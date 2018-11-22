В чем вред надзорных каникул по проверкам малого бизнеса. Мнение правозащитника

Юрист и общественный деятель Александр Хаминский рассказывает о негативных тенденциях, провоцируемых «надзорными каникулами», а также о законодательной инициативе, направленной на защиту законных интересов россиян.

19 ноября я принял участие в работе Совета Федерации Федерального Собрания РФ: меня пригласили выступить на круглом столе «Развитие предпринимательства – основа благосостояния граждан и развития экономики». Участниками было сказано много правильных слов о защите интересов малого и среднего бизнеса. Оно и понятно: организатором мероприятия выступил Комитет Совфеда по экономической политике. Я же обратил внимание вот на какой аспект: в деле обеспечения безопасности товаров и услуг конфликт интересов продавца и покупателя в настоящее время неизбежен, а для принятия в ряде спорных случаев справедливого решения законодательной базы недостаточно.

Вообще, я не сторонник создания новых НПА, когда имеется и без того избыточная правовая база. Однако в случае с защитой прав граждан на получение товаров и услуг надлежащего качества и, что немаловажно, в отсутствие рисков жизни и здоровью, ситуация сложилась прямо противоположная.

Не существует на данный момент нормативно-правового акта, который бы в полной мере гарантировал, что при выявлении гражданином нарушений действующего законодательства и направлении соответствующего обращения в контрольно-надзорные органы виновные будут привлечены к ответственности прежде, чем кто-либо серьёзно пострадает.

А формирует эти негативные тенденции, как ни странно, призванный снижать издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а заодно и использовать трудовые, материальные и финансовые ресурсы на осуществление государственного контроля (надзора) оптимально Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ! Точнее, формальный подход к его применению. Поясню.

Несмотря на декларируемый на всех этажах власти риск-ориентированный подход, с оценкой потенциальных рисков жизни и здоровью граждан в сфере пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также при продаже товаров, подлежащих обязательному лицензированию, например, алкоголя, контрольно-надзорные органы, скажем так, «не очень дружат».

И получается замкнутый круг: 294-ФЗ обязывает всё согласовывать с прокуратурой, а она часто физически не может согласовать внеплановую проверку, ссылаясь на этот же закон.

Видит, что среди объектов есть предприятия, относящиеся к малому или среднему бизнесу, и исключает их из перечня автоматически. Невзирая ни на какие квалифицированные заявления, приложенные к ним фото- и видео-доказательства, а также проведённую оценку рисков.

Приведу простой пример. За 10 месяцев 2018 года я сам выявил десятки нарушений законодательства в Москве. Более 30 из них совершены предприятиями общественного питания и несут в себе риски жизни и здоровью граждан. Захватывают землю, принадлежащую городу, ведут незаконную застройку, грубейшим образом нарушают правила пожарной безопасности, продают алкоголь, иногда чуть ли не посреди улицы и не имея соответствующей лицензии. Одним словом, откровенно плюют на закон.

Что делаю в таких случаях я? Документирую такие нарушения законодательства со стороны хозяйствующих субъектов в установленном порядке и передаю информацию о них в контрольные и надзорные органы, в т.ч. территориальные органы МВД, ФНС, прокуратуры, в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Объединение административно-технических инспекций города Москвы и Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Казалось бы, только выйди на проверку и переложи изложенное в моём заявлении на протокол. Но не тут-то было.

Из 32 фактов, по которым я обращался, почти в трети случаев прокуратура не согласовала проведение внеплановой проверки. Ещё столько же раз предварительная проверка изложенных мною сведений была проведена, но непосредственно в момент выхода сотрудников контрольно-надзорных органов на объект они не подтвердились. Нет, говорят, оснований для проведения проверки, нет угрозы причинения вреда. Прямо как в рассказе Михаила Зощенко «Кошка и люди»! И это при том, что я юрист с более чем 20-летним стажем, и мои обращения носят, не в обиду будет сказано, куда более квалифицированный характер, чем большинства граждан, которые, видя творящееся беззаконие решают проявить инициативу и «сообщить, куда следует».

Вот так и получается, что первыми выгоду из так называемых «надзорных каникул» извлекают не чистые на руку предприниматели и попустительствующие им должностные лица органов государственной власти. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, кстати, подобная «слепота» называется именно коррупцией.

Я предложил Совету Федерации как органу, обладающему правом законодательной инициативы, внести в Правительство РФ проекты нормативно-правового акта, чётко устанавливающего критерии для оценки степени риска в целях применения риск-ориентированного подхода при назначении плановых и внеплановых проверок, и административного регламента для контрольно-надзорных органов, описывающего порядок проведения предпроверочного анализа по обращениям граждан, во избежание необоснованных отказов в проведении проверок прокуратурой. Это поможет обеспечить баланс интересов хозяйствующих субъектов и потребителей товаров и услуг, а заодно заставить работать должностных лиц контрольно-надзорных органов, не выходящих на объекты при каждом удобном случае под прикрытием 294-ФЗ.

А чтобы не ставить граждан-потребителей в зависимость от их способности обосновать в своих заявлениях и обращениях необходимость внеплановой проверки или от возможности представить достаточный объём доказательств (далеко не все, например, пользуются смартфонами с камерами даже в наши дни), я предложил заместителю председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеславу Степановичу Тимченко подумать вместе над созданием системы надзорной деятельности силами институтов гражданского общества, которые способны защищать права граждан на безопасность товаров и услуг профессионально. Спасибо, поддержал данную инициативу. Буду теперь готовить проекты этих документов наряду с другими, находящимися в работе.