Инвентаризация основных средств — документальное оформление и проведение — это не такая простая задача, как кажется. В этой статье мы поговорим о том, в каком порядке проводится инвентаризация ОС, какими документами оформляются ее итоги и что нужно сделать при выявлении расхождений между учетными данными и фактическим наличием ОС.
Порядок и сроки проведения инвентаризации основных средствИнвентаризация основных средств проводится в порядке, установленном приказом об учетной политике предприятия, а также в тех случаях, когда ее проведение является обязательным в соответствии с пп. 26 и 27 Положения по ведению бухучета от 29.07.1998 № 34н, то есть:
- при продаже основных средств;
- сдаче их в аренду;
- приобретении государственного или муниципального унитарного предприятия;
- смене материально ответственных лиц;
- выявлении фактов хищения;
- наступлении стихийных бедствий или пожаров;
- реорганизации компании;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (не реже 1 раза в 3 года, библиотечных фондов — 1 раза в 5 лет).
Документальное оформление инвентаризации основных средств осуществляется с использованием унифицированных или разработанных самой организацией и закрепленных в ее приказе об учетной политике форм.
Каждый документ составляется в двух экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, другой — материально ответственному лицу.
Порядок оформления приказа на проведение инвентаризации ОСИнвентаризация начинается с издания руководителем приказа о проведении инвентаризации основных средств. Для этого можно использовать форму ИНВ-22, утвержденную постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88.
Скачайте бланк приказа по форме ИНВ-22.В приказе указываются:
- место проведения инвентаризации;
- даты ее начала и окончания;
- председатель и члены комиссии;
- степень охвата инвентаризационных объектов;
- причина проведения инвентаризации;
- сроки сдачи документов в бухгалтерию.
Приказ регистрируется в журнале учета приказов об инвентаризации ИНВ-23, утвержденном постановлением 88 и вручается под подпись председателю комиссии.
Скачайте образец приказа на инвентаризацию основных средств.Перед проверкой фактического наличия и состояния основных средств необходимо просмотреть наличие:
- инвентарных карточек учета ОС (форма ОС-6), прочих учетных регистров на объекты ОС и правильность данных, занесенных в них;
- технических паспортов;
- документов на получение или сдачу ОС в аренду.
Оформление ведомости о проведении инвентаризацииПри проведении инвентаризации основных средств проверяется не только их наличие, но и другие важные характеристики, такие как:
- назначение,
- работоспособность,
- инвентарные номера,
- внешнее состояние,
- отсутствие каких-либо видимых дефектов.
- основной строительный материал,
- этажность,
- общая и полезная площадь,
- год постройки и т. д.
По насаждениям — наличие и возраст.
Однотипные ОС, поступившие одновременно, указываются в ведомости с учетом количественных показателей.
Все выявленные данные заносятся членами комиссии в инвентаризационную ведомость ИНВ-1, утвержденную постановлением 88, или самостоятельно разработанную форму.
Для чего нужна сличительная ведомость?После завершения обхода комиссия сверяет данные ведомости ИНВ-1 с показателями, отраженными в регистрах бухгалтерского учета.
Все выявленные расхождения между ними заносятся в сличительную ведомость результатов инвентаризации основных средств ИНВ-18, утвержденную постановлением 88, или аналогичную ей форму, разработанную организацией.
Все неучтенные объекты ставятся комиссией на бухгалтерский учет, а по неверно отраженным ОС вносятся необходимые корректирующие записи.
Постановка на учет вновь выявленных объектов производится по действующим рыночным ценам. Степень износа объекта определяется с учетом его фактического состояния. Эти изменения оформляются внутренними актами предприятия.
При выявлении фактов модернизации или ликвидации объектов ОС, которые не были отражены в бухгалтерском учете, в нем делаются корректировочные записи, отражающие увеличение или уменьшение их балансовой стоимости.
По объектам, которые в результате проведенных доработок изменили свои технические характеристики, в опись вносятся новые данные.
По основным средствам, вышедшим из строя и не подлежащим восстановлению, а также по объектам, находящимся в аренде или на ответственном хранении, составляются дополнительные описи.
Те объекты ОС, по которым не было обнаружено каких-либо расхождений, в сличительных описях не отражаются.
Как оформить акт по результатам инвентаризацииПосле проведения осмотра всех объектов, составления описей и отражения выявленных расхождений между данными учета и осмотра оформляется акт о результатах инвентаризации основных средств.
Форму акта предприятие может разработать самостоятельно или воспользоваться формой, которая утверждена приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, форма по ОКУД 0504835.
Обратите внимание! Несмотря на то что эта форма была разработана для учреждений и органов госвласти, запрета на ее использование другими субъектами нет.
Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1 скачайте тут.При заполнении этой формы указываются:
- состав комиссии;
- материально ответственное лицо;
- дни начала и завершения проведения инвентаризации;
- номера и даты ведомостей, актов и сличительных описей.
К акту прикладываются: ведомости, сличительные описи, объяснительные записки материально ответственных лиц.
При заполнении этой формы указываются:
- состав комиссии;
- материально ответственное лицо;
- дни начала и завершения проведения инвентаризации;
- номера и даты ведомостей, актов и сличительных описей.
К акту прикладываются: ведомости, сличительные описи, объяснительные записки материально ответственных лиц.
Скачайте образец акта по результатам инвентаризации основных средств.В том случае, если комиссией не было выявлено никаких расхождений между учетными и фактическими данными, в акте делается запись об их отсутствии.
Оформление протокола заключительного заседания комиссииПо окончании проведения инвентаризации ОС комиссия собирается для того, чтобы подвести ее итоги и представить руководителю организации отчет о проделанной работе.
Проведение заключительного заседания комиссии не является обязательным, но протокол ее заседания принимается судом в качестве доказательства причинения ущерба организации.
Порядок и сроки проведения заседания комиссии прописываются в приказе об учетной политике компании.
Примерный бланк протокола инвентаризации основных средств можно скачать здесь.В ходе заседания комиссии фиксируются все случаи недостач, излишков или пересортиц, выявленные комиссией. Заслушиваются пояснения материально ответственных лиц.
По итогам заседания составляется протокол, в котором фиксируются:
- итоги проделанной работы;
- причины обнаруженных неточностей;
- заключения, к которым пришла комиссия;
- предложения по устранению выявленных недочетов.
Решения, принятые руководителем предприятия, оформляются приказом и отражаются в ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией ИНВ-26, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 27.03.2000 № 26 или ее аналоге, разработанном компанией самостоятельно.
Источник:"Народный СоветникЪ"