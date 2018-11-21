Зачем вызывают в налоговую и как быть аккуратным при перечислениях на карты «физикам»

Что обсуждали в «Красном уголке бухгалтера»? Много интересного. И советы давали классные. Читайте.

Готовимся к беседе с налоговиками

Мероприятия налогового контроля — это предусмотренные НК РФ формы деятельности инспекций по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов и взносов законодательства о налогах и сборах (п. 1 ст. 82 НК РФ).

ИФНС вызывает директора для дачи пояснений по финансово хозяйственной деятельности предприятия. Звонили в ИФНС уточнить по какому поводу, там ответили, что проводятся мероприятия по налоговому контролю. Директор должен приехать, и все ему расскажут. Скажите, что подразумевается под формулировкой «мероприятия по налоговому контролю». Что обычно спрашивают, чего хотят, к чему дело ведут? Ясно, что это «вжжж неспроста». Какие последствия? — Олеся Абрамова

— в ходе проведения налоговых проверок;

— при рассмотрении материалов налоговых проверок в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля.

Участники группы рассказали, какими вопросами оперируют налоговики в рамках мероприятий по налоговому контролю:

— Чем занимается организация?

— Какое количество сотрудников?

— Адрес, по которому находится фирма?

— Выполняет ли фактически директор свои функции?

Попутно могут попросить:

— увеличить налоговую нагрузку;

— подать уточненную отчетность;

— доплатить налоги/сборы в бюджет.

Как возместить пособия?

Страховые взносы на обязательное социальное страхование администрирует налоговая инспекция. В связи с этим возникают вопросы: оплачивать взносы в полной сумме, а затем возмещать или сразу уменьшать взносы на сумму пособий?

Сейчас сотрудница уходит в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Могу я, предоставив документы в ФСС, просто не доплачивать сумму пособия, а перечислять ей, или надо каждый раз подавать на возмещение?

Позвонила в ФСС, а там меня послали в налоговую... — Anna Smirnova

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно уменьшать на сумму произведенных плательщиками расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду соцстрахования (п.2 ст.431 НК РФ).

Как коллеги рекомендуют поступить:

«Если у вас зачетная система, просто в расчете ставите сумму пособия к возмещению и оплачиваете взносы за минусом начисленного пособия. Точно так же как по больничным листкам. Но это если сумма пособия у вас сумму взносов не превышает» (Ludmila Pleshkova).

«Я просто зачитываю и ничего не возмещаю. Захотят камералить — позвонят» (Ольга Жуковская).

«Мы всегда в течение года не доплачиваем. Но вот по итогам года возмещаем переплату, если накапливается» (Marina Bugera).

Возмещение пособий в регионах, где действует пилотный проект, проходит так:

Сотрудник представляет документы, подтверждающие право на пособие (справка о рождении ребенка, листок нетрудоспособности) работодателю. Заполняет заявление, с указанием реквизитов, на которые следует перечислить выплаты. Не позднее 5 дней работодатель передает комплект документов в ФСС. ФСС в течение 10 дней перечислит пособие по реквизитам, указанным в заявлении.

Если выявлены ошибки, то они подлежат исправлению в течение 5 рабочих дней со дня получения от ФСС извещения об ошибке.

При зачётной системе — другой механизм: В ИФНС необходимо представить Расчет по страховым взносам. Подать пакет документов в ФСС. ФСС запрашивает данные из отчетности ФНС. Проходит проверка.

Если все верно и нет ошибок, то денежные средства поступят на счёт. При отрицательном решении необходимо произвести доплату взноса.

Использование ККТ

При работе с наличными возникают вопросы:

Коллеги, я упустил нить. В итоге, нужна ли онлайн-касса при оплате товара от частного лица через банк на ИП или ООО? Можно и так, и так. Платеж разовый, мелкий до 10 тысяч руб., но важный — Петр Михеев

Можно избежать использования ККТ, если оплата пройдет через операциониста в банке:

«Через операциониста в банке (перевод без открытия р/с) — касса не нужна до 01.07.19., позже этой даты тоже нужна» (Юлия Зубарева).

Согласно 54-ФЗ, если оплата от физических лиц поступает с помощью электронных средств платежа (мобильный банк, электронный кошелёк, онлайн-банк), то применять онлайн кассу необходимо с 1 июля 2018 г. Если оплата наличными происходит через операциониста банка, то применять онлайн кассу необходимо будет с 1 июля 2019 г.

Будьте аккуратны при перечислении на карты физлицам

Срок действия договора, его пролонгация — важный вопрос в сфере финансового взаимодействия между двумя сторонами. Данное условие оговаривается или в основном договоре займа, или оформляется дополнительным соглашением. Договор займа регулируется гл. 42 ГК РФ, в которой закреплено, что пролонгация возможна по обоюдному согласию сторон и при невозможности заёмщиком исполнить свои долговые обязательства.

Допсоглашение требуется в случае:

— изменяется срок займа,

— изменяется сумма займа,

— изменяется график внесения платежей.

Директор в 2017 получил-снял деньги из расчетного счета по договору займа. 30 ноября должен вернуть эти деньги, но, конечно же, денег нет) ... Могу ли я продлить договор займа на ещё 1 год? И обязательно ли показать банку договор о продлении займа, если первый договор показали . — Emilia Soghomonyan

Если изменяется только срок договора, то

«Предъявлять банку не надо, если вы не планируете, скажем, увеличить сумму займа. Договор займа нужен для того, чтобы у банка были основания для перевода денег физлицу. Возврат и продление договора вне компетенции банка» (Марика Стигнеева).

Так как идет тотальная борьба с обналичиванием, то следует быть готовым, что у налоговиков могут возникнуть вопросы. Участница группы поделилась требованием , согласно которому ИФНС установила, что организация перечисляла на банковские карты физикам денежные средства на хоз.нужды, в под отчет и т.д. Данные перечисления налоговики увязали с отсутствием выплат заработной платы и запросили, т.к. установлено обналичивание денежных средств, представить все документы, подтверждающие достоверность и правомерность расчетов наличными денежными средствами. Поэтому, на любое движение наличных денежных средств, должно быть документальное подтверждение.