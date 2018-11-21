Ускоренная амортизация основных средств, используемых в повышенной сменности

В отношении амортизируемых основных средств, принятых на учет до 01.01.2014 и используемых для работы в условиях повышенной сменности, налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации повышающий коэффициент, но не выше 2 (пп. 1 п. 1 ст. 259.3 НК РФ).

Что понимается под термином «повышенная сменность» для целей применения указанной нормы? Можно ли применять спецкоэффициент, если основное средство используется в две смены? Ответы на эти и другие вопросы найдете в данной статье.

Режим повышенной сменности – две, три смены или более?

В экономической практике понятие «сменность» традиционно относится к режиму работы машин и оборудования, используемых в прерывных технологических процессах, длительность которых может быть приурочена к длительности рабочей смены ( Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2007 № Д19-284 ).

Отметим, что ни в Налоговом кодексе вообще, ни в гл. 25 НК РФ в частности не даны определения понятиям «сменность», «повышенная сменность».

Если заглянуть в ТК РФ, то можно увидеть, что согласно ст. 91 нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или услуг (ст. 103 ТК РФ).

Согласно Письму Минэкономразвития России от 13.01.2011 № Д13-13 при подготовке Классификации ОС сроки полезного использования основных средств (машин и оборудования), используемых в прерывных технологических процессах, устанавливались исходя из двухсменного режима их работы. Таким образом, режимом повышенной сменности в целях налогообложения может являться эксплуатация указанных основных средств в три смены и более.

Круглосуточный режим эксплуатации основных средств, по мнению Минэкономразвития, может являться как прерывным (например, трехсменным), так и непрерывным.

Как отмечает Минфин (см. письма от 27.02.2013 № 03‑03‑06/1/5567, от 14.12.2012 № 03‑03‑06/1/658), каждый конкретный случай применения налогоплательщиком повышающего коэффициента к норме амортизации основных средств, эксплуатируемых в круглосуточном режиме, требует детального исследования обстоятельств его применения.

В отношении машин и оборудования, работающих в условиях непрерывной технологии изготовления продукции, сроки полезного использования, установленные в Классификации ОС, уже учитывают специфику их эксплуатации, вследствие чего указанный коэффициент применяться не может.

Хотим обратить ваше внимание также на Письмо УФНС по г. Москве от 20.06.2012 № 16‑15/053957@, где говорится следующее.

Для применения специального коэффициента к норме амортизационных отчислений необходимо, чтобы условия эксплуатации амортизируемых основных средств (по которым данный коэффициент будет применяться) соответствовали установленным Налоговым кодексом требованиям и отличались от обычных условий их эксплуатации. Перечень основных средств, которые могут быть отнесены к категории основных средств, работающих в условиях повышенной сменности, определяется налогоплательщиком самостоятельно (с учетом требований технической документации эксплуатируемых основных средств).

Данные амортизируемые основные средства с указанием используемого специального коэффициента к основной норме амортизации должны быть отражены в учетной политике организации для целей налогообложения прибыли на текущий год.

В случае применения для целей налогообложения прибыли специального коэффициента к основной норме амортизации организация должна подтвердить увеличение продолжительности работы основных средств по сравнению с нормальной продолжительностью рабочей смены.

В частности, у организации должны быть документы, подтверждающие работу в многосменном режиме, например: – распорядительный документ руководителя организации (приказ) о применении специального коэффициента в отношении конкретных основных средств (перечень основных средств с указанием их инвентарных номеров, кодов по Классификации ОС, дат ввода в эксплуатацию, сроков полезного использования); – ежемесячно составляемый документ, обосновывающий перечень объектов, учитываемых в течение данного месяца в составе работающих в условиях повышенной сменности; – распорядительный документ о режиме работы налогоплательщика и его отдельных подразделений; – табель учета рабочего времени сотрудников организации.

Использование ОС в непрерывном производственном цикле

Остановимся подробнее на вопросе невозможности применения повышающего коэффициента при использовании основного средства в непрерывном производственном цикле, на чем настаивают контролирующие органы в вышеупомянутых письмах.

В судебной практике есть немало примеров тому, что арбитры с таким подходом не соглашаются. Самый яркий из них – Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 7221/12 по делу № А40-94475/11‑115‑295, в котором высшие арбитры отклонили довод налогового органа о том, что в отношении машин и оборудования, работающих в условиях непрерывной технологии изготовления продукции (выполнения работ), указанный коэффициент использоваться не может.

По мнению Президиума, при применении Классификации ОС необходимо исходить из следующего.

Классификация ОС при отнесении тех или иных видов основных средств к амортизационным группам не содержит указания на то, определялся ли срок использования машин и оборудования, объединенных в соответствующий вид основных средств, исходя из их применения в непрерывной технологии изготовления продукции или вне таковой.

