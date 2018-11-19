Как избежать налоговых претензий. Правила выживания

Инспекторы всегда искали слабые места в налоговом планировании компаний. Болевые точки от года к году меняются, появляются своеобразные тренды в налоговом контроле.

Уходят в прошлое плановые выездные проверки — высокую собираемость налогов обеспечивает автоматизированный контроль.

Основной источник данных ФНС сегодня — автоматизированная система АИС «Налог-3». База общефедеральная, единая и в свободном доступе у всех налоговых инспекций практически в онлайн-режиме.

Система состоит из блоков. Одной из первых появилась подсистема госрегистрации компаний и предпринимателей. Все документы, которые налогоплательщики представляют в регистрирующие органы, в нее заносят в отсканированном виде. Не важно, в каком регионе юридический адрес компании — регистрационное дело может посмотреть любой налоговый инспектор.

Еще одна часть АИС Налог-3 — подсистема АСК НДС2, программный комплекс для контроля за уплатой НДС. Она постоянно обновляется. Например, сейчас, если программа выявляет расхождения по счетам-фактурам, она теперь сама без участия инспектора запрашивает банковскую выписку.

Новую подсистему контроля за расчетами ввели недавно. Доступ к банковским выпискам есть у всех налоговых инспекций на территории России, не важно по запросу какой инспекции банк ее представил. Эта подсистема неразрывно связана с АСК НДС-2.

Кроме того, некоторые операторы электронного документооборота предоставляют инспекциям свободный доступ к сведениям об IP-адресах. То есть налоговикам даже не требуется направлять им запрос. По IP-адресам инспекторы могут выявить взаимозависимость компаний и возможные схемы.

Кроме информации налоговой службы и банков, в планах автоматизировать данные таможенной службы и правоохранительных органов. В 2019 года планирует начать работу система отслеживания импортных товаров на территории государств-членов ЕАЭС Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).

Итак, какие же претензии налоговики сегодня предъявляют чаще всего? Что труднее оспорить бизнесу?

Как видите, лидируют обвинения в дроблении и связях с однодневками.

Риск столкнуться с излишними доначислениями налогов при дроблении бизнеса сегодня действительно крайне высок. А использование спецрежимов в структуре группы автоматически обеспечивает повышенное недоверие и налоговый контроль.

Цель такого контроля — выявить признаки формального разделения бизнеса на мелкие компании с целью создания искусственных условий для применения спецрежимов.

Если признаки незаконной схемы найдены, контролеры суммируют доходы по всей группе и автоматически доначисляют налоги по общему режиму налогообложения, как если бы компании изначально его использовали.

Какие аргументы использовать добросовестным налогоплательщикам для защиты разделения своего бизнеса?

Первое, чем должен руководствоваться бизнес — это деловая цель. Убедительная деловая цель — самый мощный аргумент в налоговом споре.

Дробление бизнеса, обусловленное разумными экономическими причинами, не связанными с экономией налогов, допустимо. Такой вывод был сделан Высшим арбитражным судом в 2013 и взят за основу арбитражной практики сегодня.

Ключевыми с точки зрения деловой цели являются принципы экономической эффективности, территориального разделения или защиты собственности.

Компании могут быть разделены:

— по региональному признаку,

— видам деятельности (производство, торговля)

— видам покупателей (опт, розница).

— серьезным обоснованием будет деление бизнеса с целью его защиты в случае потери актива, например отзыва лицензии.

2. Покажите самостоятельность всех участников бизнеса.

Каким бы образом вы не строили бизнес — структуру, разделение должно быть реальным, а компании полностью самостоятельными.

Основные принципы независимости, это:

1) финансовая независимость:

основной источник дохода — поступления от собственной коммерческой деятельности;

финансирование от дружественных компаний — минимально;

все расходы — за счет собственных средств;

доход остается внутри и не перечисляется взаимозависимым юрлицам.

2) самостоятельность в принятии управленческих решений:

свой руководитель направленные на свою деятельность управленческие решения.

3) территориальная обособленность:

отдельный офис, производственные и складские площади в приоритете;

при использовании единого адреса за каждой компанией должно быть закреплено свое помещение с самостоятельной уплатой всех арендных платежей.

4) собственный персонал и материально-техническая база.

5) деловая активность и собственная клиентской базы.

3. Подтвердите факт реальной деятельности и отсутствие пересечений в производственном процессе.

В идеале деятельность компаний должна дополнять друг друга а не разделять единый производственный процесс.

Например, головная компания — это производство, а к нему отдельные юр.лица — торговля, логистика и транспорт, ремонт и обслуживание, управляющая компаний и прочее.

При таком разделении гораздо проще доказать реальность деятельности чем если бизнес структурирован компаниями-клонами, осуществляющими один и тот же вид деятельности и ничем не отличающимися друг от друга. Скажет торговля одним и тем же товаром через 10 оптовиков на УСН.

4. Минимизируйте риски взаимозависимых сделок.

Говоря о дроблении, нельзя не упомянуть внутригрупповые сделки. Они в налоговом планировании применяются довольно часто, но не всегда безопасно.

Лучше если сделки между компаниями группы сведены к минимуму, носят эпизодический, а не постоянный характер.

По тем внутригрупповым сделкам, которые есть, у организации должен существовать полноценный документооборот.

Факт взаимозависимости не должен влиять на цену и условия расчетов между организациями, входящими в группу. Цены должны быть приближены к рынку, условия сотрудничества взаимовыгодными.

Также целесообразно свести к минимуму совместное использование имущества и ресурсов (сайт, единый ключ к системе Банк-клиент).