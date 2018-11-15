Переход на УСН с 2019 года: порядок, ограничения, преимущества

Упрощенная система налогообложения имеет неоспоримые преимущества перед общей. Ее применение позволяет существенно снизить на законных основаниях налоговую нагрузку, значительно упрощает подготовку и сдачу отчетности и т.п. Как перейти на данный спецрежим с 2019 года и какой объект налогообложения выбрать — читайте в нашей статье.

Плюсы перехода на УСН

Для небольших предприятий применение «упрощенки», как правило, довольно выгодно. На то есть несколько причин. 1. Налоговая нагрузка на этом спецрежиме весьма щадящая. Ведь компании не нужно перечислять такие (неподъемные для многих) бюджетные платежи, как налог на прибыль, НДС и налог на имущество (правда, тут есть определенные исключения – см. п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 2. Возможность выбора объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы»), что позволяет фирме адаптировать фискальную нагрузку под показатели своей хозяйственной деятельности. Причем если компания ошиблась в выборе, объект налогообложения потом можно поменять (с начала нового календарного года). 3. Не столь высокие налоговые ставки (6 и 15 процентов), которые региональные власти еще и могут понижать (ст. 346.20 НК РФ). Надо сказать, что многие субъекты РФ этим правом активно пользуются (например, в столице для ряда «доходно-расходных» упрощенцев предусмотрена 10-процентная ставка – Закон г. Москвы от 07.10.2009 № 41). 4. Стоимость основных средств и НМА, приобретенных в период применения УСН, включается в состав расходов в течение года (пп. 1 и 2 п. 3 ст. 346.16 Кодекса). То есть гораздо быстрее, чем на общем режиме. 5. Налоговый учет фирмы на УСН ведут в книге учета доходов и расходов, которая довольно проста в заполнении, и не должна заверяться в ИФНС. А декларация представляется «упрощенцем» только по итогам налогового периода (то есть календарного года), что тоже не может не вызывать интерес. О том, как грамотно перейти на УСН и какие нюансы при этом следует иметь в виду, и поговорим.

Лимиты и условия для применения УСН

Вначале необходимо понять, может ли компания в принципе перейти с будущего года на упрощенный режим. Так, размер доходов фирмы за 9 месяцев 2018 года (без НДС) не должен превышать 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Отметим, что вплоть до 01.01.2020 применение коэффициента-дефлятора в целях расчета этого норматива приостановлено. И еще один нюанс – для определения данного лимита задействуют сумму доходов от реализации и внереализационных доходов (ст. 248 НК РФ). Необходимо соблюдение и еще одного порогового значения: бухгалтерская остаточная стоимость основных средств на 1 января 2019 года должна быть не более 150 млн рублей. Интересно, что при этом речь идет лишь о тех ОС, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с гл. 25 НК РФ (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Кодекса). То есть, например, земля и иные объекты природопользования, объекты незавершенного капстроительства в расчет не принимаются (ст. 256 НК РФ). Обратите внимание: превышение 150-миллионного лимита по состоянию на 1 октября либо на дату подачи уведомления препятствием для перехода на «упрощенку» не является. Главное, чтобы остаточная стоимость основных средств не выходила за законодательно установленный норматив начиная с 01.01.2019. Должны выполняться и общие условия применения «упрощенки». А именно — предприятие не должно иметь филиалов, средняя численность его работников – не выходить за пределы 100 человек, а максимальная доля иных компаний в уставном капитале – за 25-процентный показатель. Кроме того, на УСН не вправе работать банки, страховщики, НПФ, ломбарды, казенные и бюджетные учреждения, а также ряд других организаций.

