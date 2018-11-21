С чем встречаем повышение НДС в 2019 году

Специалисты компании TaxCoach дают свой взгляд на то, как налоговики и мы с вами готовы к переходу на новую ставку.

Федеральный бюджет завязан на НДС. Налог косвенный. Законными средствами неоптимизируемый. Неплохо собирается даже в условиях экономического кризиса, по состоянию на август 2018 года рост на 15 %. Оставим в стороне споры о том, на сколько в действительности повышается НДС — на два ли, на одиннадцать или еще сколько-то процентов, и взглянем, как подготовилась к повышению система налогового администрирования.

Технологии, законы, «лайфхаки»

В нашей стране лишь ленивый или непричастный к теме не знают о мощнейшем оружии налоговой службы — роботе по имени «АСК НДС-2».

АСК НДС-2

Первая версия программного комплекса появилась в 2013 году и позволила распределять налогоплательщиков, возмещающих НДС, по трём категориям риска: низкий, средний, высокий. И уже на следующий год количество выездных налоговых проверок сократилось на 30%. При этом сумма доначислений принципиально не изменилась. Иными словами, налоговая служба и трудозатраты снизила, и результат сохранила. Ну чем не положительная динамика?

К 2015 году робота серьёзно доработали, что позволило закрепить «положительную» динамику. Программный комплекс научился контролировать вычеты по НДС, в том числе находить разрывы в уплате налога.

На текущий момент данные из декларации налогоплательщика сопоставляются с данными деклараций его контрагентов и, при обнаружении расхождений, налогоплательщик получает требование предоставить пояснения. Скорость и точность «реакции» робота увеличивается с каждым кварталом.

Важно, что обработкой информации из системы занимается специально созданное подразделение ФНС — «Межрегиональная инспекция по камеральному контролю». Именно этот орган анализирует и выявляет противоречия в декларациях, а затем сообщает территориальным налоговым органам о выявленных проблемах для дальнейшей проверки «на месте».

Статья 54.1 Налогового кодекса

Изменения налогового законодательства взбудоражили сообщество летом 2017 года. Норма пришла на место постановлению Пленума ВАС РФ № 53 от 12 октября 2006 г. и внесла ряд принципиально важных изменений. В частности, сформулирован новый подход, не допускающий формализма в процессе доказывания вины налогоплательщика. Например, для признания налоговой выгоды (вычета) необоснованной, недостаточно одного лишь довода о недостоверности первичного документа, в том числе в виду того, что руководитель контрагента отрицает факт его подписания.

Однако, не стоит относиться к появлению нормы как к некой либерализации законодательства, ведь вместе с отказом от формального подхода мы получили отказ от применения «расчётного метода» доначисления налогов. То есть раньше налогоплательщик, купивший реальный товар у «однодневки», лишался вычетов по НДС, но сохранял возможность учесть расходы по налогу на прибыль. Сейчас позиция ФНС кардинально изменилась. Если будет доказано, что контрагент не исполнял сделку, налогоплательщик лишается как вычетов, так и расходов.

Декларация не представлена

«Лайфхак» налоговой службы. Суть его заключается в том, что налогоплательщик, отвечающий признакам «однодневки» (о них чуть позже) может получить статус субъекта, непричастного к ведению реальной деятельности. По логике налоговых органов, в этом случае появляются основания полагать, что отчётность такого субъекта подписана неустановленным (третьим) лицом, а значит нарушены требования статьи 80 Налогового кодекса.

Факт несоответствия подлежит доказыванию в ходе камеральной проверки, в рамках которой инспекция проводит допросы и осмотры, запрашивает информацию и документы у удостоверяющих центров и банков и проводит их экспертизу.

Если камеральная проверка подтверждает «подозрения», декларацию аннулируют. Для контрагентов налогоплательщика это означает автоматическую утрату права на получение вычетов по операциям с ним. При этом инспекция избавляет себя от головной боли в виде доказывания реальности операций. Контрагентам откажут в вычетах по тому лишь основанию, что их поставщик/подрядчик не представил свою декларацию по НДС.

