Новости оттуда: хаос от Brexit начинается

Перевод статьи Brexit chaos arrives американского издания Axios. Мы перевели эту статью, потому что, во-первых, хотим, чтобы вы узнавали о происходящем на Западе не только из наших источников (сами понимаете...), а, во-вторых, потому что теперь у нас в штате классный переводчик Александра Мальцева. И статей про то, как «там» обстоят дела с экономикой и налогами, у нас будет еще больше.

Если бы вы захотели заключить сделку, которая бы не понравилась абсолютно никому в Великобритании, вы вряд ли бы перепелюнули 585-страничный проект соглашения, обнародованный в среду между Великобританией и Европейским союзом.

Мы о том самом Брекзите. Brexit — от двух английских слов Britain (Британия) и Exit (выход). Так называют процесс выхода Великобритании из Европейского союза — примеч. «Клерка».

: британцы, голосовавшие за выход Англии из Евросоюза, хотели забрать обратно власть над своей страной у Евросоюза.

Но соглашение совершенно не отвечает этому требованию. Европа сохраняет эффективный контроль над торговыми правилами Великобритании. Причем этот контроль будет длиться как минимум до декабря 2020 года, пока не закончится так называемый «переходный период», но, скорее всего, гораздо дольше.

Кроме того, для того, чтобы Великобритания могла окончательно отделиться от Евросоюза, необходимо решить проблему с ирландской границей. Совершенно очевидно, что такого решения не существует.

Напомним, требуя второго голосования, на митинги в Лондоне вышли 700 000 британцев. Они хотят, чтобы их страна была полноправным членом ЕС с правом голоса и влиянием на европейские дела. Все это исчезнет 29 марта 2019 года, согласно обнародованному соглашению.

Общая ситуация: премьер-министр Тереза Мэй говорит, что теперь у Англии есть три варианта: эта сделка, никакой сделки или никакого Брекзита вообще. Проблема в том, что ни ее собственная Консервативная партия, ни кто-либо еще в Парламенте Великобритании не поддерживает ни одну из этих идей.

С экономической стороны, лучше всего было бы, если Брекзит не произойдет. Если Британии удастся остаться в Евросоюзе, финансовая индустрия и промышленность вздохнут с огромным облегчением, фунт возрастет в цене, и даже все остальные 27 членов Европы будут невероятно рады.

Если по окончанию 131 дня не произойдет второго референдума и не будет создано лучшее соглашение, сделки не произойдет, и Англия просто отделится от Европы, что повлечет за собой наихудший вариант развития событий.

Если же это соглашение все-таки примут, то политике будет хуже, чем экономике. Статус Великобритании как визави Евросоюза так и останется непроясненным, а бизнес и другие финансовые сервисы будут страдать.

кризис — это теперь нормальное состояние. Ожидаются повышенное количество политической демагогии и чрезвычайная финансово-рыночная непостоянность все эти 131 день. Никто не знает, что же получится в итоге.