, УПД);

Работа с кассой (прием наличных денежных средств, эквайринг);

Резервирование товаров (по данным менеджеров);

Внесение контрагентов в 1с;

Деловая переписка с контрагентами, подготовка документов по их запросам;

Ежемесячная сверка с контрагентами (автоматизированная рассылка из 1с);

Подготовка отчетов для отдела продаж и руководства (автоматизированно, выгрузка из 1с);

Выполнение поручений Старшего бухгалтера. Требуемые умения и навыки: Опыт работы бухгалтером / помощником бухгалтера / оператором по оформлению документов от 6 месяцев;

Знание 1С (обязательно);

Бухгалтерское образование (в том числе курсы) будет являться преимуществом;

Опытный пользователь ПК обязательно;

Умение работать с большим объемом информации, в режиме многозадачности. Расположение: Зеленоград



З/п: 40 тыс. рублей



Условия работы: Полный рабочий день с 9.00 до 18.00;

Работа в офисе в Солнечногорском районе, РП. Менделеево, рядом с ВНИИФТРИ;

Испытательный срок 3 месяца. Контакты: 10@dakore.ru Ирина Кочетова.

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