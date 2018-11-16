Как снижение налогов помогло росту экономики США. И почему у нас так не хотят

Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», в своем блоге на Facebook рассуждает, почему американская экономика начала вдруг расти со скорость в 4% в год, а российская экономика топчется на месте, в пределах 1-1.5%.

Казалось бы им гораздо сложнее раскрутить свою огромную развитую экономику на приличные цифры роста, а нам легче обеспечить рост для своей, еще развивающейся экономики. Ведь с низких цифр всегда расти легче, чем с высоких.

Но, тем не менее, мы видим обратное. Администрации президента Трампа удалось сделать что-то такое, что ракочегарило огромную экономику США до очень приличных цифр роста, которым сегодня могут позавидовать уже любые развивающиеся страны.

Что же такого сделал Трамп? Какие его новации и реформы привели сегодня к этим впечатляющим цифрам?

Если упрощено описать весь набор его нововведений, то он состоит из двух рецептов: борьба с глобализацией (протекционистские меры по защите своих рынков) и налоговая реформа. Причем из этих двух мер, самая главная — вторая.

Именно НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА ТРАМПА запустила маховик американского роста, причем запустила неожиданно быстро.

Думаю, никто из американских избирателей не ждал, что Трамп начнет так быстро вводить в действия свои предвыборные обещания по снижению налогов для бизнеса. А главное никто не ожидал, что их введения так быстро приведут к реальному и ощутимому результату.

В чем суть основных «налоговых» новаций, которые ввела американская администрация всего год назад?

Их две: уменьшение налога на прибыль для компаний с 35% до 20%, и упрощение (и частичное снижение) подоходного налога для физических лиц.

Не вдаваясь в премудрости налогового законодательства США, суть его изменений в том, что теперь прогрессивная шкала налогообложения становится более плоской, поднимается потолок доходов, с которых взимается максимальная ставка подоходного налога.

В общем, обе эти меры существенно снижают налоги для компаний и физических лиц.

Вот и все!

Это и запустило машину роста.

Американским компаниям не имеет теперь смысл переносить свой бизнес в соседнюю Канаду или в другие страны, где ставка налога на прибыль была гораздо ниже американской. А работающим американцам не имеет смысл теперь изобретать сложные схемы транзитных компаний и схем, чтобы прятаться от подоходного налога. Легче стало вести прозрачный бизнес, т.к. теперь налоги стали гораздо меньше.

И начался рост!

Хороший урок для нашего Правительства и государственных макроэкономистов безуспешно ищущих рецепты роста для нашей собственной экономики.

Не стоит смотреть на формальные цифры наших налоговых ставок, которые сейчас вроде бы не такие уж высокие: ставка налога на прибыли у нас 20%, а шкала подоходного налога — плоская. Формально ставки у нас вроде бы не высокие и Трамп, уменьшая свои ставки, только приводит их к уровню наших.

Тут важна динамика взимания налогов, общая налоговая база по числу и структуре налогоплательщиков. США и Россия слишком разные экономики, что бы нас сравнивать по цифре налоговых ставок.

Важна абсолютная сумма собираемых налоговых с бизнеса и частных лиц. И тут у нас есть очевидный факт — объем собираемых налогов у нас непрерывно растет. Причем в этом году российские налоговики настолько перестарались, что из дефицитного бюджета неожиданно получили профицитный бюджет. И теперь планируют получать профицит все ближайшие годы.

Но профицит бюджета — суть изъятие излишков денежных прибылей у бизнеса и населения.

О каком экономическом росте при этом можно говорить? Нельзя одновременно доить корову и требовать, чтобы она еще и быстро бегала.

Пример американской экономики нам сейчас явственно говорит — рецепт роста в СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ.

Я бы советовал нашему Министерству экономического развития и Центральному банку пристально следить за результатами «налоговой реформы» Трампа, тут точно есть чему поучиться...