Уведомляем налоговиков

Как представить уведомление в ИФНС

Уведомление можно представить в инспекцию (либо-либо): на бумаге (рекомендуемая форма утверждена Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). Отметим, что компания вправе подать уведомление и в произвольной форме с учетом требований ст. 346.13 Кодекса;

в электронном виде (формат утвержден Приказом ФНС РФ от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@). Обратим внимание на некоторые особенности заполнения организацией, переходящей на УСН с общего налогового режима, рекомендуемой фискалами формы уведомления. В поле «Признак налогоплательщика» укажите «3», а в строке «Переходит на упрощенную систему налогообложения» – «1». И не забудьте, что сумма доходов за 9 месяцев нынешнего года показывается без НДС. Обратим внимание на некоторые особенности заполнения организацией, переходящей на УСН с общего налогового режима, рекомендуемой фискалами формы уведомления. В поле «Признак налогоплательщика» укажите «3», а в строке «Переходит на упрощенную систему налогообложения» – «1». И не забудьте, что сумма доходов за 9 месяцев нынешнего года показывается без НДС. В незаполненных строках уведомления ставится прочерк. Документ подписывается руководителем компании и заверяется ее печатью (при наличии). В целом же форма, состоящая всего лишь из одной страницы, довольно проста в заполнении. Каких-либо трудностей возникнуть с ней не должно. Уведомление можно представить в ИФНС лично, через уполномоченного представителя или послать по почте заказным письмом. В первом и во втором случаях датой подачи будет день поступления документа в секретариат или канцелярию инспекции. В последнем – день, указанный на почтовом штемпеле. Отметим, что если уведомление представляется через представителя фирмы, в его нижнем поле отражается наименование документа, подтверждающего полномочия этого лица. Данный документ (его копию) следует приложить к уведомлению.

Какой объект выбрать

В уведомлении необходимо зафиксировать выбранный объект налогообложения, остаточную стоимость ОС и размер доходов по состоянию на 1 октября 2018 года. Выбор объекта налогообложения – важнейшая процедура для организации. Как правило, объект «доходы» более выгоден, если расходы компании не столь значительны. Если же затраты существенны и при этом на них можно будет уменьшить базу по УСН-налогу (напомним, что перечень «упрощенных» расходов является закрытым – ст. 346.16 НК РФ), то выгоднее применять «доходно-расходную упрощенку». Калькулятор выбора системы налогообложения для ООО в 2019 году Приблизительную выгоду можно просчитать с помощью сопоставления налоговых баз и ставок двух УСН-объектов, из которого следует: если расходы фирмы составляют менее 60 процентов от ее доходов, лучше выбрать объект «доходы». Если же более – то альтернативный вариант. Приблизительную выгоду можно просчитать с помощью сопоставления налоговых баз и ставок двух УСН-объектов, из которого следует: если расходы фирмы составляют менее 60 процентов от ее доходов, лучше выбрать объект «доходы». Если же более – то альтернативный вариант. Однако для более точного расчета следует учесть и ряд других факторов, в том числе какие ставки единого налога установлены на 2019 год в зависимости от вида деятельности и категории налогоплательщика в вашем регионе. И лишь после детального анализа фиксировать свой выбор в уведомлении. А если уведомление уже подано, но чуть позже фирма решила изменить первоначально выбранный объект налогообложения? Тогда компания может (вплоть до вышеупомянутого предельного срока) представить в ИФНС новое уведомление с иным объектом налогообложения, приложив письмо о том, что первоначальное аннулируется (письма Минфина РФ от 14.10.2015 № 03-11-11/58878 и от 16.01.2015 № 03-11-06/2/813). Если же предельный срок (в нашем случае – 09.01.2018) пропущен, то поменять объект предприятие сможет лишь с начала нового налогового периода, то есть с 2020 года. Сделать это в течение 2019 года не получится (п. 2 ст. 346.14 НК РФ, письмо УФНС РФ по г. Москве от 07.05.2009 № 20-18/2/045279@). На практике бывают случаи, когда организация фактически применяет не тот объект налогообложения, что указан в уведомлении. ИФНС наверняка сочтет это неправомерным и пересчитает налоговые обязательства компании со всеми вытекающими последствиями. И судьи, скорее всего, согласятся с фискалами. Например, в Постановлении Шестого ААС от 01.10.2014 № 06АП-5107/2014 отмечено: переход на упрощенный режим, выбор объекта налогообложения, несмотря на добровольный характер, осуществляются плательщиком не произвольно, а с соблюдением условий и порядка, четко указанных в гл. 26.2 НК РФ. И если организация в нарушение установленного порядка фактически изменила УСН-объект, ей придется за это ответить.