Кредитор — «всемогутор»

, у инспекций есть специальное право «трясти» компании-клоны, то есть организации, на которые переводится деятельность, если у налогоплательщика возникают проблемы. Статья 45 Налогового кодекса разрешает в судебном порядке взыскивать налоговую недоимку с зависимого лица. Заметьте, никакого банкротства и субсидиарный ответственности. Для удовлетворения требования инспекция должна доказать суду, что действия налогоплательщика и лиц, на которые переводится деятельность (выводится выручка и имущество), носят согласованный (зависимый друг от друга) характер и приводят к невозможности исполнения обязанности по уплате доначисленных налогов.Выявить нарушителя и доначислить налог — только полдела. Бюджет ещё должен получить реальные деньги. В этой части прогресс также не стоит на месте, в настоящий момент налоговый орган наделён сверхполномочиями для взыскания налогов.

В качестве доказательств принимаются сведения о том, что: активы компании с началом проверки стремительно уменьшаются; новая компания создаётся в период проверки, а список контрагентов удивительным образом совпадает; сотрудники должника переводятся на работу в новую компанию и т.д.

Во-вторых, упрощённый порядок привлечения бенефициаров должника к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Так, если более 50% требований кредиторов вытекают из налоговой задолженности, вина контролирующих лиц (директора, участников) презюмируется. Очевидно, что данная норма внесена в Закон о банкротстве с целью облегчить работу налоговой инспекции и упростить процедуру взыскания с контролирующих лиц долгов их компаний перед бюджетом.

В-третьих, очень вероятно, что в ближайшем будущем налоговая служба получит ещё одну «суперспособность». На рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, приравнивающий налоговую инспекцию к залоговым кредиторам.

В случае принятия закона, налоговая инспекция встанет в один ряд с банками и другими «залоговыми» кредиторами, в том числе «контролируемыми», что повышает шансы на погашение хотя бы части налоговых долгов за счет продажи предметов залога.

Это значит, что «защитить» ценные активы от ИФНС через оформление на них залога не получится.

Борьба за чистоту реестра

Как выглядит типичная «однодневка»? Вероятнее всего, это компания с «массовым» юридическим адресом, её участник и директор владеет и руководит большим количеством других компаний, а количество сотрудников, как и размер платежей в бюджет, стремится к нулю.Ещё одна решённая проблема — количество «однодневок». Борьба с ними ведётся как на этапе создания, так и в процессе их жизнедеятельности.

Все эти признаки не говорят о том, что перед нами обязательно плохая компания, однако их наличие наталкивает на размышления по поводу реальности организации как предпринимательского субъекта.

В 2016 году у ИФНС появился официальный инструмент для проставления «чёрных меток» на потенциальных «однодневках» — запись о недостоверности сведений. По большей части инструмент нацелен на номинальные юридические адреса. Если инспектор не обнаружит компанию по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а письмо с требованием внести достоверную информацию в реестр проигнорируют, запись обязательно появится.

Сведения о массовых адресах регистрации юр. лиц собирают в специальном реестре довольно давно. Вместе с тем, до 2016 года «создать проблемы» для пользователей таких адресов налоговая могла лишь при регистрации компании или смене адреса. Да, на практике возникали трудности с банковским обслуживанием и при проведении налоговых проверок, но, в целом, если проскочили, работать было можно.

Новая редакция закона изменила ситуацию. Директор общества с записью о недостоверности и участник с долей не менее 50% в её уставном капитале не cмогут зарегистрировать новую компанию, а также стать участником или руководителем уже существующего юридического лица. Ограничение действует три года. В течение этого времени использовать номинала уже не удастся.

В 2017 году ситуация получила дальнейшее развитие. Теперь компанию исключают из реестра (ликвидируют по решению налоговой), если запись о недостоверности фигурирует в реестре шесть месяцев и более. Исключение, в свою очередь, вызывает дополнительные негативные последствия, благодаря которым такая ликвидация перестала быть желанным способом избавиться от компании.

Не остаются в стороне и Банки, которые не хотят видеть проблемные компании в числе своих клиентов. Требование по уплате налогов с расчетного счета, проверка реального места нахождения, право на отказ в обслуживании. Конечно, с этим можно спорить, но это долго, да и счёт всё равно в это время не работает.

Уход в теневую экономику — это классическая реакция налогоплательщиков на повышение налоговых ставок. Только вот НДС — не наш случай. Система администрирования на высоте, применение схем «чёрного цвета» выявляется быстро, а взыскание долгов перешло на качественно новый уровень.

Система стала прозрачной и само по себе это не так плохо, как об этом пишут. Бизнес, живущий исключительно за счёт оптимизации налогов, не имеющий внутри себя добавленной стоимости — это странное явление.