Досье на контрагента в зависимости от объема операций

Обязанность проверять контрагента законодательно не установлена. Но сложившаяся судебная практика свидетельствует, что без этого не обойтись. Кроме того, статья 54.1 Налогового кодекса РФ свидетельствует о том, что проявить должную осмотрительность важно не только для определения добросовестности контрагента, но и для подтверждения реальности сделки и наличия деловой цели.

Порядок проверки контрагентов отражается во внутренних нормативно-правовых актах организации.

Объем собираемой о контрагентах информации может варьироваться в зависимости от категории контрагента или объема операций с ним.

Пример формирования досье в зависимости от объема операций с контрагентом:

В случае если Общество выступает в сделке покупателем (заказчиком):

По сделкам до 100 тыс. руб.:

— свидетельства ЕГРЮЛ, ИНН, выписку и подтверждение полномочий руководителя, контактные данные (телефон, электронная почта, контактное лицо).

По сделкам до 1 млн. руб.

— Проверять адрес массовой регистрации, нет ли сведений о руководителе в реестре дисквалифицированных лиц, лицензии, свидетельства СРО.

— Нет ли задолженности по налогам и сдает ли контрагент отчетность https://service.nalog.ru/zd.do

— Не заявлял ли директор о том, что не имеет отношения к фирме https://service.nalog.ru/svl.do

— наличие судебной практики и тематика https://kad.arbitr.ru/

— наличие долгов по исполнительным документам http://fssprus.ru/iss/ip/

— паспорт руководителя можно проверить на сайте http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000

По сделкам свыше 1 млн. руб.

— Фиксировать условия сделки, сохранять деловую переписку, способ получения сведений о контрагенте (реклама в сети, рекомендации, выставки и т.д.), результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и оценки потенциальных контрагентов.

— Сведения из сети Интернет, СМИ (наличие сайта, рекламных объявлений).

— Наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

Сбор информации о ресурсах поставщика не предусмотрен законодательством и контрагент не обязан нам их предоставлять, но к сожалению, без них становится все сложнее доказать проявление должной осмотрительности, а так же реальности сделки.