Ждать ли реакции от инспекторов

Переход на УСН носит уведомительный характер. И какого-либо специального разрешения о применении компанией (ИП) «упрощенки» фискалы не выдают. Поэтому организация (ИП) может вести деятельность без получения подтверждения ИФНС о применении УСН ( письмо Минфина РФ от 16.02.2016 № 03-11-11/8396 ). Вместе с тем налогоплательщик имеет право в любой момент направить в свою инспекцию запрос о подтверждении факта применения им упрощенного спецрежима. Рекомендованную форму запроса можно найти в Приложении № 6 к Административному регламенту, который утвержден Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 № 99н. Однако запрос позволено составить и в произвольной форме. ИФНС в соответствии с п. 93 Административного регламента в течение 30 календарных дней с момента регистрации запроса должна выслать плательщику информационное письмо по форме 26.2-7 (утв. Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@). В нем в том числе фигурирует дата представления в инспекцию плательщиком уведомления о переходе на «упрощенку» — но не более того. Таким образом, вся ответственность за соблюдение критериев, необходимых как для перехода на данный спецрежим, так и для его дальнейшего применения, полностью лежит на самой организации. Самостоятельной реакции следует ждать от инспекторов только в одном случае: если компания нарушит срок представления уведомления. Тогда чиновники направят предприятию сообщение по форме 26.2-5 (утвержденное Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@), означающее невозможность применения «упрощенки».

Хотели перейти на УСН, но затем передумали…

Бывает, что организация, изъявившая желание перейти со следующего года на «упрощенку» и подавшая уведомление в ИФНС, по какой-либо причине передумывает и решает остаться на общем налоговом режиме. Как следует поступить в такой ситуации? По мнению чиновников, организация обязана уведомить о своем новом решении фискалов до 15 января года, с которого планировалось применение УСН. Подобный вывод сделан на основании п. 6 ст. 346.13 НК РФ, несмотря на то, что в этой норме речь идет о плательщиках, уже работающих на «упрощенке» и захотевших перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года. Итак, если компания так не поступит, она, по убеждению ведомств, не сможет в 2019 году применять ОСН (письмо Минфина РФ от 30.05.2007 № 03-11-02/154, направленное для сведения и использования в работе письмом ФНС РФ от 27.06.2007 № ХС-6-02/503@, письмо ФНС РФ от 19.07.2011 № ЕД-4-3/11587). Однако служители Фемиды в этом вопросе чиновников не поддерживают. Взять хотя бы Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.05.2016 № Ф04-1942/2016, в котором сказано: налогоплательщик вправе самостоятельно, в отсутствие одобрения ИФНС, до начала применения «упрощенки» изменить свое решение и остаться на ОСН вне зависимости от причины. Определяющим фактором является фактическое ведение деятельности в соответствии с выбранным с начала года режимом налогообложения. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.11.2010 № А33-2847/2010 судьи также подчеркнули: правовое значение имеет то, что налогоплательщик, уведомив инспекцию о переходе на УСН, не начал ее применять, фактически работая на общем налоговом режиме, то есть отказался от «упрощенки» до начала ее использования. Разделяет такой подход и ФАС Северо-Кавказского округа, отметивший, что перешедшими на УСН считаются лишь компании и предприниматели, уведомившие об этом ИФНС и фактически перешедшие на данный налоговый режим (Постановление от 14.03.2014 № А53-10176/2013). Однако во избежание излишних споров с фискалами мы советует все же уведомить их об изменении своего первоначального решения. Благо дело это нетрудоемкое, а времени и нервов может сэкономить немало.

Налоговая подготовка к «упрощенке»