На момент рассмотрения дела Президиумом ВАС указанная классификация содержала наименования амортизируемого имущества, которым корреспондировал старый ОКОФ.

Позиция Президиума заключалась в следующем. Если объект ОС числится в ОКОФ как объект непрерывного действия, то в Классификации ОС его СПИ указан уже с учетом этой непрерывности и применять повышающий коэффициент к таким ОС неправомерно.

В старом ОКОФ таких объектов насчитывалось более 50. Например, цех электросталеплавильный с установкой непрерывной разливки стали (код 11 4521411 8), цех конвейерный с отделением непрерывной разливки стали (код 11 4521412 6), цех кислородно-конвертерный с УНРС или с машиной непрерывного литья заготовок (код 11 4521413 4) и т. д.

Если же в ОКОФ то или иное основное средство не было названо как непрерывно действующее и при этом оно используется круглосуточно, то налогоплательщик имеет право на применение специального коэффициента (не выше 2) к основной норме амортизации.

Аналогичное мнение со ссылкой на вышеуказанное постановление Президиума высказано в Постановлении ФАС МО от 22.07.2013 по делу № А40-19945/12‑99‑94.

Техническая возможность работы оборудования в круглосуточном режиме не является обстоятельством, исключающим применение специального коэффициента.

К такому выводу пришел ФАС МО в Постановлении от 30.11.2012 по делу № А40-77244/11‑129‑330.

В ходе проверки инспекцией было установлено, что налогоплательщик неправомерно применял специальный коэффициент 2 к основной норме амортизации оборудования, используемого для оказания услуг связи, поскольку, по мнению налогового органа, подобное оборудование изначально предназначено для круглосуточной работы, следовательно, такое оборудование не может признаваться в качестве оборудования, используемого в режиме повышенной сменности, в связи с чем заявителю доначислен налог на прибыль порядка 545 млн руб.

Однако судьи поддержали налогоплательщика, придя к выводу о том, что он, используя амортизируемые ОС в условиях повышенной сменности, правомерно применял специальный коэффициент 2 к основной норме амортизации оборудования, используемого для оказания услуг связи.

Было отмечено, что организация, соблюдая особенности технологического процесса оказания услуг связи, обеспечивала круглосуточную работу телекоммуникационного оборудования. При этом продолжительность работы основных средств превышала нормальную продолжительность рабочей смены.

Арбитрами было учтено, что техническая возможность работы оборудования в круглосуточном режиме не является обстоятельством, исключающим применение специального коэффициента, поскольку такого исключения из правил гл. 25 НК РФ не содержит. В связи с этим довод инспекции о возможности работы оборудования в круглосуточном режиме как факторе, исключающем применение специального коэффициента, не основан на законе. Возможность круглосуточной эксплуатации оборудования связи не свидетельствует о том, что оказание услуг связи является непрерывным производством.

Также суды пришли к выводу: режим работы оборудования неразрывно связан с режимом работы сотрудников, которые обеспечивают работу соответствующего оборудования.

Довод инспекции о том, что необходимо разделять понятия «режим работы сотрудников» и «режим работы оборудования», поскольку круглосуточный режим работы оборудования является нормальным режимом работы оборудования в одну смену, отклонен судом со ссылкой на ст. 103, 91 ТК РФ в совокупности с положениями НК РФ, в соответствии с которыми наличие повышенной сменности – это самостоятельный фактор, являющийся достаточным основанием для применения специального коэффициента. Суды решили: к работе в режиме повышенной сменности относится круглосуточная работа и оборудования, и персонала, обслуживающего это оборудование и обеспечивающего круглосуточное оказание услуг связи.

Довод налогового органа со ссылкой на заключение экспертов ГОУ МТУСИ о том, что круглосуточная эксплуатация оборудования не приводит к его повышенному износу, отклонен судами как носящий предположительный характер, не подтвержденный мнением экспертов и техническими расчетами и противоречащий мнению Минкомсвязи (письма от 04.09.2003 № ПЗ-5‑34‑1215, от 11.04.2011 № П12‑3‑21‑8516).

При таких обстоятельствах суды обоснованно пришли к выводу о правомерности применения коэффициента амортизации 2 к оборудованию связи, которое эксплуатируется в режиме повышенной сменности.

Тот же ФАС МО в Постановлении от 13.04.2012 по делу № А40-124761/10‑90‑699 поддержал организацию, которая применяла специальный коэффициент 2 при начислении амортизации по охранной сигнализации.

Инспекция ссылалась на то, что сигнализация изначально в соответствии с документами производителя была предназначена для использования в круглосуточном режиме работы и именно исходя из этих условий работы производителем определен срок использования оборудования, включенного в соответствующую амортизационную группу.

Однако судьи не согласились с доводами ИФНС, отметив: п. 1 ст. 259.3 НК РФ не содержит исключений в отношении основных средств, которые изначально предназначены для использования в круглосуточном режиме работы.