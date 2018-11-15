Клерк.Ру

Для бухгалтеров, которых не заменят роботы. Подборка свежих вакансий

Российские компании массово заменяют бухгалтеров роботами.

Но, как показывает практика, формальный подход к учету может вылиться в миллионные убытки

Поэтому мы за то, чтобы бухгалтеры были на своем месте. 

Нашим любимым бухгалтерам «Клерк» предлагает новые вакансии от Бух.Джоб:

Вакансия: Ведущий бухгалтер в ООО «ЭСКОНТО» (Аутсорсинг бухгалтерских услуг)

Обязанности:
  • Ведение учета в нескольких организациях.
Требуемые умения и навыки:
  • Если Вы любите свою работу, неравнодушны к делам компаний, где работаете, уверены в своих знаниях и регулярно «синхронизируете» их с правовыми базами, хотите профессионально расти, ориентируетесь в отчетности, умеете писать краткие и вежливые письма контрагентам, спокойно распределяете задачи по срочности — добро пожаловать к нам в уютный офис с чаем и печеньками.
Расположение: Ярославль

З/п: 40-60 тыс. рублей.

Условия работы:
  • Полный рабочий день 5/2, офис в Заволжском районе г. Ярославля.
Контакты: ytkin@s-conto.ru Евгений 8-903-691-05-04

Вакансия: Бухгалтер в МИДИЭЛ (оптовая торговля)

Обязанности — ведение первичной документации:
  • по материалам;

  • по подотчетным лицам;
  • формирование платежных поручений;
  • формирование отчетов по заработной плате работников;
  • документов от поставщиков и покупателей.

Требуемые умения и навыки:
  • знание счетов 10, 51, 71, желательно 70, 69.
Расположение: Белгород

З/п: 15 тыс. рублей.

Условия работы: полный день.

Контакты: midiel@bk.ru

Вакансия: Бухгалтер в Интеррус (Бухгалтерские услуги, аутсорсинг)

Обязанности — участки:
  • обработка входящих документов от поставщиков, ГТД;
  • рублевые и валютные счета, валютный контроль;
  • авансовые отчеты;
  • зарплата и отчетность;
  • полное ведение мелких фирм на ОСНО и УСНО, и представительств.

    • Требуемые умения и навыки:
      • Знание 1С 8.3, складского учета, электронной сдачи отчетности, обучаемость.

      Расположение: Москва

      З/п: 40-60 тыс. рублей

      Условия работы: Работа в офисе с 9.00 до 18.00.

      Контакты: tgs-br@yandex.ru Татьяна

Вакансия: Бухгалтер на первичную документацию в ООО «ХОРЕКА» (Оптовая торговля)

Обязанности:
  • Работа с клиентами: формирование отгрузочных документов (ТТН, УПД);
  • Работа с кассой (прием наличных денежных средств, эквайринг);
  • Резервирование товаров (по данным менеджеров);
  • Внесение контрагентов в 1с;
  • Деловая переписка с контрагентами, подготовка документов по их запросам;
  • Ежемесячная сверка с контрагентами (автоматизированная рассылка из 1с);
  • Подготовка отчетов для отдела продаж и руководства (автоматизированно, выгрузка из 1с);
  • Выполнение поручений Старшего бухгалтера.
Требуемые умения и навыки:
  • Опыт работы бухгалтером / помощником бухгалтера / оператором по оформлению документов от 6 месяцев;
  • Знание 1С (обязательно);
  • Бухгалтерское образование (в том числе курсы) будет являться преимуществом;
  • Опытный пользователь ПК обязательно;
  • Умение работать с большим объемом информации, в режиме многозадачности.
Расположение: Зеленоград

З/п: 40 тыс. рублей

Условия работы:
  • Полный рабочий день с 9.00 до 18.00;
  • Работа в офисе в Солнечногорском районе, РП. Менделеево, рядом с ВНИИФТРИ;
  • Испытательный срок 3 месяца.
Контакты: 10@dakore.ru Ирина Кочетова.

Другие предложения по работе — здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров». А если у вас не работает Телеграм, то можете посмотреть эти вакансии в сообществе Клерка. Они там дублируются.

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