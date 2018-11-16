Сервисы ФНС или еще раз о должной осмотрительности

Налоговое ведомство обрастает все новыми и новыми сервисами, предназначенными в помощь налогоплательщикам. Но не несет ли такая забота очередной серии рисков для последних?

В течение 2018 года ФНС постепенно раскрывает налоговые тайны компаний. С 1 октября рассекретили сведения о суммах уплаченных в 2017 году налогов и страховых взносов. С 1 декабря досье пополнится сведениями о задолженностях и штрафах. Грозит ли подход налогового ведомства чем-либо бизнесу или напротив, принесет пользу? Кратко проанализируем ситуацию.

Ни для кого не секрет, что грамотный выбор контрагента — залог успеха любого бизнеса. Честный, открытый бизнес предполагает прозрачность во всем. Фактически, сегодня бизнес инициирует контроль над деловыми связями и бизнес-процессами партнеров. Все эти процедуры разумно выполнить до подписания договоров, как можно ближе к дате заключения контракта. Если налоговые органы при проведении проверки усомнятся в надежности контрагента или в проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности, то неизбежно последуют доначисления налогов из-за снятия вычетов, отказа признать в расходах те или иные затраты.

Основные критериями для оценки проявления должной осмотрительности при выборе контрагента:

регистрация в ЕГРЮЛ, адрес не должен быть «массовым» адресом регистрации;

сведения о наличии офиса, складских помещений, достаточного количества квалифицированных работников;

сведения о реальности учредителя и руководстве;

паспортные данные руководителя и прочие.

Перечень критериев, по которым нужно проверить делового партнера, постоянно расширяется. Сервис ФНС служит подспорьем в этой работе, позволяя проверить контрагента в электронном виде.

Кроме того, проверка контрагента поможет доказать реальность сделки, установить, не направлены ли действия контрагентов на незаконный зачет или возврат НДС, на применение схем для снижения налоговых обязательств и, в конечном итоге, на сам факт ведения (отсутствия) контрагентом деятельности; выделение в числе недобросовестных налогоплательщиков фирм-однодневок.

Важно, что сокращается перечень сведений, составляющих налоговую тайну. Так, с 01.06.2016 года Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ снят гриф налоговой тайны с большого числа показателей, в том числе сведений о среднесписочной численности работников; об уплаченных суммах налогов и сборов; о нарушениях законодательства о налогах и сборах, включая недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии; о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Итак, очень важная информация о нарушениях контрагентом налогового законодательства, мерах ответственности и степени исполнения наказания больше не составляют налоговую тайну.

По информации ФНС России, подкрепленной приказом ведомства от 30.05.2018 № ММВ-7-14/361 сведения, более не составляющие налоговую тайну, будут размещаться в открытом доступе на сайте ФНС РФ. 1 декабря текущего года налоговики обнародуют информацию о нарушениях правил исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, а также недоимках, задолженностях по налогам и сборам. При этом долги по страховым взносам будут раскрыты только через год — 1 декабря 2019 года.

Все эти действия направлены на повышение прозрачности бизнеса, вытеснение с рынка недобросовестных плательщиков (бизнесу слишком дорого обходятся взаимоотношения с такими партнерами). Налогоплательщики также получают инструмент для самоконтроля, ведь они могут периодически запрашивать информацию о долгах собственной фирмы. Для контрагентов это добрый знак, подтверждение того, что фирма заботится о своей репутации, не ограничивается сиюминутной сделкой, а функционирует в расчете на долгосрочную перспективу.

Данные, которые открыла ФНС, обычному пользователю использовать практически невозможно. Они в формате xml, который надо сначала через специальные программы открыть. И даже после этого они будут в списке, где найти что-то очень сложно. Но «Клерк» решил проблемы. Мы расшифровали данные и сделали по ним поиск.

С точки зрения налоговиков факт непроявления должной осмотрительности рассматривается как одно из доказательств намерения налогоплательщика заключить сделку для уменьшения налоговых обязательств. Неуплата налогов, пеней, штрафов — лишнее тому свидетельство.

Подчеркнем, что определения должной осмотрительности в налоговом законодательстве нет. Это в большей степени оценочное понятие, допускающее некоторые манипуляции со стороны налоговиков во время проверок. Письма, разъяснения и решения судов позволяют бизнесу прогнозировать ситуацию. Однако процесс доказывания собственной благонадежности долог и труден, требует отвлечения значительных сил и средств, что любую фирму может привести в состояние полного коллапса.

В помощь налогоплательщикам — новый сервис от ФНС. Компания может оформить подписку на уведомления о предстоящих изменениях по интересующей фирме в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Важно, что уведомление будет направлено заинтересованным лицам на электронную почту до внесения изменений в регистрационные данные. Поэтому появится возможность отслеживать важные изменения не только у контрагентов, но и в собственной компании, пресекать незаконные действия путем направления претензий.

Остальные сервисы для бухгалтеров мы собрали тут.